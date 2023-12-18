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Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 18.12.2023
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска выпустили два снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство республики в Совместном... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T23:02
2023-12-18T23:02
2023-12-18T23:02
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
донецк
сцкк
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ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили два снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.00 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231214/ukraina-1915642193.html
куйбышевский район
донецк
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куйбышевский район, донецк, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Куйбышевский район, Донецк, СЦКК
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили два снаряда по Куйбышевскому району Донецка