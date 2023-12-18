https://ria.ru/20231218/neft-1916570860.html

ЕС ужесточил требования по потолку цен на российскую нефть

ЕС ужесточил требования по потолку цен на российскую нефть - РИА Новости, 18.12.2023

ЕС ужесточил требования по потолку цен на российскую нефть

ЕС в 12-м пакете санкций обязывает компании уведомлять о продаже танкеров, которые могут перевозить российскую нефть по цене выше потолка, а также ужесточает... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T18:33

2023-12-18T18:33

2023-12-18T18:49

россия

евросоюз

в мире

санкции в отношении россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898744399_0:158:3082:1892_1920x0_80_0_0_f1e5af89dc83adf6cc235c19bf046342.jpg

БРЮССЕЛЬ, 18 дек – РИА Новости. ЕС в 12-м пакете санкций обязывает компании уведомлять о продаже танкеров, которые могут перевозить российскую нефть по цене выше потолка, а также ужесточает требования к компаниям по соблюдению потолка цен на российскую нефть, следует из заявления Совета ЕС.12-й пакет санкций ЕС против России был официально утвержден в понедельник, он вступит в силу позднее после публикации в официальном журнале союза."Совет ЕС решил ввести правила уведомления о продаже танкеров любой третьей стране… чтобы можно было отслеживать их возможное использование для обхода запрета на импорт российской нефти и нефтепродуктов по цене выше потолка, установленного G7", - указывается в документе.Сообщается также, что "Совет ЕС вводит более строгие правила соблюдения потолка цен, чтобы поддержать его исполнение и пресечь обход мер". Ожидается, что меры коснутся улучшения обмена информацией по выявлению "судов и организаций, осуществляющих обманные действия, такие как перегрузка с судна на судно, используемая для сокрытия происхождения или назначения груза".

https://ria.ru/20231201/evropa-1913018369.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии