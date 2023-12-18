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Полиция изъяла более полутонны наркотиков в Московской и Тульской областях - РИА Новости, 18.12.2023
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14:20 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/mvd-1916500672.html
Полиция изъяла более полутонны наркотиков в Московской и Тульской областях
Полиция изъяла более полутонны наркотиков в Московской и Тульской областях - РИА Новости, 18.12.2023
Полиция изъяла более полутонны наркотиков в Московской и Тульской областях
Пресечена работа наркошопа, который продавал наркотики в Московской и Тульской областях, из оборота изъято более полутонны мефедрона и альфа-PVP, сообщила... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T14:20
2023-12-18T14:20
происшествия
россия
тульская область
киреевский район
владимир колокольцев
ирина волк
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Пресечена работа наркошопа, который продавал наркотики в Московской и Тульской областях, из оборота изъято более полутонны мефедрона и альфа-PVP, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram. По ее словам, глава МВД РФ Владимир Колокольцев на заседании Государственного антинаркотического комитета сообщил о пресечении деятельности преступного сообщества, участники которого производили и продавали наркотики в Московской и Тульской областях. &quot;Из незаконного оборота изъято свыше полутонны мефедрона и альфа-PVP, а также порядка 700 литров прекурсоров. Продажа запрещенных веществ была налажена через интернет-магазин. В общей сложности фигурантами совершено не менее 240 наркопреступлений&quot;, - заявил Колокольцев.По данным МВД, два соучастника производили "синтетику" с января по апрель 2023 года "в лаборатории, оборудованной в частном доме в поселке Болоховский Киреевского района Тульской области". Прекурсоры и иные ингредиенты для изготовления наркотиков хранились в гараже. "Их сообщники распространяли запрещенные вещества посредством тайников-закладок. Все фигуранты действовали в составе криминальной организации &lt;...&gt; Роли участников группировки были четко распределены. В нее входили руководители, операторы интернет-магазина в теневом сегменте Сети, финансисты и специальная группа силового воздействия для поддержания дисциплины", - рассказали в ведомстве. Там отметили, что 16 злоумышленникам предъявлены обвинения за незаконное производство и сбыт наркотиков (статья 228.1 УК РФ). Все фигуранты заключены под стражу. Возбуждено уголовные дело об организации преступного сообщества (статья 210 УК РФ). Предварительное расследование продолжается.
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россия
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происшествия, россия, тульская область, киреевский район, владимир колокольцев, ирина волк
Происшествия, Россия, Тульская область, Киреевский район, Владимир Колокольцев, Ирина Волк
Полиция изъяла более полутонны наркотиков в Московской и Тульской областях

МВД: пресечена деятельность наркоторговцев в Московской и Тульской областях

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Пресечена работа наркошопа, который продавал наркотики в Московской и Тульской областях, из оборота изъято более полутонны мефедрона и альфа-PVP, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram.
По ее словам, глава МВД РФ Владимир Колокольцев на заседании Государственного антинаркотического комитета сообщил о пресечении деятельности преступного сообщества, участники которого производили и продавали наркотики в Московской и Тульской областях.
«

"Из незаконного оборота изъято свыше полутонны мефедрона и альфа-PVP, а также порядка 700 литров прекурсоров. Продажа запрещенных веществ была налажена через интернет-магазин. В общей сложности фигурантами совершено не менее 240 наркопреступлений", - заявил Колокольцев.

По данным МВД, два соучастника производили "синтетику" с января по апрель 2023 года "в лаборатории, оборудованной в частном доме в поселке Болоховский Киреевского района Тульской области". Прекурсоры и иные ингредиенты для изготовления наркотиков хранились в гараже.
"Их сообщники распространяли запрещенные вещества посредством тайников-закладок. Все фигуранты действовали в составе криминальной организации <...> Роли участников группировки были четко распределены. В нее входили руководители, операторы интернет-магазина в теневом сегменте Сети, финансисты и специальная группа силового воздействия для поддержания дисциплины", - рассказали в ведомстве.
Там отметили, что 16 злоумышленникам предъявлены обвинения за незаконное производство и сбыт наркотиков (статья 228.1 УК РФ). Все фигуранты заключены под стражу.
Возбуждено уголовные дело об организации преступного сообщества (статья 210 УК РФ). Предварительное расследование продолжается.
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ПроисшествияРоссияТульская областьКиреевский районВладимир КолокольцевИрина Волк
 
 
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