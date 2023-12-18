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Глава МВФ рассказала, сколько продержится Украина без помощи Запада - РИА Новости, 18.12.2023
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03:22 18.12.2023 (обновлено: 09:16 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/mvf-1916382595.html
Глава МВФ рассказала, сколько продержится Украина без помощи Запада
Глава МВФ рассказала, сколько продержится Украина без помощи Запада - РИА Новости, 18.12.2023
Глава МВФ рассказала, сколько продержится Украина без помощи Запада
Украина продержится без финансовой помощи Запада около двух месяцев, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T03:22
2023-12-18T09:16
в мире
украина
кристалина георгиева
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Украина продержится без финансовой помощи Запада около двух месяцев, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в интервью Financial Times.&quot;Киев сможет выдержать вероятный краткосрочный дефицит финансирования пару месяцев&quot;, — приводит издание ее слова.Глава МВФ призвала страны Запада срочно предоставить Украине "десятки миллиардов долларов", чтобы избежать угрозы для ее экономики. Дальнейшие задержки с выделением помощи могут заставить киевские власти вернуться к "такой дестабилизирующей политике, как печатание денег", добавила она."Важно, чтобы этот период не затянулся, потому что тогда это оказало бы большее давление на Украину и ей пришлось бы приспосабливаться к ситуации как раз в то время, когда страна ожидала улучшения экономических перспектив", — посетовала Георгиева.В последнее время Киев столкнулся с существенным сокращением помощи со стороны Запада. Так, в Белом доме предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности исчерпаются, а гарантий дальнейшей поддержки нет. Кроме того, Венгрия заблокировала согласование увеличения многолетнего бюджета ЕС в размере 66 миллиардов евро, включающего 50 миллиардов для Киева.
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в мире, украина, кристалина георгиева, мвф, евросоюз, сша
В мире, Украина, Кристалина Георгиева, МВФ, Евросоюз, США
Глава МВФ рассказала, сколько продержится Украина без помощи Запада

Глава МВФ Георгиева заявила, что Украина выдержит пару месяцев без помощи Запада

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкКристалина Георгиева
Кристалина Георгиева - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Кристалина Георгиева. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Украина продержится без финансовой помощи Запада около двух месяцев, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в интервью Financial Times.
«

"Киев сможет выдержать вероятный краткосрочный дефицит финансирования пару месяцев", — приводит издание ее слова.

Глава МВФ призвала страны Запада срочно предоставить Украине "десятки миллиардов долларов", чтобы избежать угрозы для ее экономики. Дальнейшие задержки с выделением помощи могут заставить киевские власти вернуться к "такой дестабилизирующей политике, как печатание денег", добавила она.
"Важно, чтобы этот период не затянулся, потому что тогда это оказало бы большее давление на Украину и ей пришлось бы приспосабливаться к ситуации как раз в то время, когда страна ожидала улучшения экономических перспектив", — посетовала Георгиева.
В последнее время Киев столкнулся с существенным сокращением помощи со стороны Запада. Так, в Белом доме предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности исчерпаются, а гарантий дальнейшей поддержки нет. Кроме того, Венгрия заблокировала согласование увеличения многолетнего бюджета ЕС в размере 66 миллиардов евро, включающего 50 миллиардов для Киева.
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