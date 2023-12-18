https://ria.ru/20231218/peregovory-1916385224.html

В США сделали неожиданное заявление о переговорах с Россией по Украине

В США сделали неожиданное заявление о переговорах с Россией по Украине - РИА Новости, 18.12.2023

В США сделали неожиданное заявление о переговорах с Россией по Украине

США намерены начать переговоры с Россией из-за отсутствия шансов на успех у Украины, заявил профессор Питтсбургского университета Дэниел Ковалик в интервью... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T04:47

2023-12-18T04:47

2023-12-18T15:43

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. США намерены начать переговоры с Россией из-за отсутствия шансов на успех у Украины, заявил профессор Питтсбургского университета Дэниел Ковалик в интервью YouTube-каналу Dialogue works.По его словам, в Вашингтоне озабочены тем, что американские военные ресурсы разбросаны по всему миру. Кроме того, Штаты хотят сесть за стол переговоров из-за "вероятного поражения" в конфликте, добавил он."Еще в марте 2022 года можно было заключить соглашение с Россией, <…> но США наложили на это вето", — сказал эксперт.Как отметил Ковалик, ситуация на поле боя показывает, что Украина "проиграет при любом раскладе".Как подчеркивал Владимир Путин, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Российский лидер также отмечал, что Украине, если она хочет начать диалог, нужно отменить декрет о запрете переговоров.

https://ria.ru/20231218/molba-1916384765.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, украина, россия