https://ria.ru/20231218/moskva-1916433176.html

Эксперты рассказали о ценах в отелях Москвы на Новый год

Эксперты рассказали о ценах в отелях Москвы на Новый год - РИА Новости, 18.12.2023

Эксперты рассказали о ценах в отелях Москвы на Новый год

Проживание в Москве в период новогодних праздников стоит на двоих от семи тысяч рублей в хостеле и до 800 тысяч в люксовой гостинице, бюджетных мест почти не... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T13:59

2023-12-18T13:59

2023-12-18T13:59

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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Проживание в Москве в период новогодних праздников стоит на двоих от семи тысяч рублей в хостеле и до 800 тысяч в люксовой гостинице, бюджетных мест почти не осталось, сообщили РИА Новости представители отельеров. Как рассказали агентству в отелях класса люкс, свободных номеров осталось достаточно мало. В одной из московских пятизвездочных гостиниц на улице Никольская с 31 декабря по 7 января есть свободные номера лишь нескольких категорий. "На данный период могу предложить номера категории "Стандартный" с балконом, он доступен на весь период, стоимость составит 299 000 рублей, не включая завтраки. Есть еще номер "Мансардный люкс" – это окна под 45 градусов, как французские, также есть места в люксе St. Regis. Проживание в нем без завтраков стоит 404 000 рублей, а "Мансардном люксе" – 362 000", – рассказала сотрудница отеля. В гостинице уточнили, что цена динамическая, фиксированная будет только на период с 31 декабря по 2 января. Представитель еще одного пятизвездочного отеля на Тверской улице рассказал, что у них в данный период пока еще можно забронировать два люкса, один – "Президентский" и четыре двухместных стандартных номера. "С 31 декабря по 7 января будет доступен двухместный стандартный номер с двумя раздельными кроватями. С завтраками по невозвратному тарифу он будет стоить 190 572, по возвратному – 224 203 рубля. Цена люкса "Амбассадор" – 651 000 рублей, "Президентского" – 800 тысяч", – сообщил представитель отеля. Места в четырехзвездочных гостиницах еще есть, но их очень быстро бронируют. Так, в одном из отелей на Русаковской улице остались номера категории "Стандарт" и "Супериор". "У нас действует тариф длительного проживания от семи ночей. В таком случае цена стандарта с 31 декабря по 7 января составит 86 250. "Супериор" будет стоить 98 250", – рассказали в отеле. В четырехзвездочном сетевом отеле на улице Смоленской в период новогодних праздников доступен только один вариант размещения – номер "Смарт супериор". "C 31 декабря по 7 января его стоимость без завтрака составит 104 000 рублей. Есть еще "Смарт одноместный" площадью 13 квадратных метров, его цена 78 000 рублей без завтрака. Двухместных номеров не осталось", – прокомментировали в гостинице. Более доступные отели категории "три звезды" сейчас почти заполнены, свободных номеров с 31 декабря по 7 января не осталось ни в одной из опрошенных агентством гостиниц. В одном из сетевых средств размещения Москвы на улице Дербеневская можно остановиться с 31 декабря на 1 января. "В ночь с 31 декабря на 1 января можно забронировать стандартный двухместный номер по тарифу с завтраком, проживание будет стоить 9600. "Супериор" будет стоить 10 100, "Полулюкс" – 11 100", - уточнила сотрудница отеля. В трехзвездочной гостинице, которая находится в переулке Плотников, заселиться можно будет только 1 января. В наличии остались номера категории "Полулюкс". "На 31 декабря номеров у нас нет, есть номера только с 1 по 3 января. На эти даты в наличии "Полулюкс", старый номерной фонд, две раздельные кровати, стоимость за двое суток составит 26 200 рублей – это одноместное размещение. Если в номере будет два гостя, то цена увеличится до 28 400 рублей. Этот вариант с завтраками, у нас шведский стол. Предоплата – за первые сутки, вторые можно оплатить в отеле", – рассказали в гостинице. Те, кто предпочитают более бюджетные варианты, могут поселиться в хостелах или мини-отелях. В них также сейчас почти нет мест на новогодний период. В хостеле, который расположен на улице 3-я Ямского Поля, остались только места в общих комнатах. "С 31 декабря по 7 января пара мест есть в общих комнатах, койка-место стоит 900 рублей. Женские комнаты, двухместные и семейные номера заняты", – рассказали сотрудники хостела. Похожая ситуация и в хостеле на улице Братиславская. Отдельных номеров нет, однако остались места в общей комнате. "С 31 декабря по 7 января немного мест осталось. Отдельных номеров нет в наличии, есть койка-места в общих мужских и женских комнатах. Нижние места стоят 1100 рублей, а верхние – 1000", – сообщили в хостеле.

https://ria.ru/20231212/sankt-peterburg-1915354786.html

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