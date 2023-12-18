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Полиция изъяла более полутонны наркотиков в Московской и Тульской областях

Полиция изъяла более полутонны наркотиков в Московской и Тульской областях - РИА Новости, 18.12.2023

Полиция изъяла более полутонны наркотиков в Московской и Тульской областях

Пресечена работа наркошопа, который продавал наркотики в Московской и Тульской областях, из оборота изъято более полутонны мефедрона и альфа-PVP, сообщила... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T14:20

2023-12-18T14:20

2023-12-18T14:20

происшествия

россия

тульская область

киреевский район

владимир колокольцев

ирина волк

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Пресечена работа наркошопа, который продавал наркотики в Московской и Тульской областях, из оборота изъято более полутонны мефедрона и альфа-PVP, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram. По ее словам, глава МВД РФ Владимир Колокольцев на заседании Государственного антинаркотического комитета сообщил о пресечении деятельности преступного сообщества, участники которого производили и продавали наркотики в Московской и Тульской областях. "Из незаконного оборота изъято свыше полутонны мефедрона и альфа-PVP, а также порядка 700 литров прекурсоров. Продажа запрещенных веществ была налажена через интернет-магазин. В общей сложности фигурантами совершено не менее 240 наркопреступлений", - заявил Колокольцев.По данным МВД, два соучастника производили "синтетику" с января по апрель 2023 года "в лаборатории, оборудованной в частном доме в поселке Болоховский Киреевского района Тульской области". Прекурсоры и иные ингредиенты для изготовления наркотиков хранились в гараже. "Их сообщники распространяли запрещенные вещества посредством тайников-закладок. Все фигуранты действовали в составе криминальной организации <...> Роли участников группировки были четко распределены. В нее входили руководители, операторы интернет-магазина в теневом сегменте Сети, финансисты и специальная группа силового воздействия для поддержания дисциплины", - рассказали в ведомстве. Там отметили, что 16 злоумышленникам предъявлены обвинения за незаконное производство и сбыт наркотиков (статья 228.1 УК РФ). Все фигуранты заключены под стражу. Возбуждено уголовные дело об организации преступного сообщества (статья 210 УК РФ). Предварительное расследование продолжается.

https://ria.ru/20231208/shprits-1914533710.html

россия

тульская область

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происшествия, россия, тульская область, киреевский район, владимир колокольцев, ирина волк