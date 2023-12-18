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ВСУ нанесли за сутки более 70 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 18.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:22 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/obstrel-1916410310.html
ВСУ нанесли за сутки более 70 ударов по Херсонской области
ВСУ нанесли за сутки более 70 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 18.12.2023
ВСУ нанесли за сутки более 70 ударов по Херсонской области
Украинская армия за сутки нанесла 75 ударов по гражданской инфраструктуре левого берега Херсонской области, 48 ударов из ствольной артиллерии Киевский режим... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T10:22
2023-12-18T10:22
специальная военная операция на украине
херсонская область
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 18 дек - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 75 ударов по гражданской инфраструктуре левого берега Херсонской области, 48 ударов из ствольной артиллерии Киевский режим нанес днем, и 27 ударов было зафиксировано ночью, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Украинская армия за прошедшие сутки нанесла по Херсонщине 75 ударов из ствольной артиллерии. 48 снарядов было выпущено в светлое время суток, и 27 ночью. Под огнем войск Киевского режима оказалась гражданская инфраструктура населенных пунктов левого берега Днепра", - сообщил источник. Разрушения инфраструктуры области и жертвы среди населения уточняются.
https://ria.ru/20231215/obstrel-1915964494.html
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херсонская область , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Происшествия
ВСУ нанесли за сутки более 70 ударов по Херсонской области

ВСУ нанесли за сутки 75 ударов по левобережью Херсонской области

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 18 дек - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 75 ударов по гражданской инфраструктуре левого берега Херсонской области, 48 ударов из ствольной артиллерии Киевский режим нанес днем, и 27 ударов было зафиксировано ночью, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Украинская армия за прошедшие сутки нанесла по Херсонщине 75 ударов из ствольной артиллерии. 48 снарядов было выпущено в светлое время суток, и 27 ночью. Под огнем войск Киевского режима оказалась гражданская инфраструктура населенных пунктов левого берега Днепра", - сообщил источник.
Разрушения инфраструктуры области и жертвы среди населения уточняются.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьПроисшествия
 
 
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