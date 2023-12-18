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При обстреле белгородского села Тереберено получили повреждения шесть домов
При обстреле белгородского села Тереберено получили повреждения шесть домов - РИА Новости, 18.12.2023
При обстреле белгородского села Тереберено получили повреждения шесть домов
Количество поврежденных украинским обстрелом в воскресенье жилых домов в селе Теребрено Краснояружского района Белгородской области увеличилось с трех до шести, РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T18:40
2023-12-18T18:40
2023-12-18T18:40
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белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 18 дек – РИА Новости. Количество поврежденных украинским обстрелом в воскресенье жилых домов в селе Теребрено Краснояружского района Белгородской области увеличилось с трех до шести, электроснабжение в населенном пункте восстановлено, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Электроснабжение в селе Теребрено полностью восстановлено. По результатам подомового обхода на настоящий момент повреждения выявлены в 6 домовладениях, одно из них разрушено полностью. С завтрашнего дня приступаем к восстановительным работам", – написал он в своем Telegram-канале. В воскресенье Гладков проинформировал в своем Telegram-канале о стрелковом бое с украинскими военными, который шел на границе села Теребрено Краснояружского района. По данным губернатора, в результате обстрела ВСУ повреждены три жилых дома и линии электроснабжения, мирные жители не пострадали.
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
При обстреле белгородского села Тереберено получили повреждения шесть домов
Гладков: при обстреле села Тереберено получили повреждения шесть домов