https://ria.ru/20231218/niger-1916399791.html

Нигер не просил Францию вывести войска, заявил премьер Зейн

Нигер не просил Францию вывести войска, заявил премьер Зейн - РИА Новости, 18.12.2023

Нигер не просил Францию вывести войска, заявил премьер Зейн

Нигер не просил Францию выводить войска, они были нужны для борьбы с терроризмом, заявил в интервью РИА Новости назначенный военными премьер-министр Али Махаман РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T09:34

2023-12-18T09:34

2023-12-18T09:34

в мире

нигер

франция

ниамей

али махаман ламин зейн

эммануэль макрон

мохамед базум

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НИАМЕЙ, 18 дек - РИА Новости. Нигер не просил Францию выводить войска, они были нужны для борьбы с терроризмом, заявил в интервью РИА Новости назначенный военными премьер-министр Али Махаман Ламин Зейн.В конце сентября президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что французские военные покинут Нигер до конца 2023 года. Ранее радиостанция RFI со ссылкой на вооруженные силы Нигера сообщила, что Франция завершит вывод своих военных из Нигера 22 декабря."Возможно, этот вопрос следовало бы задать французам, но не мы просили французов вывести войска. Они приняли суверенное решение тогда, когда они были нам очень нужны для борьбы с терроризмом, прекратить наше военное сотрудничество", - сказал Зейн.В конце июля военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. ЭКОВАС объявило, что приостанавливает финансовую помощь Нигеру, а также вводит запрет на передвижение и замораживает активы участников мятежа, членов их семей и всех лиц, соглашающихся принимать участие в институтах, созданных мятежными военными. Также были закрыты границы и приостановлены коммерческие и финансовые транзакции между странами сообщества и Нигером. В начале августа участники состоявшейся в нигерийской Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

https://ria.ru/20230302/afrika-1855404611.html

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в мире, нигер, франция, ниамей, али махаман ламин зейн, эммануэль макрон, мохамед базум