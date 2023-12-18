https://ria.ru/20231218/neft-1916570860.html
ЕС ужесточил требования по потолку цен на российскую нефть
ЕС ужесточил требования по потолку цен на российскую нефть - РИА Новости, 18.12.2023
ЕС ужесточил требования по потолку цен на российскую нефть
ЕС в 12-м пакете санкций обязывает компании уведомлять о продаже танкеров, которые могут перевозить российскую нефть по цене выше потолка, а также ужесточает... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T18:33
2023-12-18T18:33
2023-12-18T18:49
россия
евросоюз
в мире
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898744399_0:158:3082:1892_1920x0_80_0_0_f1e5af89dc83adf6cc235c19bf046342.jpg
БРЮССЕЛЬ, 18 дек – РИА Новости. ЕС в 12-м пакете санкций обязывает компании уведомлять о продаже танкеров, которые могут перевозить российскую нефть по цене выше потолка, а также ужесточает требования к компаниям по соблюдению потолка цен на российскую нефть, следует из заявления Совета ЕС.12-й пакет санкций ЕС против России был официально утвержден в понедельник, он вступит в силу позднее после публикации в официальном журнале союза."Совет ЕС решил ввести правила уведомления о продаже танкеров любой третьей стране… чтобы можно было отслеживать их возможное использование для обхода запрета на импорт российской нефти и нефтепродуктов по цене выше потолка, установленного G7", - указывается в документе.Сообщается также, что "Совет ЕС вводит более строгие правила соблюдения потолка цен, чтобы поддержать его исполнение и пресечь обход мер". Ожидается, что меры коснутся улучшения обмена информацией по выявлению "судов и организаций, осуществляющих обманные действия, такие как перегрузка с судна на судно, используемая для сокрытия происхождения или назначения груза".
https://ria.ru/20231201/evropa-1913018369.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898744399_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_f0ee669b8a8d859bf461b422b94ac017.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии
Россия, Евросоюз, В мире, Санкции в отношении России
ЕС ужесточил требования по потолку цен на российскую нефть
Новый пакет санкций ЕС ужесточил требования по потолку цен на российскую нефть
БРЮССЕЛЬ, 18 дек – РИА Новости. ЕС в 12-м пакете санкций обязывает компании уведомлять о продаже танкеров, которые могут перевозить российскую нефть по цене выше потолка, а также ужесточает требования к компаниям по соблюдению потолка цен на российскую нефть, следует из заявления Совета ЕС.
12-й пакет санкций ЕС против России
был официально утвержден в понедельник, он вступит в силу позднее после публикации в официальном журнале союза.
"Совет ЕС решил ввести правила уведомления о продаже танкеров любой третьей стране… чтобы можно было отслеживать их возможное использование для обхода запрета на импорт российской нефти и нефтепродуктов по цене выше потолка, установленного G7
", - указывается в документе.
Сообщается также, что "Совет ЕС вводит более строгие правила соблюдения потолка цен, чтобы поддержать его исполнение и пресечь обход мер". Ожидается, что меры коснутся улучшения обмена информацией по выявлению "судов и организаций, осуществляющих обманные действия, такие как перегрузка с судна на судно, используемая для сокрытия происхождения или назначения груза".
У нас деньги есть, а вы держитесь