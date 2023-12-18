Премьер Нигера анонсировал возобновление переговоров с ЭКОВАС
Премьер Нигера Зейн заявил о возобновлении переговоров с ЭКОВАС в январе
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАли Махаман Ламин Зейн
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Али Махаман Ламин Зейн. Архивное фото
НИАМЕЙ, 18 дек - РИА Новости. Нигер рассчитывает в январе возобновить переговоры с ЭКОВАС и призывает к скорейшему снятию санкций, наложенных на страну, заявил в интервью РИА Новости назначенный военными премьер-министр Али Махаман Ламин Зейн.
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"В январе, Бог даст, мы возобновим переговоры, чтобы ЭКОВАС быстро понял, что это контрпродуктивно и нелегально", - сказал Зейн.
Он также отметил необходимость скорейшего снятия санкций ЭКОВАС с Нигера.
В конце июля военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. ЭКОВАС объявило, что приостанавливает финансовую помощь Нигеру, а также вводит запрет на передвижение и замораживает активы участников мятежа, членов их семей и всех лиц, соглашающихся принимать участие в институтах, созданных мятежными военными. Также были закрыты границы и приостановлены коммерческие и финансовые транзакции между странами сообщества и Нигером. В начале августа участники состоявшейся в нигерийской Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.