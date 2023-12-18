https://ria.ru/20231218/norma-1916550571.html
Госдума предложит ограничить число алкомаркетов на квадратный километр
Госдума предложит ограничить число алкомаркетов на квадратный километр - РИА Новости, 18.12.2023
Госдума предложит ограничить число алкомаркетов на квадратный километр
Рабочая группа Госдумы по защите здоровья граждан от алкогольной, наркотической и табачной угрозы предложит рассмотреть возможность установления нормы... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T17:05
2023-12-18T17:05
2023-12-18T17:05
госдума рф
шолбан кара-оол
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Рабочая группа Госдумы по защите здоровья граждан от алкогольной, наркотической и табачной угрозы предложит рассмотреть возможность установления нормы количества алкомаркетов на один квадратный километр, сообщил вице-спикер Госдумы, председатель рабгруппы Шолбан Кара-оол. "В повестке нашего сегодняшнего заседания есть вопрос, касающийся регулирования наличия алкомаркетов, мы считаем, что их развелось очень много... Мы бы хотели предложить нашим коллегам рассмотреть возможность установления нормы на один квадратный километр, допустим, один алкомагазин", - сказал Кара-оол журналистам.
https://ria.ru/20231215/alkogol-1915939676.html
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госдума рф, шолбан кара-оол
Госдума РФ, Шолбан Кара-оол
Госдума предложит ограничить число алкомаркетов на квадратный километр
Госдума предложит рассмотреть норму числа алкомаркетов на квадратный километр
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Рабочая группа Госдумы по защите здоровья граждан от алкогольной, наркотической и табачной угрозы предложит рассмотреть возможность установления нормы количества алкомаркетов на один квадратный километр, сообщил вице-спикер Госдумы, председатель рабгруппы Шолбан Кара-оол.
"В повестке нашего сегодняшнего заседания есть вопрос, касающийся регулирования наличия алкомаркетов, мы считаем, что их развелось очень много... Мы бы хотели предложить нашим коллегам рассмотреть возможность установления нормы на один квадратный километр, допустим, один алкомагазин", - сказал Кара-оол журналистам.
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