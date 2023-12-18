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Премьер Нигера рассказал, чем занимается свергнутый президент Базум - РИА Новости, 18.12.2023
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08:04 18.12.2023 (обновлено: 08:25 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/niger-1916391326.html
Премьер Нигера рассказал, чем занимается свергнутый президент Базум
Премьер Нигера рассказал, чем занимается свергнутый президент Базум - РИА Новости, 18.12.2023
Премьер Нигера рассказал, чем занимается свергнутый президент Базум
Отстраненный военными президент Нигера Мохамед Базум находится в полном здравии и живет в помещении на территории президентского дворца, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T08:04
2023-12-18T08:25
в мире
нигер
али махаман ламин зейн
мохамед базум
переворот в нигере — 2023
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НИАМЕЙ, 18 дек - РИА Новости. Отстраненный военными президент Нигера Мохамед Базум находится в полном здравии и живет в помещении на территории президентского дворца, заявил в интервью РИА Новости назначенный военными премьер-министр Али Махаман Ламин Зейн. "(Базум – ред.) находится в полном здравии, его честь и достоинство неукоснительно уважаются. В настоящее время свергнутый президент находится в президентском дворце", - сказал Зейн. В конце июля военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. ЭКОВАС объявило, что приостанавливает финансовую помощь Нигеру, а также вводит запрет на передвижение и замораживает активы участников мятежа, членов их семей и всех лиц, соглашающихся принимать участие в институтах, созданных мятежными военными. Также были закрыты границы и приостановлены коммерческие и финансовые транзакции между странами сообщества и Нигером. В начале августа участники состоявшейся в нигерийской Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
https://ria.ru/20231213/frantsiya-1915492090.html
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в мире, нигер, али махаман ламин зейн, мохамед базум, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Али Махаман Ламин Зейн, Мохамед Базум, Переворот в Нигере — 2023
Премьер Нигера рассказал, чем занимается свергнутый президент Базум

Премьер Зейн: свергнутый глава Нигера Базум живет в президентском дворце

© AP Photo / Ludovic MarinСвергнутый президент Нигера Мохамед Базум
Свергнутый президент Нигера Мохамед Базум - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© AP Photo / Ludovic Marin
Свергнутый президент Нигера Мохамед Базум. Архивное фото
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НИАМЕЙ, 18 дек - РИА Новости. Отстраненный военными президент Нигера Мохамед Базум находится в полном здравии и живет в помещении на территории президентского дворца, заявил в интервью РИА Новости назначенный военными премьер-министр Али Махаман Ламин Зейн.
"(Базум – ред.) находится в полном здравии, его честь и достоинство неукоснительно уважаются. В настоящее время свергнутый президент находится в президентском дворце", - сказал Зейн.
В конце июля военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот.
ЭКОВАС объявило, что приостанавливает финансовую помощь Нигеру, а также вводит запрет на передвижение и замораживает активы участников мятежа, членов их семей и всех лиц, соглашающихся принимать участие в институтах, созданных мятежными военными. Также были закрыты границы и приостановлены коммерческие и финансовые транзакции между странами сообщества и Нигером. В начале августа участники состоявшейся в нигерийской Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
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В миреНигерАли Махаман Ламин ЗейнМохамед БазумПереворот в Нигере — 2023
 
 
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