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Лавров высказался о возможном размещении F-16 для ВСУ на авиабазах НАТО - РИА Новости, 18.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:35 18.12.2023 (обновлено: 16:42 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/nato-1916541023.html
Лавров высказался о возможном размещении F-16 для ВСУ на авиабазах НАТО
Лавров высказался о возможном размещении F-16 для ВСУ на авиабазах НАТО - РИА Новости, 18.12.2023
Лавров высказался о возможном размещении F-16 для ВСУ на авиабазах НАТО
Размышления о размещении самолетов F-16, предназначающихся для Украины, на авиабазах в странах НАТО "опасны", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T16:35
2023-12-18T16:42
специальная военная операция на украине
украина
россия
сергей лавров
f-16
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Размышления о размещении самолетов F-16, предназначающихся для Украины, на авиабазах в странах НАТО "опасны", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью программе "Большая игра" на "Первом канале"."Всерьез поговаривают о самолетах F-16. В ходе этих разговоров выясняется, что нет аэродромов на Украине, которые были бы приспособлены для обслуживания этих самолетов. Как с точки зрения качества взлетно-посадочных полос, их обустройства, так и с точки зрения оборудования, которое необходимо для того, чтобы обслуживать после полетов. А там десятки, если не сотни, специалистов. Ну и поговаривают о том, что, наверное, это можно делать на территории соседних с Украиной стран НАТО. Это опасное размышление. Я могу вам сказать со всей ответственностью", - сказал он в интервью программе. Ранее глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов сообщил, что Россия будет рассматривать применение истребителей F-16 с авиабаз Польши, Румынии и Словакии как участие этих стран в конфликте на Украине и вынудит Москву на ответные меры.Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Она также сообщала, что Нидерланды намерены отправить в центр обучения украинских пилотов управлению F-16 в Румынии 12-18 таких истребителей. Как заявил ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
https://ria.ru/20231214/f-16-1915660169.html
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украина, россия, сергей лавров, f-16, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Сергей Лавров, F-16, Вооруженные силы Украины, В мире
Лавров высказался о возможном размещении F-16 для ВСУ на авиабазах НАТО

Лавров назвал идеи о размещении F-16 для ВСУ на авиабазах стран НАТО опасными

© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntireАмериканский истребитель F-16
Американский истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntire
Американский истребитель F-16. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Размышления о размещении самолетов F-16, предназначающихся для Украины, на авиабазах в странах НАТО "опасны", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью программе "Большая игра" на "Первом канале".
"Всерьез поговаривают о самолетах F-16. В ходе этих разговоров выясняется, что нет аэродромов на Украине, которые были бы приспособлены для обслуживания этих самолетов. Как с точки зрения качества взлетно-посадочных полос, их обустройства, так и с точки зрения оборудования, которое необходимо для того, чтобы обслуживать после полетов. А там десятки, если не сотни, специалистов. Ну и поговаривают о том, что, наверное, это можно делать на территории соседних с Украиной стран НАТО. Это опасное размышление. Я могу вам сказать со всей ответственностью", - сказал он в интервью программе.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Вылеты F-16 с баз НАТО станут красной линией для России, уверены в Словакии
14 декабря, 00:43
Ранее глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов сообщил, что Россия будет рассматривать применение истребителей F-16 с авиабаз Польши, Румынии и Словакии как участие этих стран в конфликте на Украине и вынудит Москву на ответные меры.
Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Она также сообщала, что Нидерланды намерены отправить в центр обучения украинских пилотов управлению F-16 в Румынии 12-18 таких истребителей. Как заявил ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан.
Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
Российские военнослужащие на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
"Их уничтожат". В США ужаснулись тому, что Россия подготовила ВСУ на фронте
13 сентября, 16:25
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСергей ЛавровF-16Вооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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