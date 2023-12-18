https://ria.ru/20231218/musorovoz-1916529808.html

В Совфеде предложили решение проблемы дефицита мусоровозов

В Совфеде предложили решение проблемы дефицита мусоровозов - РИА Новости, 18.12.2023

В Совфеде предложили решение проблемы дефицита мусоровозов

Проблему дефицита мусоровозов в регионах можно быстро решить с помощью формирования субъектами общего контракта, заявил председатель комитета Совфеда по... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T16:01

2023-12-18T16:01

2023-12-18T16:01

экономика

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

совет федерации рф

жкх

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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Проблему дефицита мусоровозов в регионах можно быстро решить с помощью формирования субъектами общего контракта, заявил председатель комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике Александр Двойных, отметив, что в стране не хватает 3 тысяч мусоровозов. "Проблема, которую мы зафиксировали и ее озвучивала нам ППК РЭО - это проблема с мусоровозами. По нашей информации, должно быть в стране 21 тысяча мусоровозов, на сегодняшний день работает 18 тысяч. То есть, мы фиксируем дефицит в 3 тысячи. С учетом того, что есть проблемы с заказом на отечественных и дружественных предприятиях данной техники, важно, чтобы регионы также совместно с Минприроды определили эти дефициты у себя и сделали фактически либо в рамках офсетного контракта, либо общий контракт с нашими производителями на закупку такой техники для региональных операторов", - сказал Двойных в ходе совещания по проблемным вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами. Сенатор отметил, что если каждый регион будет отдельно обращаться к заводам по производству подобной техники, то "вряд ли мы сможем получить быстрое решение по дефициту". "Я считаю, нам надо сформировать запрос от всех регионов ровно на эти 3 тысячи автомобилей и дальше уже Минприроды с ППК РЭО проведут переговоры и заключат соглашения с нашими отечественными производителями", - подчеркнул парламентарий.

https://ria.ru/20231018/nauka-1903328851.html

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экономика, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), совет федерации рф, жкх