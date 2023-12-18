Воробьев возложил цветы к монументу Победы в Минске
© Фото : правительство Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев во время церемонии возложения цветов к монументу Победы в Минске
© Фото : правительство Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время церемонии возложения цветов к монументу Победы в Минске
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал с рабочим визитом в Минск, в рамках которого почтил память советских солдат и партизан, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
Стела является символом Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками. Монумент установлен на одноименной площади в центре Минска в 1954 году. Его изображение стало эмблемой белорусского города-героя.
© Фото : правительство Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев во время церемонии возложения цветов к монументу Победы в Минске
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время церемонии возложения цветов к монументу Победы в Минске
© Фото : правительство Московской области
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© Фото : правительство Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев во время церемонии возложения цветов к монументу Победы в Минске
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время церемонии возложения цветов к монументу Победы в Минске
© Фото : правительство Московской области
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время церемонии возложения цветов к монументу Победы в Минске
© Фото : правительство Московской области
1 из 2
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время церемонии возложения цветов к монументу Победы в Минске
© Фото : правительство Московской области
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По данным пресс-службы, четыре грани постамента оформлены бронзовыми горельефами: "9 мая 1945 года", "Советская Армия в годы Великой Отечественной войны", "Слава погибшим героям" и "Партизаны Беларуси". Увенчан обелиск изображением ордена "Победа", который изготовлен из бронзы и смальты.