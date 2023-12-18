https://ria.ru/20231218/neyroset-1916469006.html
Институт Пушкина выбрал главное слово 2023 года
Институт Пушкина выбрал главное слово 2023 года - РИА Новости, 18.12.2023
Институт Пушкина выбрал главное слово 2023 года
Институт русского языка имени Пушкина выбрал "нейросеть" словом 2023 года, в нем, по мнению экспертов, запечатлены наиболее актуальные тенденции уходящего года, РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T13:14
2023-12-18T13:14
2023-12-18T13:14
общество
технологии
медиалогия
институт русского языка имени пушкина
снг
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Институт русского языка имени Пушкина выбрал "нейросеть" словом 2023 года, в нем, по мнению экспертов, запечатлены наиболее актуальные тенденции уходящего года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Института. "Нейросеть" – слово года Института Пушкина. Подводя лексические итоги 2023 года, эксперты Института Пушкина единодушно заключили, что наиболее актуальные тенденции уходящего года запечатлены в слове "нейросеть", - говорится в сообщении. "Нейросеть" стало не просто модным научным "словечком", лишенным ясного содержания, каждый желающий мог поработать с разными моделями и составить собственное мнение об их достоинствах и недостатках, в широком доступе оказались такие нейросети, как ChatGPT, YaGPT, Kandinsky, Шедеврум, MidJourney, DeepL, MyHeritage и многие другие, отметили в институте. В 2023 году слово нейросеть было внесено в Орфографический академический ресурс "Академос", что тоже неслучайно, это говорит о том, что частотность слова в текстах массмедиа превысила порог, позволяющий перейти к его кодификации, добавили в пресс-службе. "Прорыв в сфере искусственного интеллекта и высокие достижения генеративных моделей по-настоящему взбудоражили общественность. Возможности ИИ были в фокусе внимания в самых разных областях: науке, образовании, искусстве, бизнесе, праве, журналистике", - напомнили в Институте Пушкина. В пресс-службе пояснили, что, по данным Wordstat, только за последний месяц люди около 4 миллионов раз вводили в поисковую строку "нейросеть", история запросов показывает, что активизация слова приходится на конец 2022 года – как раз на тот период, когда был выпущен чат-бот GPT, в январе 2023 года наблюдается некоторый спад интереса, а затем – снова рост, с февраля по настоящее время частота употребления слова находится на стабильно высоком уровне. Обращение к ресурсу "Медиалогия" показало, что в 2023 году в СМИ и соцсетях вышло 104 680 сообщений со словом "нейросеть", для сравнения: в 2022 году – 33 438 сообщений, в 2021 году – 31 097 сообщений, частота слова за год выросла в три раза, при этом в русскоязычном сегменте "нейросеть" уверенно побеждает своего ближайшего конкурента – словосочетание искусственный интеллект и аббревиатуру ИИ, подчеркнули в институте. По мнению экспертов Института Пушкина, слово "нейросеть" отвечает статусу слова года по многим параметрам. Во-первых, за ним стоит актуальное, общественно значимое и резонансное явление, во-вторых, оно отражает последние успехи научно-технического прогресса, в-третьих, его отличает существенный рост употребительности. "Так же как и в прошлом году, мы сознательно отказались от политически окрашенной лексики. Политическая лексика приходит и уходит, а мы фиксируем слова, долгосрочно определяющие образ нашего будущего", - заключили в институте. Для определения слова года в Институте Пушкина была использована двухступенчатая методика. На первом этапе специалисты обратились к опросу коллег, в результате которого был сформирован список слов-кандидатов. В него, кроме слова "нейросеть", попали "искусственный интеллект", "ChatGPT", "импортозамещение", СНГ, "заимствование", "педагог", "наставник", "волонтер". На втором этапе было решено оценить частотность кандидатов с помощью таких инструментов, как Wordstat, Google Trends и "Медиалогия". В результате был выявлен безоговорочный победитель – слово "нейросеть". Ранее справочно-информационный портал "Грамота.ру", аккумулирующий информацию о русском языке, назвал "нейросеть" словом 2023 года.
https://ria.ru/20231218/slovo-1916446772.html
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общество, технологии, медиалогия, институт русского языка имени пушкина, снг
Общество, Технологии, Медиалогия, Институт русского языка имени Пушкина, СНГ
Институт Пушкина выбрал главное слово 2023 года
Институт русского языка имени Пушкина выбрал "нейросеть" словом 2023 года
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости.
Институт русского языка имени Пушкина выбрал "нейросеть" словом 2023 года, в нем, по мнению экспертов, запечатлены наиболее актуальные тенденции уходящего года, сообщили РИА Новости в пресс-службе
Института.
«
"Нейросеть" – слово года Института Пушкина. Подводя лексические итоги 2023 года, эксперты Института Пушкина единодушно заключили, что наиболее актуальные тенденции уходящего года запечатлены в слове "нейросеть", - говорится в сообщении.
"Нейросеть" стало не просто модным научным "словечком", лишенным ясного содержания, каждый желающий мог поработать с разными моделями и составить собственное мнение об их достоинствах и недостатках, в широком доступе оказались такие нейросети, как ChatGPT, YaGPT, Kandinsky, Шедеврум, MidJourney, DeepL, MyHeritage и многие другие, отметили в институте.
В 2023 году слово нейросеть было внесено в Орфографический академический ресурс "Академос", что тоже неслучайно, это говорит о том, что частотность слова в текстах массмедиа превысила порог, позволяющий перейти к его кодификации, добавили в пресс-службе.
"Прорыв в сфере искусственного интеллекта и высокие достижения генеративных моделей по-настоящему взбудоражили общественность. Возможности ИИ были в фокусе внимания в самых разных областях: науке, образовании, искусстве, бизнесе, праве, журналистике", - напомнили в Институте Пушкина.
В пресс-службе пояснили, что, по данным Wordstat, только за последний месяц люди около 4 миллионов раз вводили в поисковую строку "нейросеть", история запросов показывает, что активизация слова приходится на конец 2022 года – как раз на тот период, когда был выпущен чат-бот GPT, в январе 2023 года наблюдается некоторый спад интереса, а затем – снова рост, с февраля по настоящее время частота употребления слова находится на стабильно высоком уровне.
Обращение к ресурсу "Медиалогия
" показало, что в 2023 году в СМИ и соцсетях вышло 104 680 сообщений со словом "нейросеть", для сравнения: в 2022 году – 33 438 сообщений, в 2021 году – 31 097 сообщений, частота слова за год выросла в три раза, при этом в русскоязычном сегменте "нейросеть" уверенно побеждает своего ближайшего конкурента – словосочетание искусственный интеллект и аббревиатуру ИИ, подчеркнули в институте.
По мнению экспертов Института Пушкина, слово "нейросеть" отвечает статусу слова года по многим параметрам. Во-первых, за ним стоит актуальное, общественно значимое и резонансное явление, во-вторых, оно отражает последние успехи научно-технического прогресса, в-третьих, его отличает существенный рост употребительности.
"Так же как и в прошлом году, мы сознательно отказались от политически окрашенной лексики. Политическая лексика приходит и уходит, а мы фиксируем слова, долгосрочно определяющие образ нашего будущего", - заключили в институте.
Для определения слова года в Институте Пушкина была использована двухступенчатая методика. На первом этапе специалисты обратились к опросу коллег, в результате которого был сформирован список слов-кандидатов. В него, кроме слова "нейросеть", попали "искусственный интеллект", "ChatGPT", "импортозамещение", СНГ
, "заимствование", "педагог", "наставник", "волонтер". На втором этапе было решено оценить частотность кандидатов с помощью таких инструментов, как Wordstat, Google Trends и "Медиалогия". В результате был выявлен безоговорочный победитель – слово "нейросеть".
Ранее справочно-информационный портал "Грамота.ру", аккумулирующий информацию о русском языке, назвал "нейросеть" словом 2023 года.
Портал "Грамота.ру" назвал слово года