https://ria.ru/20231218/most-1916462023.html

Семь мостов капитально отремонтировали в Подмосковье

Семь мостов капитально отремонтировали в Подмосковье - РИА Новости, 18.12.2023

Семь мостов капитально отремонтировали в Подмосковье

Дорожные службы Московской области завершили капитальный ремонт на семи мостовых сооружениях, расположенных на региональных дорогах, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T13:00

2023-12-18T13:00

2023-12-18T13:00

новости подмосковья

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алексей гержик

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Дорожные службы Московской области завершили капитальный ремонт на семи мостовых сооружениях, расположенных на региональных дорогах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. Работы были проведены для достижения показателей национального проекта "Безопасные качественные дороги". "В семи округах капремонт мостов завершен: в Ступине, Орехово-Зуеве, Наро-Фоминске, Егорьевске, Серебряных Прудах, Истре и Серпухове. Сейчас работы продолжаются еще на шести мостах — до конца года планируем завершить первый этап работ по капитальному ремонту путепровода через ж/д пути на улице Федотовской в Воскресенске и на мосту через реку Черноголовку на улице Советской Конституции в Ногинске", — сказал зампред правительства — министр транспорта региона Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба. По информации Минтранса, в настоящее время открыт проезд по мостовому сооружению через ручей у деревни Матюково в Ступине, по мосту через реку Вырку в Орехово-Зуеве, по путепроводу вблизи деревни Ширяевской в Егорьевске, по мостовому переходу через реку Осетр в Серебряных Прудах, по мосту через реку Нару на улице Площадь Свободы в Наро-Фоминске и по путепроводу через ж/д пути на улице Пушкина в Серпухове. Кроме того, в 2023 году капитально отремонтировали пешеходный мост через реку Песочную у населенного пункта Полево в Истре. В рамках основных работ на всех искусственных сооружениях сделали ремонт пролетных строений, опорных частей, провели обустройство новых переходных плит, сопряжений, мостовых полотен. Также осуществили замену ограждений и системы водоотвода. Три объекта демонтировали полностью и возвели – это мосты в Серебряных Прудах, Орехово-Зуеве и путепровод в Егорьевске.

https://ria.ru/20231218/podmoskove-1916439866.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), егорьевск, алексей гержик, орехово-зуево