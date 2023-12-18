https://ria.ru/20231218/moldavia-1916610096.html
Молдавия стала проблемой для Евросоюза, заявил бывший премьер страны
Молдавия стала проблемой для Евросоюза, заявил бывший премьер страны - РИА Новости, 18.12.2023
Молдавия стала проблемой для Евросоюза, заявил бывший премьер страны
Молдавия на сегодняшний день стала проблемой для Евросоюза, поскольку у властей нет четкого видения членства в союзе, заявил бывший премьер республики Влад... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T23:40
2023-12-18T23:40
2023-12-18T23:40
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КИШИНЕВ, 18 дек - РИА Новости. Молдавия на сегодняшний день стала проблемой для Евросоюза, поскольку у властей нет четкого видения членства в союзе, заявил бывший премьер республики Влад Филат. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. "На данный момент Молдавия является проблемой для ЕС. Нынешнее правительство не имеет видения о членстве в ЕС с учетом низкой рождаемости и оттока самой трудоспособной части населения", - заявил Филат в эфире телеканала N4. По его словам, власти Молдавии не осознают, что будет, когда процесс евроинтеграции закончится. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
https://ria.ru/20231218/moldaviya-1916513516.html
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в мире, молдавия, влад филат, украина, киев, евросоюз
В мире, Молдавия, Влад Филат, Украина, Киев, Евросоюз
Молдавия стала проблемой для Евросоюза, заявил бывший премьер страны
Экс-премьер Молдавии Филат: страна стала проблемой для Евросоюза