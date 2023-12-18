https://ria.ru/20231218/niger-1916381396.html

В Нигере не исключают возможность военного вторжения в страну

В Нигере не исключают возможность военного вторжения в страну - РИА Новости, 18.12.2023

В Нигере не исключают возможность военного вторжения в страну

Нигер все еще не исключает возможность военного вторжения в страну, но готов его отразить, заявил в интервью РИА Новости назначенный военными премьер-министр... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T03:02

2023-12-18T03:02

2023-12-18T03:09

в мире

нигер

ниамей

абуджа

али махаман ламин зейн

мохамед базум

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НИАМЕЙ, 18 дек — РИА Новости. Нигер все еще не исключает возможность военного вторжения в страну, но готов его отразить, заявил в интервью РИА Новости назначенный военными премьер-министр Али Махаман Ламин Зейн."Не нужно питать иллюзий, в любой момент что-то может случиться. Но помните, что у нас закаленная армия, армия, которая сильнее террористов. <...> Если какое-либо государство решит нас атаковать, мы будем защищаться", — отметил Зейн.В конце июля военные объявили о смещении президента Нигера Мохамеда Базума, закрытии границ и введении комендантского часа. Перед этим президентская гвардия заблокировала дворец главы государства в столице.Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. Сообщество решило приостановить финансовую помощь Нигеру, а также ввести запрет на передвижение и заморозить активы участников мятежа, членов их семей и всех лиц, соглашающихся принимать участие в институтах, созданных мятежными военными. Кроме того, страны ЭКОВАС закрыли границы и приостановили коммерческие и финансовые транзакции с этим государством.В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов вооруженных сил стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

https://ria.ru/20231213/frantsiya-1915492090.html

нигер

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в мире, нигер, ниамей, абуджа, али махаман ламин зейн, мохамед базум