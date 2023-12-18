Лавров высказался о возможном размещении F-16 для ВСУ на авиабазах НАТО
Лавров назвал идеи о размещении F-16 для ВСУ на авиабазах стран НАТО опасными
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntireАмериканский истребитель F-16
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntire
Американский истребитель F-16. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Размышления о размещении самолетов F-16, предназначающихся для Украины, на авиабазах в странах НАТО "опасны", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью программе "Большая игра" на "Первом канале".
"Всерьез поговаривают о самолетах F-16. В ходе этих разговоров выясняется, что нет аэродромов на Украине, которые были бы приспособлены для обслуживания этих самолетов. Как с точки зрения качества взлетно-посадочных полос, их обустройства, так и с точки зрения оборудования, которое необходимо для того, чтобы обслуживать после полетов. А там десятки, если не сотни, специалистов. Ну и поговаривают о том, что, наверное, это можно делать на территории соседних с Украиной стран НАТО. Это опасное размышление. Я могу вам сказать со всей ответственностью", - сказал он в интервью программе.
Ранее глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов сообщил, что Россия будет рассматривать применение истребителей F-16 с авиабаз Польши, Румынии и Словакии как участие этих стран в конфликте на Украине и вынудит Москву на ответные меры.
Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Она также сообщала, что Нидерланды намерены отправить в центр обучения украинских пилотов управлению F-16 в Румынии 12-18 таких истребителей. Как заявил ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан.
Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.