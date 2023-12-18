https://ria.ru/20231218/molokozavod-1916558603.html

Более 24 млн рублей получат ульяновские молокозаводы из бюджета России

Более 24 млн рублей получат ульяновские молокозаводы из бюджета России - РИА Новости, 18.12.2023

Более 24 млн рублей получат ульяновские молокозаводы из бюджета России

Свыше 24 миллионов рублей из федерального бюджета получат молокозаводы Ульяновской области, распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T17:34

2023-12-18T17:34

2023-12-18T17:34

ульяновская область

ульяновская область

россия

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Свыше 24 миллионов рублей из федерального бюджета получат молокозаводы Ульяновской области, распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте губернатора и правительства региона. Как рассказал и. о. министра АПК и развития сельских территорий Ульяновской области Алексей Леушкин, субсидии в размере более 24,1 миллиона рублей получат четыре молокозавода: ООО "Вита Плюс", ООО "Новмолдом", ООО "Хмелевское", ПО УЗМВ "Волжанка". Средства направят на компенсацию стоимости приобретения и ввода в промышленную эксплуатацию маркировочного оборудования для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции. Планируется, что федеральная поддержка поступит до конца года, говорится в сообщении. Обязательная маркировка средствами идентификации молочной продукции введена с 1 июня 2021 года. На упаковку продукции наносят уникальные штрих-коды. Это сделано для повышения контроля за качеством продуктов, многие из которых являются скоропортящимися, а также ликвидации фальсификата в обороте.

https://ria.ru/20231130/kooperatsiya-1913028563.html

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ульяновская область, россия, михаил мишустин, экономика