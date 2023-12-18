https://ria.ru/20231218/pisatel-1916528103.html
Писателя Бориса Акунина* внесли в перечень террористов и экстремистов
Писателя Бориса Акунина* внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 18.12.2023
Писателя Бориса Акунина* внесли в перечень террористов и экстремистов
Георгий Чхартишвили*, он же писатель Борис Акунин*, внесен в перечень террористов и экстремистов, следует из базы Росфинмониторинга. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T15:54
2023-12-18T15:54
2023-12-18T16:54
общество
россия
борис акунин* (г.ш. чхартишвили*)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
дмитрий быков
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Георгий Чхартишвили*, он же писатель Борис Акунин*, внесен в перечень террористов и экстремистов, следует из базы Росфинмониторинга."Чхартишвили Георгий Шалвович*, 20.05.1956 года рождения, г. Зестафони Грузинской ССР", - появилась строчка в перечне.Ранее в издательстве АСТ сообщили, что книги российских писателей Бориса Акунина* и Дмитрия Быкова** (признан в РФ иноагентом) не будут выпускаться до правовой оценки их политических высказываний.Акунин* несколько лет живет за рубежом. Людям и организациям, попавшим в этот реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20231216/pugacheva-1916143524.html
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общество, россия, борис акунин* (г.ш. чхартишвили*), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), дмитрий быков
Общество, Россия, Борис Акунин* (Г.Ш. Чхартишвили*), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Дмитрий Быков
Писателя Бориса Акунина* внесли в перечень террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес писателя Акунина в перечень террористов и экстремистов