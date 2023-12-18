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"Киев горит". СМИ узнали, о чем Зеленский "умолял" союзников
"Киев горит". СМИ узнали, о чем Зеленский "умолял" союзников - РИА Новости, 18.12.2023
"Киев горит". СМИ узнали, о чем Зеленский "умолял" союзников
Пока президент Украины Владимир Зеленский уговаривал США и ЕС выделить Киеву помощь, ВСУ испытывали нехватку оружия, написал обозреватель Financial Times Мартин РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T04:15
2023-12-18T04:15
2023-12-18T08:44
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евросоюз
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Пока президент Украины Владимир Зеленский уговаривал США и ЕС выделить Киеву помощь, ВСУ испытывали нехватку оружия, написал обозреватель Financial Times Мартин Сандбу."Средства противовоздушной обороны Украины на исходе, конгресс США и Европейский союз испытывают нехватку боеприпасов. Пока Вашингтон и Брюссель возятся, Киев горит", — заявил журналист.По его словам, Зеленский "умолял" своих союзников выделить помощь Киеву, но вернулся из Вашингтона "почти с пустыми руками". ЕС также отложил выделение денег, напомнил Сандбу."Для Владимира Зеленского веселого Рождества не будет", — резюмировал автор статьи.В последнее время киевские власти столкнулись с существенным сокращением помощи со стороны Запада. Так, в Белом доме предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности для помощи Украине исчерпаются, гарантий дальнейшей поддержки нет. Кроме того, Венгрия заблокировала согласование увеличения многолетнего бюджета ЕС в размере 66 миллиардов евро, включающего 50 миллиардов для Киева.При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал США осознать ответственность за поддержку Украины и понять, что Вашингтон лишь продлевает конфликт.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, евросоюз, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Евросоюз, Вооруженные силы Украины
"Киев горит". СМИ узнали, о чем Зеленский "умолял" союзников
FT: Зеленский умолял союзников выделить помощь Киеву, но почти ничего не добился