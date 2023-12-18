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ЕС ужесточил требования по потолку цен на российскую нефть - РИА Новости, 18.12.2023
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18:33 18.12.2023 (обновлено: 18:49 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/neft-1916570860.html
ЕС ужесточил требования по потолку цен на российскую нефть
ЕС ужесточил требования по потолку цен на российскую нефть - РИА Новости, 18.12.2023
ЕС ужесточил требования по потолку цен на российскую нефть
ЕС в 12-м пакете санкций обязывает компании уведомлять о продаже танкеров, которые могут перевозить российскую нефть по цене выше потолка, а также ужесточает... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T18:33
2023-12-18T18:49
россия
евросоюз
в мире
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 18 дек – РИА Новости. ЕС в 12-м пакете санкций обязывает компании уведомлять о продаже танкеров, которые могут перевозить российскую нефть по цене выше потолка, а также ужесточает требования к компаниям по соблюдению потолка цен на российскую нефть, следует из заявления Совета ЕС.12-й пакет санкций ЕС против России был официально утвержден в понедельник, он вступит в силу позднее после публикации в официальном журнале союза."Совет ЕС решил ввести правила уведомления о продаже танкеров любой третьей стране… чтобы можно было отслеживать их возможное использование для обхода запрета на импорт российской нефти и нефтепродуктов по цене выше потолка, установленного G7", - указывается в документе.Сообщается также, что "Совет ЕС вводит более строгие правила соблюдения потолка цен, чтобы поддержать его исполнение и пресечь обход мер". Ожидается, что меры коснутся улучшения обмена информацией по выявлению "судов и организаций, осуществляющих обманные действия, такие как перегрузка с судна на судно, используемая для сокрытия происхождения или назначения груза".
https://ria.ru/20231201/evropa-1913018369.html
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россия, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии
Россия, Евросоюз, В мире, Санкции в отношении России
ЕС ужесточил требования по потолку цен на российскую нефть

Новый пакет санкций ЕС ужесточил требования по потолку цен на российскую нефть

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРабота нефтяных станков-качалок
Работа нефтяных станков-качалок - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Работа нефтяных станков-качалок. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 18 дек – РИА Новости. ЕС в 12-м пакете санкций обязывает компании уведомлять о продаже танкеров, которые могут перевозить российскую нефть по цене выше потолка, а также ужесточает требования к компаниям по соблюдению потолка цен на российскую нефть, следует из заявления Совета ЕС.
12-й пакет санкций ЕС против России был официально утвержден в понедельник, он вступит в силу позднее после публикации в официальном журнале союза.
"Совет ЕС решил ввести правила уведомления о продаже танкеров любой третьей стране… чтобы можно было отслеживать их возможное использование для обхода запрета на импорт российской нефти и нефтепродуктов по цене выше потолка, установленного G7", - указывается в документе.
Сообщается также, что "Совет ЕС вводит более строгие правила соблюдения потолка цен, чтобы поддержать его исполнение и пресечь обход мер". Ожидается, что меры коснутся улучшения обмена информацией по выявлению "судов и организаций, осуществляющих обманные действия, такие как перегрузка с судна на судно, используемая для сокрытия происхождения или назначения груза".
Небоскребы делового центра Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
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1 декабря, 08:00
 
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