https://ria.ru/20231218/niger-1916409116.html

Премьер Нигера анонсировал возобновление переговоров с ЭКОВАС

Премьер Нигера анонсировал возобновление переговоров с ЭКОВАС - РИА Новости, 18.12.2023

Премьер Нигера анонсировал возобновление переговоров с ЭКОВАС

Нигер рассчитывает в январе возобновить переговоры с ЭКОВАС и призывает к скорейшему снятию санкций, наложенных на страну, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T10:18

2023-12-18T10:18

2023-12-18T10:18

в мире

нигер

ниамей

али махаман ламин зейн

мохамед базум

абуджа

экономическое сообщество стран западной африки

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/08/1888788916_0:408:2916:2048_1920x0_80_0_0_fa070a0aed3d1a40b0c986cb0126bdfb.jpg

НИАМЕЙ, 18 дек - РИА Новости. Нигер рассчитывает в январе возобновить переговоры с ЭКОВАС и призывает к скорейшему снятию санкций, наложенных на страну, заявил в интервью РИА Новости назначенный военными премьер-министр Али Махаман Ламин Зейн. "В январе, Бог даст, мы возобновим переговоры, чтобы ЭКОВАС быстро понял, что это контрпродуктивно и нелегально", - сказал Зейн. Он также отметил необходимость скорейшего снятия санкций ЭКОВАС с Нигера. В конце июля военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. ЭКОВАС объявило, что приостанавливает финансовую помощь Нигеру, а также вводит запрет на передвижение и замораживает активы участников мятежа, членов их семей и всех лиц, соглашающихся принимать участие в институтах, созданных мятежными военными. Также были закрыты границы и приостановлены коммерческие и финансовые транзакции между странами сообщества и Нигером. В начале августа участники состоявшейся в нигерийской Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

https://ria.ru/20231218/es-1916396788.html

нигер

ниамей

абуджа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, нигер, ниамей, али махаман ламин зейн, мохамед базум, абуджа, экономическое сообщество стран западной африки