https://ria.ru/20231218/niger-1916391326.html

Премьер Нигера рассказал, чем занимается свергнутый президент Базум

Премьер Нигера рассказал, чем занимается свергнутый президент Базум - РИА Новости, 18.12.2023

Премьер Нигера рассказал, чем занимается свергнутый президент Базум

Отстраненный военными президент Нигера Мохамед Базум находится в полном здравии и живет в помещении на территории президентского дворца, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T08:04

2023-12-18T08:04

2023-12-18T08:25

в мире

нигер

али махаман ламин зейн

мохамед базум

переворот в нигере — 2023

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НИАМЕЙ, 18 дек - РИА Новости. Отстраненный военными президент Нигера Мохамед Базум находится в полном здравии и живет в помещении на территории президентского дворца, заявил в интервью РИА Новости назначенный военными премьер-министр Али Махаман Ламин Зейн. "(Базум – ред.) находится в полном здравии, его честь и достоинство неукоснительно уважаются. В настоящее время свергнутый президент находится в президентском дворце", - сказал Зейн. В конце июля военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. ЭКОВАС объявило, что приостанавливает финансовую помощь Нигеру, а также вводит запрет на передвижение и замораживает активы участников мятежа, членов их семей и всех лиц, соглашающихся принимать участие в институтах, созданных мятежными военными. Также были закрыты границы и приостановлены коммерческие и финансовые транзакции между странами сообщества и Нигером. В начале августа участники состоявшейся в нигерийской Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

https://ria.ru/20231213/frantsiya-1915492090.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, нигер, али махаман ламин зейн, мохамед базум, переворот в нигере — 2023