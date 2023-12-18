https://ria.ru/20231218/moldaviya-1916513516.html

Молдавия намерена выйти еще из двух соглашений СНГ

Молдавия намерена выйти еще из двух соглашений СНГ - РИА Новости, 18.12.2023

Молдавия намерена выйти еще из двух соглашений СНГ

Парламент Молдавии денонсирует еще два соглашения в рамках СНГ - по военным наблюдателями и коллективным миротворческим силам, а также соглашение по поддержке... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T15:02

2023-12-18T15:02

2023-12-18T15:02

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КИШИНЕВ, 18 дек – РИА Новости. Парламент Молдавии денонсирует еще два соглашения в рамках СНГ - по военным наблюдателями и коллективным миротворческим силам, а также соглашение по поддержке структур по борьбе с терроризмом, сообщает в понедельник пресс-служба молдавского законодательного собрания. С начала нынешнего года парламент Молдавии денонсировал 22 соглашения в рамках СНГ. "Члены парламентского комитета по внешней политике и европейской интеграции одобрили на заседании в понедельник доклады о денонсации Соглашения СНГ о группах военных наблюдателей и коллективных миротворческих силах в Содружестве, подписанное в Киеве 20 марта 1992 года, протокола о временном порядке подготовки и использования групп военных наблюдателей и коллективных миротворческих сил в зонах конфликтов, подписанного 4 августа 1992 года. Еще одним документом, который будет денонсирован, является Соглашение о сотрудничестве в целях обеспечения технико-материальной безопасности компетентных органов в области борьбы с терроризмом и иными насильственными формами экстремизма", - отмечается в сообщении парламента, распространённом для СМИ. Денонсацию первого документа предложило минобороны республики. В информационной записке проекта отмечается, что в качестве члена СНГ официальному Кишиневу нецелесообразно придерживаться этих соглашений, поскольку страна не взаимодействует в военно-политической сфере в рамках СНГ. Вторая инициатива принадлежит Службе информации и безопасности (СИБ), которая отмечает, что в последние годы она не пользовалась положениями этого документа. Ранее парламент Молдавии денонсировал межправительственное соглашение с РФ о сотрудничестве между СИБ и Службой внешней разведки России в области информационной деятельности, которое было подписано в Кишиневе 18 апреля 1994 года. Власти Молдавии с прошлого года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество.

https://ria.ru/20230806/moldaviya-1887964609.html

https://ria.ru/20231217/moldavia-1916359541.html

https://ria.ru/20231205/moldaviya-1913669500.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, снг, кишинев