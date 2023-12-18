https://ria.ru/20231218/nspk-1916555418.html

Владимир Комлев покидает пост генерального директора НСПК

Владимир Комлев покидает пост генерального директора НСПК - РИА Новости, 18.12.2023

Владимир Комлев покидает пост генерального директора НСПК

Генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев покидает свой пост с 1 января 2024 года, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T17:21

2023-12-18T17:21

2023-12-18T17:30

экономика

россия

владимир комлев

национальная система платежных карт (нспк)

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев покидает свой пост с 1 января 2024 года, говорится в сообщении пресс-службы НСПК. "Генеральный директор компании Владимир Комлев покидает свой пост с 1 января 2024 года. Владимир Комлев возглавляет компанию с момента ее основания в 2014 году", - сказано в сообщении. Под его руководством были реализованы значимые для платежной инфраструктуры страны проекты, среди которых перевод процессинга карт международных платежных систем на территорию России.Банк России высоко оценил вклад Комлева в развитие платежной инфраструктуры страны. "Владимир Комлев непосредственно участвовал в развитии национальной платежной инфраструктуры. Под его руководством были созданы АО "НСПК" и платежная система "Мир", которые позволяют нашим гражданам свободно пользоваться картами внутри России. Большой вклад Владимир Комлев внес и в развитие Системы быстрых платежей", - отметил регулятор.

https://ria.ru/20231024/finansy-1904678073.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, владимир комлев, национальная система платежных карт (нспк)