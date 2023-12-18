Рейтинг@Mail.ru
"Киев горит". СМИ узнали, о чем Зеленский "умолял" союзников - РИА Новости, 18.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:15 18.12.2023 (обновлено: 08:44 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/molba-1916384765.html
"Киев горит". СМИ узнали, о чем Зеленский "умолял" союзников
"Киев горит". СМИ узнали, о чем Зеленский "умолял" союзников - РИА Новости, 18.12.2023
"Киев горит". СМИ узнали, о чем Зеленский "умолял" союзников
Пока президент Украины Владимир Зеленский уговаривал США и ЕС выделить Киеву помощь, ВСУ испытывали нехватку оружия, написал обозреватель Financial Times Мартин РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T04:15
2023-12-18T08:44
в мире
украина
сша
владимир зеленский
евросоюз
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915468355_0:0:2387:1343_1920x0_80_0_0_9a62d936b6aad28e351f1905d41c523e.jpg
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Пока президент Украины Владимир Зеленский уговаривал США и ЕС выделить Киеву помощь, ВСУ испытывали нехватку оружия, написал обозреватель Financial Times Мартин Сандбу."Средства противовоздушной обороны Украины на исходе, конгресс США и Европейский союз испытывают нехватку боеприпасов. Пока Вашингтон и Брюссель возятся, Киев горит", — заявил журналист.По его словам, Зеленский "умолял" своих союзников выделить помощь Киеву, но вернулся из Вашингтона "почти с пустыми руками". ЕС также отложил выделение денег, напомнил Сандбу."Для Владимира Зеленского веселого Рождества не будет", — резюмировал автор статьи.В последнее время киевские власти столкнулись с существенным сокращением помощи со стороны Запада. Так, в Белом доме предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности для помощи Украине исчерпаются, гарантий дальнейшей поддержки нет. Кроме того, Венгрия заблокировала согласование увеличения многолетнего бюджета ЕС в размере 66 миллиардов евро, включающего 50 миллиардов для Киева.При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал США осознать ответственность за поддержку Украины и понять, что Вашингтон лишь продлевает конфликт.
https://ria.ru/20231218/mvf-1916382595.html
https://ria.ru/20231218/glupost-1916379044.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915468355_266:0:2387:1591_1920x0_80_0_0_d3daec3ef1bb1e8574e272b970f34911.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, владимир зеленский, евросоюз, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Евросоюз, Вооруженные силы Украины
"Киев горит". СМИ узнали, о чем Зеленский "умолял" союзников

FT: Зеленский умолял союзников выделить помощь Киеву, но почти ничего не добился

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Пока президент Украины Владимир Зеленский уговаривал США и ЕС выделить Киеву помощь, ВСУ испытывали нехватку оружия, написал обозреватель Financial Times Мартин Сандбу.
«
"Средства противовоздушной обороны Украины на исходе, конгресс США и Европейский союз испытывают нехватку боеприпасов. Пока Вашингтон и Брюссель возятся, Киев горит", — заявил журналист.
По его словам, Зеленский "умолял" своих союзников выделить помощь Киеву, но вернулся из Вашингтона "почти с пустыми руками". ЕС также отложил выделение денег, напомнил Сандбу.
"Для Владимира Зеленского веселого Рождества не будет", — резюмировал автор статьи.
Кристалина Георгиева - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Глава МВФ рассказала, сколько продержится Украина без помощи Запада
Вчера, 03:22
В последнее время киевские власти столкнулись с существенным сокращением помощи со стороны Запада. Так, в Белом доме предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности для помощи Украине исчерпаются, гарантий дальнейшей поддержки нет. Кроме того, Венгрия заблокировала согласование увеличения многолетнего бюджета ЕС в размере 66 миллиардов евро, включающего 50 миллиардов для Киева.
При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал США осознать ответственность за поддержку Украины и понять, что Вашингтон лишь продлевает конфликт.
Киев - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
"Какая глупость": во Франции возмутились решением ЕС по Украине
Вчера, 01:38
 
В миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийЕвросоюзВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала