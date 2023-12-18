https://ria.ru/20231218/peregovory-1916385224.html
В США сделали неожиданное заявление о переговорах с Россией по Украине
В США сделали неожиданное заявление о переговорах с Россией по Украине - РИА Новости, 18.12.2023
В США сделали неожиданное заявление о переговорах с Россией по Украине
США намерены начать переговоры с Россией из-за отсутствия шансов на успех у Украины, заявил профессор Питтсбургского университета Дэниел Ковалик в интервью... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T04:47
2023-12-18T04:47
2023-12-18T15:43
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. США намерены начать переговоры с Россией из-за отсутствия шансов на успех у Украины, заявил профессор Питтсбургского университета Дэниел Ковалик в интервью YouTube-каналу Dialogue works.По его словам, в Вашингтоне озабочены тем, что американские военные ресурсы разбросаны по всему миру. Кроме того, Штаты хотят сесть за стол переговоров из-за "вероятного поражения" в конфликте, добавил он."Еще в марте 2022 года можно было заключить соглашение с Россией, <…> но США наложили на это вето", — сказал эксперт.Как отметил Ковалик, ситуация на поле боя показывает, что Украина "проиграет при любом раскладе".Как подчеркивал Владимир Путин, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Российский лидер также отмечал, что Украине, если она хочет начать диалог, нужно отменить декрет о запрете переговоров.
https://ria.ru/20231218/molba-1916384765.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, россия
В мире, США, Украина, Россия
В США сделали неожиданное заявление о переговорах с Россией по Украине
Профессор Ковалик: США хотят начать переговоры с Россией из-за поражения Украины