Рейтинг@Mail.ru
Молдавия намерена выйти еще из двух соглашений СНГ - РИА Новости, 18.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:02 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/moldaviya-1916513516.html
Молдавия намерена выйти еще из двух соглашений СНГ
Молдавия намерена выйти еще из двух соглашений СНГ - РИА Новости, 18.12.2023
Молдавия намерена выйти еще из двух соглашений СНГ
Парламент Молдавии денонсирует еще два соглашения в рамках СНГ - по военным наблюдателями и коллективным миротворческим силам, а также соглашение по поддержке... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T15:02
2023-12-18T15:02
в мире
молдавия
снг
кишинев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100035/90/1000359006_0:41:700:435_1920x0_80_0_0_06c26694af216b131896c8a395fe0dd3.jpg
КИШИНЕВ, 18 дек – РИА Новости. Парламент Молдавии денонсирует еще два соглашения в рамках СНГ - по военным наблюдателями и коллективным миротворческим силам, а также соглашение по поддержке структур по борьбе с терроризмом, сообщает в понедельник пресс-служба молдавского законодательного собрания. С начала нынешнего года парламент Молдавии денонсировал 22 соглашения в рамках СНГ. "Члены парламентского комитета по внешней политике и европейской интеграции одобрили на заседании в понедельник доклады о денонсации Соглашения СНГ о группах военных наблюдателей и коллективных миротворческих силах в Содружестве, подписанное в Киеве 20 марта 1992 года, протокола о временном порядке подготовки и использования групп военных наблюдателей и коллективных миротворческих сил в зонах конфликтов, подписанного 4 августа 1992 года. Еще одним документом, который будет денонсирован, является Соглашение о сотрудничестве в целях обеспечения технико-материальной безопасности компетентных органов в области борьбы с терроризмом и иными насильственными формами экстремизма", - отмечается в сообщении парламента, распространённом для СМИ. Денонсацию первого документа предложило минобороны республики. В информационной записке проекта отмечается, что в качестве члена СНГ официальному Кишиневу нецелесообразно придерживаться этих соглашений, поскольку страна не взаимодействует в военно-политической сфере в рамках СНГ. Вторая инициатива принадлежит Службе информации и безопасности (СИБ), которая отмечает, что в последние годы она не пользовалась положениями этого документа. Ранее парламент Молдавии денонсировал межправительственное соглашение с РФ о сотрудничестве между СИБ и Службой внешней разведки России в области информационной деятельности, которое было подписано в Кишиневе 18 апреля 1994 года. Власти Молдавии с прошлого года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество.
https://ria.ru/20230806/moldaviya-1887964609.html
https://ria.ru/20231217/moldavia-1916359541.html
https://ria.ru/20231205/moldaviya-1913669500.html
молдавия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100035/90/1000359006_49:0:672:467_1920x0_80_0_0_08ef4d73fdde0051a9fb78b0f2c76948.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, снг, кишинев
В мире, Молдавия, СНГ, Кишинев
Молдавия намерена выйти еще из двух соглашений СНГ

Молдавия намерена выйти из соглашений СНГ по миротворцам и борьбе с терроризмом

© Фото : МПА СНГФлаги государств СНГ
Флаги государств СНГ - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© Фото : МПА СНГ
Флаги государств СНГ . Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 18 дек – РИА Новости. Парламент Молдавии денонсирует еще два соглашения в рамках СНГ - по военным наблюдателями и коллективным миротворческим силам, а также соглашение по поддержке структур по борьбе с терроризмом, сообщает в понедельник пресс-служба молдавского законодательного собрания.
С начала нынешнего года парламент Молдавии денонсировал 22 соглашения в рамках СНГ.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Молдавии Майя Санду на саммите Европейского политического сообщества - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
Сжигают мосты. Молдавия оставила СНГ без денег
6 августа, 08:00
"Члены парламентского комитета по внешней политике и европейской интеграции одобрили на заседании в понедельник доклады о денонсации Соглашения СНГ о группах военных наблюдателей и коллективных миротворческих силах в Содружестве, подписанное в Киеве 20 марта 1992 года, протокола о временном порядке подготовки и использования групп военных наблюдателей и коллективных миротворческих сил в зонах конфликтов, подписанного 4 августа 1992 года. Еще одним документом, который будет денонсирован, является Соглашение о сотрудничестве в целях обеспечения технико-материальной безопасности компетентных органов в области борьбы с терроризмом и иными насильственными формами экстремизма", - отмечается в сообщении парламента, распространённом для СМИ.
Денонсацию первого документа предложило минобороны республики. В информационной записке проекта отмечается, что в качестве члена СНГ официальному Кишиневу нецелесообразно придерживаться этих соглашений, поскольку страна не взаимодействует в военно-политической сфере в рамках СНГ. Вторая инициатива принадлежит Службе информации и безопасности (СИБ), которая отмечает, что в последние годы она не пользовалась положениями этого документа.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
Оппозиция Молдавии назвала идею разрыва с СНГ желанием властей, а не народа
17 декабря, 20:54
Ранее парламент Молдавии денонсировал межправительственное соглашение с РФ о сотрудничестве между СИБ и Службой внешней разведки России в области информационной деятельности, которое было подписано в Кишиневе 18 апреля 1994 года.
Власти Молдавии с прошлого года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Молдавии Майя Санду на саммите Европейского политического сообщества в городе Бульбоаке - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
"Все хорошее в прошлом". Почему Молдавия ввела санкции против России
5 декабря, 08:00
 
В миреМолдавияСНГКишинев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала