Полиция изъяла более полутонны наркотиков в Московской и Тульской областях
МВД: пресечена деятельность наркоторговцев в Московской и Тульской областях
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Пресечена работа наркошопа, который продавал наркотики в Московской и Тульской областях, из оборота изъято более полутонны мефедрона и альфа-PVP, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram.
По ее словам, глава МВД РФ Владимир Колокольцев на заседании Государственного антинаркотического комитета сообщил о пресечении деятельности преступного сообщества, участники которого производили и продавали наркотики в Московской и Тульской областях.
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"Из незаконного оборота изъято свыше полутонны мефедрона и альфа-PVP, а также порядка 700 литров прекурсоров. Продажа запрещенных веществ была налажена через интернет-магазин. В общей сложности фигурантами совершено не менее 240 наркопреступлений", - заявил Колокольцев.
По данным МВД, два соучастника производили "синтетику" с января по апрель 2023 года "в лаборатории, оборудованной в частном доме в поселке Болоховский Киреевского района Тульской области". Прекурсоры и иные ингредиенты для изготовления наркотиков хранились в гараже.
"Их сообщники распространяли запрещенные вещества посредством тайников-закладок. Все фигуранты действовали в составе криминальной организации <...> Роли участников группировки были четко распределены. В нее входили руководители, операторы интернет-магазина в теневом сегменте Сети, финансисты и специальная группа силового воздействия для поддержания дисциплины", - рассказали в ведомстве.
Там отметили, что 16 злоумышленникам предъявлены обвинения за незаконное производство и сбыт наркотиков (статья 228.1 УК РФ). Все фигуранты заключены под стражу.
Возбуждено уголовные дело об организации преступного сообщества (статья 210 УК РФ). Предварительное расследование продолжается.