Владимир Комлев покидает пост генерального директора НСПК
Владимир Комлев с 1 января покинет пост генерального директора НСПК
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВладимир Комлев, Председатель правления, генеральный директор АО "НСПК"
© Фотохост-агентство РИА Новости
Владимир Комлев, Председатель правления, генеральный директор АО "НСПК". Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев покидает свой пост с 1 января 2024 года, говорится в сообщении пресс-службы НСПК.
"Генеральный директор компании Владимир Комлев покидает свой пост с 1 января 2024 года. Владимир Комлев возглавляет компанию с момента ее основания в 2014 году", - сказано в сообщении. Под его руководством были реализованы значимые для платежной инфраструктуры страны проекты, среди которых перевод процессинга карт международных платежных систем на территорию России.
Банк России высоко оценил вклад Комлева в развитие платежной инфраструктуры страны. "Владимир Комлев непосредственно участвовал в развитии национальной платежной инфраструктуры. Под его руководством были созданы АО "НСПК" и платежная система "Мир", которые позволяют нашим гражданам свободно пользоваться картами внутри России. Большой вклад Владимир Комлев внес и в развитие Системы быстрых платежей", - отметил регулятор.