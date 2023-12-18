https://ria.ru/20231218/obstrel-1916392464.html

Минздрав Газы: число жертв обстрелов лагеря беженцев превысило сто человек

Минздрав Газы: число жертв обстрелов лагеря беженцев превысило сто человек - РИА Новости, 18.12.2023

Минздрав Газы: число жертв обстрелов лагеря беженцев превысило сто человек

Число погибших в результате израильских обстрелов лагеря беженцев Джабалия на севере сектора Газа превысило 100 человек, приводит телеканал Al-Jazeera заявление РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T08:23

2023-12-18T08:23

2023-12-18T09:05

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

израиль

сектор газа

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Число погибших в результате израильских обстрелов лагеря беженцев Джабалия на севере сектора Газа превысило 100 человек, приводит телеканал Al-Jazeera заявление генерального директора палестинского Минздрава Мунира Аль-Барша."Более 100 человек погибли в Джабалии, еще 100 остаются под завалами и 20 ранены", — сказал он.Ранее сообщалось о не менее чем 90 погибших.Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы сектора Газа и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска окружили город Газу, а анклав фактически разделили на южную и северную части.По последним данным, число жертв в секторе Газа достигло почти 19 тысяч человек, пострадали более 50 тысяч. В Израиле погибли свыше 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. После прекращения перемирия Тель-Авив заявил, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, сектор газа