https://ria.ru/20231218/nato-1916541023.html

Лавров высказался о возможном размещении F-16 для ВСУ на авиабазах НАТО

Лавров высказался о возможном размещении F-16 для ВСУ на авиабазах НАТО - РИА Новости, 18.12.2023

Лавров высказался о возможном размещении F-16 для ВСУ на авиабазах НАТО

Размышления о размещении самолетов F-16, предназначающихся для Украины, на авиабазах в странах НАТО "опасны", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T16:35

2023-12-18T16:35

2023-12-18T16:42

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Размышления о размещении самолетов F-16, предназначающихся для Украины, на авиабазах в странах НАТО "опасны", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью программе "Большая игра" на "Первом канале"."Всерьез поговаривают о самолетах F-16. В ходе этих разговоров выясняется, что нет аэродромов на Украине, которые были бы приспособлены для обслуживания этих самолетов. Как с точки зрения качества взлетно-посадочных полос, их обустройства, так и с точки зрения оборудования, которое необходимо для того, чтобы обслуживать после полетов. А там десятки, если не сотни, специалистов. Ну и поговаривают о том, что, наверное, это можно делать на территории соседних с Украиной стран НАТО. Это опасное размышление. Я могу вам сказать со всей ответственностью", - сказал он в интервью программе. Ранее глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов сообщил, что Россия будет рассматривать применение истребителей F-16 с авиабаз Польши, Румынии и Словакии как участие этих стран в конфликте на Украине и вынудит Москву на ответные меры.Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Она также сообщала, что Нидерланды намерены отправить в центр обучения украинских пилотов управлению F-16 в Румынии 12-18 таких истребителей. Как заявил ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.

https://ria.ru/20231214/f-16-1915660169.html

https://ria.ru/20230913/ukraina-1896146903.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, россия, сергей лавров, f-16, вооруженные силы украины, в мире