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Минздрав Газы: число жертв обстрелов лагеря беженцев превысило сто человек - РИА Новости, 18.12.2023
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08:23 18.12.2023 (обновлено: 09:05 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/obstrel-1916392464.html
Минздрав Газы: число жертв обстрелов лагеря беженцев превысило сто человек
Минздрав Газы: число жертв обстрелов лагеря беженцев превысило сто человек - РИА Новости, 18.12.2023
Минздрав Газы: число жертв обстрелов лагеря беженцев превысило сто человек
Число погибших в результате израильских обстрелов лагеря беженцев Джабалия на севере сектора Газа превысило 100 человек, приводит телеканал Al-Jazeera заявление РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T08:23
2023-12-18T09:05
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
израиль
сектор газа
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Число погибших в результате израильских обстрелов лагеря беженцев Джабалия на севере сектора Газа превысило 100 человек, приводит телеканал Al-Jazeera заявление генерального директора палестинского Минздрава Мунира Аль-Барша."Более 100 человек погибли в Джабалии, еще 100 остаются под завалами и 20 ранены", — сказал он.Ранее сообщалось о не менее чем 90 погибших.Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы сектора Газа и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска окружили город Газу, а анклав фактически разделили на южную и северную части.По последним данным, число жертв в секторе Газа достигло почти 19 тысяч человек, пострадали более 50 тысяч. В Израиле погибли свыше 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. После прекращения перемирия Тель-Авив заявил, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html
израиль
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, сектор газа
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Израиль, Сектор Газа
Минздрав Газы: число жертв обстрелов лагеря беженцев превысило сто человек

Минздрав Газы: число погибших при обстрелах лагеря в Джабалии превысило сто

© AP Photo / Mohammed DahmanПоследствия разрушений в секторе Газа
Последствия разрушений в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© AP Photo / Mohammed Dahman
Последствия разрушений в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Число погибших в результате израильских обстрелов лагеря беженцев Джабалия на севере сектора Газа превысило 100 человек, приводит телеканал Al-Jazeera заявление генерального директора палестинского Минздрава Мунира Аль-Барша.
"Более 100 человек погибли в Джабалии, еще 100 остаются под завалами и 20 ранены", — сказал он.
Молодой человек с флагами Палестины во время акции протеста на границе Израиля и Газы - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Неважно, как закончится война в Газе: Израиль уже проиграл
24 ноября, 12:28
Ранее сообщалось о не менее чем 90 погибших.
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
Последствия израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Геноцид — это не преступление: Запад "вписался" за Израиль
13 октября, 08:00
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы сектора Газа и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска окружили город Газу, а анклав фактически разделили на южную и северную части.
По последним данным, число жертв в секторе Газа достигло почти 19 тысяч человек, пострадали более 50 тысяч. В Израиле погибли свыше 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. После прекращения перемирия Тель-Авив заявил, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреИзраильСектор Газа
 
 
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