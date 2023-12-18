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В "Почте России" видят потенциал ускорения доставки посылок в 2024 году - РИА Новости, 18.12.2023
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10:19 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/pochta-1916409256.html
В "Почте России" видят потенциал ускорения доставки посылок в 2024 году
В "Почте России" видят потенциал ускорения доставки посылок в 2024 году - РИА Новости, 18.12.2023
В "Почте России" видят потенциал ускорения доставки посылок в 2024 году
"Почта России" видит потенциал сокращения сроков доставки отправлений на 20-30% в следующем году, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор компании РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T10:19
2023-12-18T10:19
экономика
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краснодар
хабаровск
михаил волков
яндекс
почта россии
технологии
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. "Почта России" видит потенциал сокращения сроков доставки отправлений на 20-30% в следующем году, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор компании Михаил Волков. "Уверен, уже в следующем году поводов для известных шуток про то, что посылка из Москвы в Краснодар может ненароком заехать в Хабаровск, больше не будет. Видим потенциал в оптимизации сроков доставки в среднем на 20-30%. По показателю сохранности опережаем других игроков рынка. В том числе потому что исполняем требования по безопасности, которые предъявляются к нам как к госкомпании. Сохранность у нас на уровне 99 и несколько девяток после запятой, почти 100%", - сказал Волков. По его словам, цифровизация позволяет отслеживать маршрут отправлений, стандартизировать процесс загрузки транспортных средств и сортировочных объектов. Как сказал Волков, "Почта России" на 10% сократила количество промежуточных сортировок и на 15% повысила производительность труда в компании. Он отметил, что "Почта России" уже работает с "Яндексом" в области статической маршрутизации. "Планируем работать вместе по построению динамических маршрутов. Мы вообще со всеми работаем, открыты к партнерству", - добавил гендиректор.
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экономика, москва, краснодар, хабаровск, михаил волков, яндекс, почта россии, технологии
Экономика, Москва, Краснодар, Хабаровск, Михаил Волков, Яндекс, Почта России, Технологии
В "Почте России" видят потенциал ускорения доставки посылок в 2024 году

"Почта России" видит потенциал ускорения доставки посылок на 20-30% в 2024 г

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкРабота отделения почтовой связи УФПС города Москвы
Работа отделения почтовой связи УФПС города Москвы - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Работа отделения почтовой связи УФПС города Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. "Почта России" видит потенциал сокращения сроков доставки отправлений на 20-30% в следующем году, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор компании Михаил Волков.
«
"Уверен, уже в следующем году поводов для известных шуток про то, что посылка из Москвы в Краснодар может ненароком заехать в Хабаровск, больше не будет. Видим потенциал в оптимизации сроков доставки в среднем на 20-30%. По показателю сохранности опережаем других игроков рынка. В том числе потому что исполняем требования по безопасности, которые предъявляются к нам как к госкомпании. Сохранность у нас на уровне 99 и несколько девяток после запятой, почти 100%", - сказал Волков.
По его словам, цифровизация позволяет отслеживать маршрут отправлений, стандартизировать процесс загрузки транспортных средств и сортировочных объектов. Как сказал Волков, "Почта России" на 10% сократила количество промежуточных сортировок и на 15% повысила производительность труда в компании.
Он отметил, что "Почта России" уже работает с "Яндексом" в области статической маршрутизации. "Планируем работать вместе по построению динамических маршрутов. Мы вообще со всеми работаем, открыты к партнерству", - добавил гендиректор.
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