Премьер Нигера рассказал, чем занимается свергнутый президент Базум
Премьер Зейн: свергнутый глава Нигера Базум живет в президентском дворце
© AP Photo / Ludovic MarinСвергнутый президент Нигера Мохамед Базум
© AP Photo / Ludovic Marin
Свергнутый президент Нигера Мохамед Базум. Архивное фото
НИАМЕЙ, 18 дек - РИА Новости. Отстраненный военными президент Нигера Мохамед Базум находится в полном здравии и живет в помещении на территории президентского дворца, заявил в интервью РИА Новости назначенный военными премьер-министр Али Махаман Ламин Зейн.
"(Базум – ред.) находится в полном здравии, его честь и достоинство неукоснительно уважаются. В настоящее время свергнутый президент находится в президентском дворце", - сказал Зейн.
В конце июля военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот.
ЭКОВАС объявило, что приостанавливает финансовую помощь Нигеру, а также вводит запрет на передвижение и замораживает активы участников мятежа, членов их семей и всех лиц, соглашающихся принимать участие в институтах, созданных мятежными военными. Также были закрыты границы и приостановлены коммерческие и финансовые транзакции между странами сообщества и Нигером. В начале августа участники состоявшейся в нигерийской Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.