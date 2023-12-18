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В России выбрали "Столицу детского туризма" - РИА Новости, 18.12.2023
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Туризм
 
18:12 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/moskva-1916538489.html
В России выбрали "Столицу детского туризма"
В России выбрали "Столицу детского туризма" - РИА Новости, 18.12.2023
В России выбрали "Столицу детского туризма"
Москва одержала победу во Всероссийском конкурсе на звание "Столица детского туризма", сообщил в своем телеграм-канале мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T18:12
2023-12-18T18:12
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
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сергей собянин
отдых в россии
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Москва одержала победу во Всероссийском конкурсе на звание "Столица детского туризма", сообщил в своем телеграм-канале мэр Сергей Собянин. "Москва победила во Всероссийском конкурсе на звание "Столица детского туризма". Участники представляли предложения с программой развития детского туризма в своем городе на следующий год", – рассказал Собянин. Мэр отметил, что только этим летом Москва приняла один миллион юных путешественников. "В следующем году планируем создать Детский совет по туризму, в который войдут школьники 13–17 лет. В частности, ребята помогут создать оригинальные маршруты по столице", – добавил он.
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туризм, новости - туризм, туристы, москва, сергей собянин, отдых в россии
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Москва, Сергей Собянин, отдых в России
В России выбрали "Столицу детского туризма"

Москва победила во Всероссийском конкурсе на звание "Столица детского туризма"

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПосетители ярмарки на Красной площади в Москве
Посетители ярмарки на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Москва одержала победу во Всероссийском конкурсе на звание "Столица детского туризма", сообщил в своем телеграм-канале мэр Сергей Собянин.
"Москва победила во Всероссийском конкурсе на звание "Столица детского туризма". Участники представляли предложения с программой развития детского туризма в своем городе на следующий год", – рассказал Собянин.
Мэр отметил, что только этим летом Москва приняла один миллион юных путешественников. "В следующем году планируем создать Детский совет по туризму, в который войдут школьники 13–17 лет. В частности, ребята помогут создать оригинальные маршруты по столице", – добавил он.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмтуристыМоскваСергей Собянинотдых в России
 
 
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