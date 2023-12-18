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Семь мостов капитально отремонтировали в Подмосковье - РИА Новости, 18.12.2023
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Новости Подмосковья
 
13:00 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/most-1916462023.html
Семь мостов капитально отремонтировали в Подмосковье
Семь мостов капитально отремонтировали в Подмосковье - РИА Новости, 18.12.2023
Семь мостов капитально отремонтировали в Подмосковье
Дорожные службы Московской области завершили капитальный ремонт на семи мостовых сооружениях, расположенных на региональных дорогах, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T13:00
2023-12-18T13:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
егорьевск
алексей гержик
орехово-зуево
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Дорожные службы Московской области завершили капитальный ремонт на семи мостовых сооружениях, расположенных на региональных дорогах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. Работы были проведены для достижения показателей национального проекта "Безопасные качественные дороги". "В семи округах капремонт мостов завершен: в Ступине, Орехово-Зуеве, Наро-Фоминске, Егорьевске, Серебряных Прудах, Истре и Серпухове. Сейчас работы продолжаются еще на шести мостах — до конца года планируем завершить первый этап работ по капитальному ремонту путепровода через ж/д пути на улице Федотовской в Воскресенске и на мосту через реку Черноголовку на улице Советской Конституции в Ногинске", — сказал зампред правительства — министр транспорта региона Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба. По информации Минтранса, в настоящее время открыт проезд по мостовому сооружению через ручей у деревни Матюково в Ступине, по мосту через реку Вырку в Орехово-Зуеве, по путепроводу вблизи деревни Ширяевской в Егорьевске, по мостовому переходу через реку Осетр в Серебряных Прудах, по мосту через реку Нару на улице Площадь Свободы в Наро-Фоминске и по путепроводу через ж/д пути на улице Пушкина в Серпухове. Кроме того, в 2023 году капитально отремонтировали пешеходный мост через реку Песочную у населенного пункта Полево в Истре. В рамках основных работ на всех искусственных сооружениях сделали ремонт пролетных строений, опорных частей, провели обустройство новых переходных плит, сопряжений, мостовых полотен. Также осуществили замену ограждений и системы водоотвода. Три объекта демонтировали полностью и возвели – это мосты в Серебряных Прудах, Орехово-Зуеве и путепровод в Егорьевске.
https://ria.ru/20231218/podmoskove-1916439866.html
московская область (подмосковье)
егорьевск
орехово-зуево
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московская область (подмосковье), егорьевск, алексей гержик, орехово-зуево
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Егорьевск, Алексей Гержик, Орехово-Зуево

Семь мостов капитально отремонтировали в Подмосковье

© Фото : пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры ПодмосковьяВ Подмосковье завершили капитальный ремонт 7 мостовых сооружений
В Подмосковье завершили капитальный ремонт 7 мостовых сооружений - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© Фото : пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья
В Подмосковье завершили капитальный ремонт 7 мостовых сооружений
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Дорожные службы Московской области завершили капитальный ремонт на семи мостовых сооружениях, расположенных на региональных дорогах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
Работы были проведены для достижения показателей национального проекта "Безопасные качественные дороги".
"В семи округах капремонт мостов завершен: в Ступине, Орехово-Зуеве, Наро-Фоминске, Егорьевске, Серебряных Прудах, Истре и Серпухове. Сейчас работы продолжаются еще на шести мостах — до конца года планируем завершить первый этап работ по капитальному ремонту путепровода через ж/д пути на улице Федотовской в Воскресенске и на мосту через реку Черноголовку на улице Советской Конституции в Ногинске", — сказал зампред правительства — министр транспорта региона Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба.
По информации Минтранса, в настоящее время открыт проезд по мостовому сооружению через ручей у деревни Матюково в Ступине, по мосту через реку Вырку в Орехово-Зуеве, по путепроводу вблизи деревни Ширяевской в Егорьевске, по мостовому переходу через реку Осетр в Серебряных Прудах, по мосту через реку Нару на улице Площадь Свободы в Наро-Фоминске и по путепроводу через ж/д пути на улице Пушкина в Серпухове. Кроме того, в 2023 году капитально отремонтировали пешеходный мост через реку Песочную у населенного пункта Полево в Истре.
В рамках основных работ на всех искусственных сооружениях сделали ремонт пролетных строений, опорных частей, провели обустройство новых переходных плит, сопряжений, мостовых полотен. Также осуществили замену ограждений и системы водоотвода. Три объекта демонтировали полностью и возвели – это мосты в Серебряных Прудах, Орехово-Зуеве и путепровод в Егорьевске.
Ступино - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЕгорьевскАлексей ГержикОрехово-Зуево
 
 
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