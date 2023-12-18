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Эксперт рассказал, как повлияет отказ турецких отелей от all inclusive - РИА Новости, 18.12.2023
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Туризм
 
07:51 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/oteli-1916390865.html
Эксперт рассказал, как повлияет отказ турецких отелей от all inclusive
Эксперт рассказал, как повлияет отказ турецких отелей от all inclusive - РИА Новости, 18.12.2023
Эксперт рассказал, как повлияет отказ турецких отелей от all inclusive
Покончить с системой "все включено" (all inclusive) в турецких отелях сразу не получится, это негативно скажется на турпотоке из России, заявил РИА Новости... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T07:51
2023-12-18T07:51
туризм
новости - туризм
россия
турция
анталья (провинция)
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АНКАРА, 18 дек – РИА Новости. Покончить с системой "все включено" (all inclusive) в турецких отелях сразу не получится, это негативно скажется на турпотоке из России, заявил РИА Новости экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин. Ранее ряд представителей турецкой туристической отрасли заявили о необходимости пересмотра и даже ликвидации системы "все включено" в турецких отелях. Тема периодически появляется в турецких СМИ, но многие отели продолжают оказывать услуги по традиционной системе, которая привлекает туристов со всего мира, в том числе и из России. За 10 месяцев 2023 года на 26% год к году увеличился поток туристов из России в Турцию, всего россияне совершили 5,8 миллиона поездок на турецкие курорты. "Критика системы "все включено" в Турции ведется уже давно. Однако стоит отметить, что покончить с системой "все включено" в Турции сразу не получится. Ведь Турция обязана своим туристическим объемом именно этому виду услуг. Начиная от создания отелей и заканчивая договорами с туроператорами, они всегда заключались в этих рамках. Когда вы не делаете систему "все включено", никто не хочет останавливаться в отеле, где проживает тысяча человек. Конечно, некоторые услуги, предлагаемые по системе "все включено", могут быть ограничены. Ценообразование и опции могут быть сделаны соответствующим образом. В качестве примера можно привести варианты билетов авиакомпаний", - сказал собеседник агентства. По его словам, возможная ликвидация системы "все включено" негативно скажется на потоке туристов из России. "Это, конечно, негативно скажется на гостях из Российской Федерации. Опять же, это скажется не только на российских, но и на туристах из Англии и Германии. Потому что есть привычка, которая складывалась на протяжении многих лет, и лояльные гости не будут приветствовать какие-то изменения, которые им не понравятся, когда они приедут в знакомое им место. Поэтому я не думаю, что систему "все включено" можно убрать, но будет пауза в реализации новых инвестиций, которые предотвратят распространение системы "все включено". Другими словами, можно сделать упор на средние отели или бутик-отели, а не на отели на тысячу, две тысячи, три тысячи человек", - указал он. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) ранее сообщали, что в общей сложности за 11 месяцев 2023 года Анталью посетили 15 371 773 туристов из почти 200 стран, из них 14,5 миллиона – иностранцы, а 870 тысяч – турецкие отдыхающие, постоянно проживающие за границей. На первом месте по объему поездок в Анталью по итогам 11 месяцев 2023 года – Россия. Турпоток в Анталью из РФ в январе-ноябре 2023 года увеличился на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 3,4 миллиона. Доля россиян в общем количестве туристов за 11 месяцев в Анталье – 23,4%, то есть почти каждый четвертый турист на курортах этой провинции. Прогноз по российскому турпотоку за весь 2023 год – около 3,5 миллиона гостей.
https://ria.ru/20230912/oteli-1895594940.html
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новости - туризм, россия, турция, анталья (провинция), ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, в мире
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Турция, Анталья (провинция), Ассоциация туроператоров России (АТОР), Туризм, В мире
Эксперт рассказал, как повлияет отказ турецких отелей от all inclusive

Отказ турецких отелей от all inclusive негативно повлияет на турпоток из России

© Анастасия Мельникова Бассейн отеля в Турции
Бассейн отеля в Турции
© Анастасия Мельникова
Бассейн отеля в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 18 дек – РИА Новости. Покончить с системой "все включено" (all inclusive) в турецких отелях сразу не получится, это негативно скажется на турпотоке из России, заявил РИА Новости экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.
Ранее ряд представителей турецкой туристической отрасли заявили о необходимости пересмотра и даже ликвидации системы "все включено" в турецких отелях. Тема периодически появляется в турецких СМИ, но многие отели продолжают оказывать услуги по традиционной системе, которая привлекает туристов со всего мира, в том числе и из России. За 10 месяцев 2023 года на 26% год к году увеличился поток туристов из России в Турцию, всего россияне совершили 5,8 миллиона поездок на турецкие курорты.
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"Критика системы "все включено" в Турции ведется уже давно. Однако стоит отметить, что покончить с системой "все включено" в Турции сразу не получится. Ведь Турция обязана своим туристическим объемом именно этому виду услуг. Начиная от создания отелей и заканчивая договорами с туроператорами, они всегда заключались в этих рамках. Когда вы не делаете систему "все включено", никто не хочет останавливаться в отеле, где проживает тысяча человек. Конечно, некоторые услуги, предлагаемые по системе "все включено", могут быть ограничены. Ценообразование и опции могут быть сделаны соответствующим образом. В качестве примера можно привести варианты билетов авиакомпаний", - сказал собеседник агентства.
По его словам, возможная ликвидация системы "все включено" негативно скажется на потоке туристов из России.
"Это, конечно, негативно скажется на гостях из Российской Федерации. Опять же, это скажется не только на российских, но и на туристах из Англии и Германии. Потому что есть привычка, которая складывалась на протяжении многих лет, и лояльные гости не будут приветствовать какие-то изменения, которые им не понравятся, когда они приедут в знакомое им место. Поэтому я не думаю, что систему "все включено" можно убрать, но будет пауза в реализации новых инвестиций, которые предотвратят распространение системы "все включено". Другими словами, можно сделать упор на средние отели или бутик-отели, а не на отели на тысячу, две тысячи, три тысячи человек", - указал он.
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) ранее сообщали, что в общей сложности за 11 месяцев 2023 года Анталью посетили 15 371 773 туристов из почти 200 стран, из них 14,5 миллиона – иностранцы, а 870 тысяч – турецкие отдыхающие, постоянно проживающие за границей. На первом месте по объему поездок в Анталью по итогам 11 месяцев 2023 года – Россия. Турпоток в Анталью из РФ в январе-ноябре 2023 года увеличился на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 3,4 миллиона. Доля россиян в общем количестве туристов за 11 месяцев в Анталье – 23,4%, то есть почти каждый четвертый турист на курортах этой провинции. Прогноз по российскому турпотоку за весь 2023 год – около 3,5 миллиона гостей.
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