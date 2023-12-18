https://ria.ru/20231218/moratoriy-1916591763.html

ФАС работает над исключением "Яндекса" из моратория на проверки бизнеса

ФАС работает над исключением "Яндекса" из моратория на проверки бизнеса - РИА Новости, 18.12.2023

ФАС работает над исключением "Яндекса" из моратория на проверки бизнеса

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России ведет работу над исключением "Яндекса" из постановления о моратории на проверки бизнеса, процесс исключения... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T20:26

2023-12-18T20:26

2023-12-18T20:26

экономика

россия

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России ведет работу над исключением "Яндекса" из постановления о моратории на проверки бизнеса, процесс исключения Wildberries продолжается, сообщил журналистам глава службы Максим Шаскольский. "У нас действует мораторий на проверку компаний, который является логичным, это 448 постановление... Мы начали работу с компаниями, направили свои письма в Яндекс, в Wildberries, о том, какие к их работе есть жалобы… Мы вообще ведем работу над тем, чтобы исключить эти компании из 448-го, пока не завершилась эта работа", - рассказал Шаскольский. Он добавил, что компании готовы обсуждать все жалобы, но не в режиме проверки: служба направила им свои обращения по всем вопросам, которые поступают от потребителей для дальнейшего обсуждения. По его словам, в Wildberries сотрудники жалуются на условия договора, на комиссию, на расторжение, на порядок заключения от потребителей. В свою очередь клиенты "Яндекс Такси" жалуются на стоимость поездок, на разные условия, а сами водители - на условия работы. Ранее в конце мая Шаскольский заявил, что ведомство считает необходимым вывести маркетплейсы из-под данного моратория. В июне глава ФАС сообщил РИА Новости, что идет работа по выводу маркетплейсов из-под моратория на проверки, действующего для IT-компаний, в правительстве согласны с необходимостью этого шага. Мораторий на плановые проверки бизнеса (постановление правительства РФ № 448) был установлен в 2022 году и продлен на 2023 год. Согласно документу, плановые проверки могут проводиться только на объектах чрезвычайно высокой и высокой категорий рисков.

https://ria.ru/20230529/proverki-1874853887.html

https://ria.ru/20230524/marketpleys-1873815982.html

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экономика, россия