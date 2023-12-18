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Владимир Комлев покидает пост генерального директора НСПК - РИА Новости, 18.12.2023
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17:21 18.12.2023 (обновлено: 17:30 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/nspk-1916555418.html
Владимир Комлев покидает пост генерального директора НСПК
Владимир Комлев покидает пост генерального директора НСПК - РИА Новости, 18.12.2023
Владимир Комлев покидает пост генерального директора НСПК
Генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев покидает свой пост с 1 января 2024 года, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T17:21
2023-12-18T17:30
экономика
россия
владимир комлев
национальная система платежных карт (нспк)
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев покидает свой пост с 1 января 2024 года, говорится в сообщении пресс-службы НСПК. "Генеральный директор компании Владимир Комлев покидает свой пост с 1 января 2024 года. Владимир Комлев возглавляет компанию с момента ее основания в 2014 году", - сказано в сообщении. Под его руководством были реализованы значимые для платежной инфраструктуры страны проекты, среди которых перевод процессинга карт международных платежных систем на территорию России.Банк России высоко оценил вклад Комлева в развитие платежной инфраструктуры страны. "Владимир Комлев непосредственно участвовал в развитии национальной платежной инфраструктуры. Под его руководством были созданы АО "НСПК" и платежная система "Мир", которые позволяют нашим гражданам свободно пользоваться картами внутри России. Большой вклад Владимир Комлев внес и в развитие Системы быстрых платежей", - отметил регулятор.
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экономика, россия, владимир комлев, национальная система платежных карт (нспк)
Экономика, Россия, Владимир Комлев, Национальная система платежных карт (НСПК)
Владимир Комлев покидает пост генерального директора НСПК

Владимир Комлев с 1 января покинет пост генерального директора НСПК

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВладимир Комлев, Председатель правления, генеральный директор АО "НСПК"
Владимир Комлев, Председатель правления, генеральный директор АО НСПК
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Владимир Комлев, Председатель правления, генеральный директор АО "НСПК". Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев покидает свой пост с 1 января 2024 года, говорится в сообщении пресс-службы НСПК.
"Генеральный директор компании Владимир Комлев покидает свой пост с 1 января 2024 года. Владимир Комлев возглавляет компанию с момента ее основания в 2014 году", - сказано в сообщении. Под его руководством были реализованы значимые для платежной инфраструктуры страны проекты, среди которых перевод процессинга карт международных платежных систем на территорию России.
Банк России высоко оценил вклад Комлева в развитие платежной инфраструктуры страны. "Владимир Комлев непосредственно участвовал в развитии национальной платежной инфраструктуры. Под его руководством были созданы АО "НСПК" и платежная система "Мир", которые позволяют нашим гражданам свободно пользоваться картами внутри России. Большой вклад Владимир Комлев внес и в развитие Системы быстрых платежей", - отметил регулятор.
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ЭкономикаРоссияВладимир КомлевНациональная система платежных карт (НСПК)
 
 
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