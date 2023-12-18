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Воробьев возложил цветы к монументу Победы в Минске - РИА Новости, 18.12.2023
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Новости Подмосковья
 
19:30 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/monument-1916583642.html
Воробьев возложил цветы к монументу Победы в Минске
Воробьев возложил цветы к монументу Победы в Минске - РИА Новости, 18.12.2023
Воробьев возложил цветы к монументу Победы в Минске
Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал с рабочим визитом в Минск, в рамках которого почтил память советских солдат и партизан, погибших в годы... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T19:30
2023-12-18T19:30
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал с рабочим визитом в Минск, в рамках которого почтил память советских солдат и партизан, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья. Стела является символом Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками. Монумент установлен на одноименной площади в центре Минска в 1954 году. Его изображение стало эмблемой белорусского города-героя. По данным пресс-службы, четыре грани постамента оформлены бронзовыми горельефами: "9 мая 1945 года", "Советская Армия в годы Великой Отечественной войны", "Слава погибшим героям" и "Партизаны Беларуси". Увенчан обелиск изображением ордена "Победа", который изготовлен из бронзы и смальты.
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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96
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев

Воробьев возложил цветы к монументу Победы в Минске

© Фото : правительство Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев во время церемонии возложения цветов к монументу Победы в Минске
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время церемонии возложения цветов к монументу Победы в Минске - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© Фото : правительство Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время церемонии возложения цветов к монументу Победы в Минске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал с рабочим визитом в Минск, в рамках которого почтил память советских солдат и партизан, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
Стела является символом Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками. Монумент установлен на одноименной площади в центре Минска в 1954 году. Его изображение стало эмблемой белорусского города-героя.
© Фото : правительство Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев во время церемонии возложения цветов к монументу Победы в Минске
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время церемонии возложения цветов к монументу Победы в Минске
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время церемонии возложения цветов к монументу Победы в Минске
© Фото : правительство Московской области
1 из 2
© Фото : правительство Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев во время церемонии возложения цветов к монументу Победы в Минске
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время церемонии возложения цветов к монументу Победы в Минске
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время церемонии возложения цветов к монументу Победы в Минске
© Фото : правительство Московской области
2 из 2
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время церемонии возложения цветов к монументу Победы в Минске
© Фото : правительство Московской области
1 из 2
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время церемонии возложения цветов к монументу Победы в Минске
© Фото : правительство Московской области
2 из 2
По данным пресс-службы, четыре грани постамента оформлены бронзовыми горельефами: "9 мая 1945 года", "Советская Армия в годы Великой Отечественной войны", "Слава погибшим героям" и "Партизаны Беларуси". Увенчан обелиск изображением ордена "Победа", который изготовлен из бронзы и смальты.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во время встречи в Минске - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Воробьев приехал с деловым визитом в Минск и встретился с Лукашенко
Вчера, 16:01
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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