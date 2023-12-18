Рейтинг@Mail.ru
Более 24 млн рублей получат ульяновские молокозаводы из бюджета России - РИА Новости, 18.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ульяновская область
Ульяновская область
 
17:34 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/molokozavod-1916558603.html
Более 24 млн рублей получат ульяновские молокозаводы из бюджета России
Более 24 млн рублей получат ульяновские молокозаводы из бюджета России - РИА Новости, 18.12.2023
Более 24 млн рублей получат ульяновские молокозаводы из бюджета России
Свыше 24 миллионов рублей из федерального бюджета получат молокозаводы Ульяновской области, распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T17:34
2023-12-18T17:34
ульяновская область
ульяновская область
россия
михаил мишустин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1907860525_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_1ee7d26ab4a8617a430c5cb8414f525b.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Свыше 24 миллионов рублей из федерального бюджета получат молокозаводы Ульяновской области, распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте губернатора и правительства региона. Как рассказал и. о. министра АПК и развития сельских территорий Ульяновской области Алексей Леушкин, субсидии в размере более 24,1 миллиона рублей получат четыре молокозавода: ООО "Вита Плюс", ООО "Новмолдом", ООО "Хмелевское", ПО УЗМВ "Волжанка". Средства направят на компенсацию стоимости приобретения и ввода в промышленную эксплуатацию маркировочного оборудования для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции. Планируется, что федеральная поддержка поступит до конца года, говорится в сообщении. Обязательная маркировка средствами идентификации молочной продукции введена с 1 июня 2021 года. На упаковку продукции наносят уникальные штрих-коды. Это сделано для повышения контроля за качеством продуктов, многие из которых являются скоропортящимися, а также ликвидации фальсификата в обороте.
https://ria.ru/20231130/kooperatsiya-1913028563.html
ульяновская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1907860525_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a7e60b8d665f2fc0408eaf2ee2b29e0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ульяновская область, россия, михаил мишустин, экономика
Ульяновская область, Ульяновская область, Россия, Михаил Мишустин, Экономика

Более 24 млн рублей получат ульяновские молокозаводы из бюджета России

© РИА Новости / Александр КряжевЛиния розлива и упаковки молока
Линия розлива и упаковки молока - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Линия розлива и упаковки молока. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Свыше 24 миллионов рублей из федерального бюджета получат молокозаводы Ульяновской области, распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.
Как рассказал и. о. министра АПК и развития сельских территорий Ульяновской области Алексей Леушкин, субсидии в размере более 24,1 миллиона рублей получат четыре молокозавода: ООО "Вита Плюс", ООО "Новмолдом", ООО "Хмелевское", ПО УЗМВ "Волжанка".
Средства направят на компенсацию стоимости приобретения и ввода в промышленную эксплуатацию маркировочного оборудования для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции. Планируется, что федеральная поддержка поступит до конца года, говорится в сообщении.
Обязательная маркировка средствами идентификации молочной продукции введена с 1 июня 2021 года. На упаковку продукции наносят уникальные штрих-коды. Это сделано для повышения контроля за качеством продуктов, многие из которых являются скоропортящимися, а также ликвидации фальсификата в обороте.
Ульяновская область будет развивать кооперацию с промышленниками Белоруссии
Ульяновская область будет развивать кооперацию с промышленниками Белоруссии
30 ноября, 21:34
 
Ульяновская областьУльяновская областьРоссияМихаил МишустинЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала