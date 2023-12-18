https://ria.ru/20231218/monument-1916583642.html

Воробьев возложил цветы к монументу Победы в Минске

Воробьев возложил цветы к монументу Победы в Минске - РИА Новости, 18.12.2023

Воробьев возложил цветы к монументу Победы в Минске

Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал с рабочим визитом в Минск, в рамках которого почтил память советских солдат и партизан, погибших в годы... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T19:30

2023-12-18T19:30

2023-12-18T19:30

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал с рабочим визитом в Минск, в рамках которого почтил память советских солдат и партизан, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья. Стела является символом Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками. Монумент установлен на одноименной площади в центре Минска в 1954 году. Его изображение стало эмблемой белорусского города-героя. По данным пресс-службы, четыре грани постамента оформлены бронзовыми горельефами: "9 мая 1945 года", "Советская Армия в годы Великой Отечественной войны", "Слава погибшим героям" и "Партизаны Беларуси". Увенчан обелиск изображением ордена "Победа", который изготовлен из бронзы и смальты.

https://ria.ru/20231218/vizit-1916529928.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), андрей воробьев