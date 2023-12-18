https://ria.ru/20231218/obstrel-1916410310.html

ВСУ нанесли за сутки более 70 ударов по Херсонской области

ВСУ нанесли за сутки более 70 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 18.12.2023

ВСУ нанесли за сутки более 70 ударов по Херсонской области

Украинская армия за сутки нанесла 75 ударов по гражданской инфраструктуре левого берега Херсонской области, 48 ударов из ствольной артиллерии Киевский режим... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T10:22

2023-12-18T10:22

2023-12-18T10:22

специальная военная операция на украине

херсонская область

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 18 дек - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 75 ударов по гражданской инфраструктуре левого берега Херсонской области, 48 ударов из ствольной артиллерии Киевский режим нанес днем, и 27 ударов было зафиксировано ночью, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Украинская армия за прошедшие сутки нанесла по Херсонщине 75 ударов из ствольной артиллерии. 48 снарядов было выпущено в светлое время суток, и 27 ночью. Под огнем войск Киевского режима оказалась гражданская инфраструктура населенных пунктов левого берега Днепра", - сообщил источник. Разрушения инфраструктуры области и жертвы среди населения уточняются.

https://ria.ru/20231215/obstrel-1915964494.html

херсонская область

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2023

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херсонская область , происшествия