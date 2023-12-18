https://ria.ru/20231218/niger-1916381396.html
В Нигере не исключают возможность военного вторжения в страну
В Нигере не исключают возможность военного вторжения в страну - РИА Новости, 18.12.2023
В Нигере не исключают возможность военного вторжения в страну
Нигер все еще не исключает возможность военного вторжения в страну, но готов его отразить, заявил в интервью РИА Новости назначенный военными премьер-министр... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T03:02
2023-12-18T03:02
2023-12-18T03:09
в мире
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НИАМЕЙ, 18 дек — РИА Новости. Нигер все еще не исключает возможность военного вторжения в страну, но готов его отразить, заявил в интервью РИА Новости назначенный военными премьер-министр Али Махаман Ламин Зейн."Не нужно питать иллюзий, в любой момент что-то может случиться. Но помните, что у нас закаленная армия, армия, которая сильнее террористов. <...> Если какое-либо государство решит нас атаковать, мы будем защищаться", — отметил Зейн.В конце июля военные объявили о смещении президента Нигера Мохамеда Базума, закрытии границ и введении комендантского часа. Перед этим президентская гвардия заблокировала дворец главы государства в столице.Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. Сообщество решило приостановить финансовую помощь Нигеру, а также ввести запрет на передвижение и заморозить активы участников мятежа, членов их семей и всех лиц, соглашающихся принимать участие в институтах, созданных мятежными военными. Кроме того, страны ЭКОВАС закрыли границы и приостановили коммерческие и финансовые транзакции с этим государством.В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов вооруженных сил стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
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в мире, нигер, ниамей, абуджа, али махаман ламин зейн, мохамед базум
В мире, Нигер, Ниамей, Абуджа, Али Махаман Ламин Зейн, Мохамед Базум
В Нигере не исключают возможность военного вторжения в страну
Премьер: Нигер не исключает возможность вторжения в страну, готов к отражению