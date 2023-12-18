https://ria.ru/20231218/mvf-1916382595.html

Глава МВФ рассказала, сколько продержится Украина без помощи Запада

Глава МВФ рассказала, сколько продержится Украина без помощи Запада - РИА Новости, 18.12.2023

Глава МВФ рассказала, сколько продержится Украина без помощи Запада

Украина продержится без финансовой помощи Запада около двух месяцев, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T03:22

2023-12-18T03:22

2023-12-18T09:16

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Украина продержится без финансовой помощи Запада около двух месяцев, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в интервью Financial Times."Киев сможет выдержать вероятный краткосрочный дефицит финансирования пару месяцев", — приводит издание ее слова.Глава МВФ призвала страны Запада срочно предоставить Украине "десятки миллиардов долларов", чтобы избежать угрозы для ее экономики. Дальнейшие задержки с выделением помощи могут заставить киевские власти вернуться к "такой дестабилизирующей политике, как печатание денег", добавила она."Важно, чтобы этот период не затянулся, потому что тогда это оказало бы большее давление на Украину и ей пришлось бы приспосабливаться к ситуации как раз в то время, когда страна ожидала улучшения экономических перспектив", — посетовала Георгиева.В последнее время Киев столкнулся с существенным сокращением помощи со стороны Запада. Так, в Белом доме предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности исчерпаются, а гарантий дальнейшей поддержки нет. Кроме того, Венгрия заблокировала согласование увеличения многолетнего бюджета ЕС в размере 66 миллиардов евро, включающего 50 миллиардов для Киева.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, кристалина георгиева, мвф, евросоюз, сша