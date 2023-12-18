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РБК: переводы без открытия счета могут ограничить суммой в 100 тысяч рублей - РИА Новости, 18.12.2023
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06:48 18.12.2023 (обновлено: 10:19 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/perevod-1916388562.html
РБК: переводы без открытия счета могут ограничить суммой в 100 тысяч рублей
РБК: переводы без открытия счета могут ограничить суммой в 100 тысяч рублей - РИА Новости, 18.12.2023
РБК: переводы без открытия счета могут ограничить суммой в 100 тысяч рублей
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила введение лимита на размер банковских переводов граждан без открытия счета, сообщает РБК со... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T06:48
2023-12-18T10:19
экономика
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
рбк (медиагруппа)
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила введение лимита на размер банковских переводов граждан без открытия счета, сообщает РБК со ссылкой на законопроект."Если физическому лицу будет необходимо сделать разовый платеж на большую сумму, чем 100 тысяч рублей, потребуется прохождение полной идентификации. В этом случае ЭСП станет персонифицированным с лимитом разовой операции в 600 тысяч рублей", — заявил изданию представитель Росфинмониторинга.Действие поправок распространится на тех, кто прошел упрощенную идентификацию личности, отметили журналисты. Сейчас никаких ограничений на размер единоразового перевода для этой категории клиентов нет, уточняется в пояснительной записке к законопроекту.В Росфинмониторинге журналистам объяснили, что отсутствие лимита на переводы с упрощенной идентификацией не согласуется с международными нормами в сфере борьбы с финансированием терроризма. Поправки повысят прозрачность банковских операций для контрольных органов, подчеркнули в ведомстве.Заместитель главы бюджетного комитета Совета Федерации Александр Шендерюк-Жидков, со своей стороны, отметил, что ограничение в 100 тысяч рублей осложнит использование мошеннических и криминальных схем, но по-прежнему будет покрывать большую часть потребностей рядовых пользователей систем переводов.Документ вносит изменения в "антиотмывочный" закон (115-ФЗ) и закон "О Национальной платежной системе" (161-ФЗ). Следующим этапом станет рассмотрение поправок на заседании правительства. Законопроект вступит в силу через год после того, как его примет парламент.
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экономика, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), рбк (медиагруппа)
Экономика, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), РБК (медиагруппа)
РБК: переводы без открытия счета могут ограничить суммой в 100 тысяч рублей

В РФ хотят ограничить переводы без открытия счета в банке до 100 000 рублей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПосетители в офисе Сбербанка
Посетители в офисе Сбербанка - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Посетители в офисе Сбербанка. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила введение лимита на размер банковских переводов граждан без открытия счета, сообщает РБК со ссылкой на законопроект.
"Если физическому лицу будет необходимо сделать разовый платеж на большую сумму, чем 100 тысяч рублей, потребуется прохождение полной идентификации. В этом случае ЭСП станет персонифицированным с лимитом разовой операции в 600 тысяч рублей", — заявил изданию представитель Росфинмониторинга.
Посетитель кладет деньги на банковский счет в банкомате - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
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Действие поправок распространится на тех, кто прошел упрощенную идентификацию личности, отметили журналисты. Сейчас никаких ограничений на размер единоразового перевода для этой категории клиентов нет, уточняется в пояснительной записке к законопроекту.
В Росфинмониторинге журналистам объяснили, что отсутствие лимита на переводы с упрощенной идентификацией не согласуется с международными нормами в сфере борьбы с финансированием терроризма. Поправки повысят прозрачность банковских операций для контрольных органов, подчеркнули в ведомстве.
Заместитель главы бюджетного комитета Совета Федерации Александр Шендерюк-Жидков, со своей стороны, отметил, что ограничение в 100 тысяч рублей осложнит использование мошеннических и криминальных схем, но по-прежнему будет покрывать большую часть потребностей рядовых пользователей систем переводов.
Документ вносит изменения в "антиотмывочный" закон (115-ФЗ) и закон "О Национальной платежной системе" (161-ФЗ). Следующим этапом станет рассмотрение поправок на заседании правительства. Законопроект вступит в силу через год после того, как его примет парламент.
Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
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ЭкономикаФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)РБК (медиагруппа)
 
 
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