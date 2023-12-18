https://ria.ru/20231218/moldaviya-1916513516.html
Молдавия намерена выйти еще из двух соглашений СНГ
Молдавия намерена выйти еще из двух соглашений СНГ - РИА Новости, 18.12.2023
Молдавия намерена выйти еще из двух соглашений СНГ
Парламент Молдавии денонсирует еще два соглашения в рамках СНГ - по военным наблюдателями и коллективным миротворческим силам, а также соглашение по поддержке... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T15:02
2023-12-18T15:02
2023-12-18T15:02
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КИШИНЕВ, 18 дек – РИА Новости. Парламент Молдавии денонсирует еще два соглашения в рамках СНГ - по военным наблюдателями и коллективным миротворческим силам, а также соглашение по поддержке структур по борьбе с терроризмом, сообщает в понедельник пресс-служба молдавского законодательного собрания. С начала нынешнего года парламент Молдавии денонсировал 22 соглашения в рамках СНГ. "Члены парламентского комитета по внешней политике и европейской интеграции одобрили на заседании в понедельник доклады о денонсации Соглашения СНГ о группах военных наблюдателей и коллективных миротворческих силах в Содружестве, подписанное в Киеве 20 марта 1992 года, протокола о временном порядке подготовки и использования групп военных наблюдателей и коллективных миротворческих сил в зонах конфликтов, подписанного 4 августа 1992 года. Еще одним документом, который будет денонсирован, является Соглашение о сотрудничестве в целях обеспечения технико-материальной безопасности компетентных органов в области борьбы с терроризмом и иными насильственными формами экстремизма", - отмечается в сообщении парламента, распространённом для СМИ. Денонсацию первого документа предложило минобороны республики. В информационной записке проекта отмечается, что в качестве члена СНГ официальному Кишиневу нецелесообразно придерживаться этих соглашений, поскольку страна не взаимодействует в военно-политической сфере в рамках СНГ. Вторая инициатива принадлежит Службе информации и безопасности (СИБ), которая отмечает, что в последние годы она не пользовалась положениями этого документа. Ранее парламент Молдавии денонсировал межправительственное соглашение с РФ о сотрудничестве между СИБ и Службой внешней разведки России в области информационной деятельности, которое было подписано в Кишиневе 18 апреля 1994 года. Власти Молдавии с прошлого года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество.
https://ria.ru/20230806/moldaviya-1887964609.html
https://ria.ru/20231217/moldavia-1916359541.html
https://ria.ru/20231205/moldaviya-1913669500.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, снг, кишинев
В мире, Молдавия, СНГ, Кишинев
Молдавия намерена выйти еще из двух соглашений СНГ
Молдавия намерена выйти из соглашений СНГ по миротворцам и борьбе с терроризмом
КИШИНЕВ, 18 дек – РИА Новости.
Парламент Молдавии денонсирует еще два соглашения в рамках СНГ - по военным наблюдателями и коллективным миротворческим силам, а также соглашение по поддержке структур по борьбе с терроризмом, сообщает в понедельник пресс-служба
молдавского законодательного собрания.
С начала нынешнего года парламент Молдавии денонсировал 22 соглашения в рамках СНГ.
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"Члены парламентского комитета по внешней политике и европейской интеграции одобрили на заседании в понедельник доклады о денонсации Соглашения СНГ о группах военных наблюдателей и коллективных миротворческих силах в Содружестве, подписанное в Киеве 20 марта 1992 года, протокола о временном порядке подготовки и использования групп военных наблюдателей и коллективных миротворческих сил в зонах конфликтов, подписанного 4 августа 1992 года. Еще одним документом, который будет денонсирован, является Соглашение о сотрудничестве в целях обеспечения технико-материальной безопасности компетентных органов в области борьбы с терроризмом и иными насильственными формами экстремизма", - отмечается в сообщении парламента, распространённом для СМИ.
Денонсацию первого документа предложило минобороны республики. В информационной записке проекта отмечается, что в качестве члена СНГ официальному Кишиневу
нецелесообразно придерживаться этих соглашений, поскольку страна не взаимодействует в военно-политической сфере в рамках СНГ. Вторая инициатива принадлежит Службе информации и безопасности (СИБ), которая отмечает, что в последние годы она не пользовалась положениями этого документа.
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Ранее парламент Молдавии денонсировал межправительственное соглашение с РФ
о сотрудничестве между СИБ и Службой внешней разведки России в области информационной деятельности, которое было подписано в Кишиневе 18 апреля 1994 года.
Власти Молдавии с прошлого года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество.
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