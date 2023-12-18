https://ria.ru/20231218/moskva-1916538489.html

В России выбрали "Столицу детского туризма"

В России выбрали "Столицу детского туризма" - РИА Новости, 18.12.2023

В России выбрали "Столицу детского туризма"

Москва одержала победу во Всероссийском конкурсе на звание "Столица детского туризма", сообщил в своем телеграм-канале мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T18:12

2023-12-18T18:12

2023-12-18T18:12

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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Москва одержала победу во Всероссийском конкурсе на звание "Столица детского туризма", сообщил в своем телеграм-канале мэр Сергей Собянин. "Москва победила во Всероссийском конкурсе на звание "Столица детского туризма". Участники представляли предложения с программой развития детского туризма в своем городе на следующий год", – рассказал Собянин. Мэр отметил, что только этим летом Москва приняла один миллион юных путешественников. "В следующем году планируем создать Детский совет по туризму, в который войдут школьники 13–17 лет. В частности, ребята помогут создать оригинальные маршруты по столице", – добавил он.

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