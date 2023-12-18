https://ria.ru/20231218/neyroset-1916469006.html

Институт Пушкина выбрал главное слово 2023 года

Институт Пушкина выбрал главное слово 2023 года - РИА Новости, 18.12.2023

Институт Пушкина выбрал главное слово 2023 года

Институт русского языка имени Пушкина выбрал "нейросеть" словом 2023 года, в нем, по мнению экспертов, запечатлены наиболее актуальные тенденции уходящего года, РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T13:14

2023-12-18T13:14

2023-12-18T13:14

общество

технологии

медиалогия

институт русского языка имени пушкина

снг

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Институт русского языка имени Пушкина выбрал "нейросеть" словом 2023 года, в нем, по мнению экспертов, запечатлены наиболее актуальные тенденции уходящего года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Института. "Нейросеть" – слово года Института Пушкина. Подводя лексические итоги 2023 года, эксперты Института Пушкина единодушно заключили, что наиболее актуальные тенденции уходящего года запечатлены в слове "нейросеть", - говорится в сообщении. "Нейросеть" стало не просто модным научным "словечком", лишенным ясного содержания, каждый желающий мог поработать с разными моделями и составить собственное мнение об их достоинствах и недостатках, в широком доступе оказались такие нейросети, как ChatGPT, YaGPT, Kandinsky, Шедеврум, MidJourney, DeepL, MyHeritage и многие другие, отметили в институте. В 2023 году слово нейросеть было внесено в Орфографический академический ресурс "Академос", что тоже неслучайно, это говорит о том, что частотность слова в текстах массмедиа превысила порог, позволяющий перейти к его кодификации, добавили в пресс-службе. "Прорыв в сфере искусственного интеллекта и высокие достижения генеративных моделей по-настоящему взбудоражили общественность. Возможности ИИ были в фокусе внимания в самых разных областях: науке, образовании, искусстве, бизнесе, праве, журналистике", - напомнили в Институте Пушкина. В пресс-службе пояснили, что, по данным Wordstat, только за последний месяц люди около 4 миллионов раз вводили в поисковую строку "нейросеть", история запросов показывает, что активизация слова приходится на конец 2022 года – как раз на тот период, когда был выпущен чат-бот GPT, в январе 2023 года наблюдается некоторый спад интереса, а затем – снова рост, с февраля по настоящее время частота употребления слова находится на стабильно высоком уровне. Обращение к ресурсу "Медиалогия" показало, что в 2023 году в СМИ и соцсетях вышло 104 680 сообщений со словом "нейросеть", для сравнения: в 2022 году – 33 438 сообщений, в 2021 году – 31 097 сообщений, частота слова за год выросла в три раза, при этом в русскоязычном сегменте "нейросеть" уверенно побеждает своего ближайшего конкурента – словосочетание искусственный интеллект и аббревиатуру ИИ, подчеркнули в институте. По мнению экспертов Института Пушкина, слово "нейросеть" отвечает статусу слова года по многим параметрам. Во-первых, за ним стоит актуальное, общественно значимое и резонансное явление, во-вторых, оно отражает последние успехи научно-технического прогресса, в-третьих, его отличает существенный рост употребительности. "Так же как и в прошлом году, мы сознательно отказались от политически окрашенной лексики. Политическая лексика приходит и уходит, а мы фиксируем слова, долгосрочно определяющие образ нашего будущего", - заключили в институте. Для определения слова года в Институте Пушкина была использована двухступенчатая методика. На первом этапе специалисты обратились к опросу коллег, в результате которого был сформирован список слов-кандидатов. В него, кроме слова "нейросеть", попали "искусственный интеллект", "ChatGPT", "импортозамещение", СНГ, "заимствование", "педагог", "наставник", "волонтер". На втором этапе было решено оценить частотность кандидатов с помощью таких инструментов, как Wordstat, Google Trends и "Медиалогия". В результате был выявлен безоговорочный победитель – слово "нейросеть". Ранее справочно-информационный портал "Грамота.ру", аккумулирующий информацию о русском языке, назвал "нейросеть" словом 2023 года.

https://ria.ru/20231218/slovo-1916446772.html

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общество, технологии, медиалогия, институт русского языка имени пушкина, снг