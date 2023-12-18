https://ria.ru/20231218/neft-1916583955.html

Путин продлил ответные меры России на потолок цен на нефть

Путин продлил ответные меры России на потолок цен на нефть - РИА Новости, 18.12.2023

Путин продлил ответные меры России на потолок цен на нефть

Президент России Владимир Путин продлил действие указа об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть до 30 июня 2024 года, говорится в указе президента. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T19:32

2023-12-18T19:32

2023-12-18T21:43

владимир путин

россия

экономика

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил действие указа об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть до 30 июня 2024 года, говорится в указе президента."Внести в указ президента Российской Федерации от 27 декабря 2022 года №961 "О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с установлением некоторыми иностранными государствами предельной цены на российские нефть и нефтепродукты"... изменение, заменив в пункте 9 слова "до 31 декабря 2023 года включительно" словами "до 30 июня 2024 года включительно" - говорится в документе.Президент в конце 2022 года своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусмотрено использование механизма фиксации предельной цены (так называемого потолка), введенного недружественными странами, причем запрет применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя. Указ вступил в силу с 1 февраля 2023 года.Срок действия ответных мер истекал 1 июля 2023 года, потом был продлен до конца этого года. Теперь же в опубликованном документе указана новая дата - 30 июня 2024 года включительно.Нефтяные санкции стран Запада в отношении РФ вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено.

https://ria.ru/20231201/opek-1913130593.html

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владимир путин, россия, экономика