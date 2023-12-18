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В Воронежской области нашли на лестнице младенца, завернутого в плед - РИА Новости, 18.12.2023
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12:14 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/mladenets-1916447616.html
В Воронежской области нашли на лестнице младенца, завернутого в плед
В Воронежской области нашли на лестнице младенца, завернутого в плед - РИА Новости, 18.12.2023
В Воронежской области нашли на лестнице младенца, завернутого в плед
Новорожденную девочку, завернутую в плед, нашли на подвальной лестнице в доме в городе Острогожск Воронежской области, сообщает в понедельник управление СК РФ... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T12:14
2023-12-18T12:14
происшествия
воронежская область
острогожск
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОРОНЕЖ, 18 дек - РИА Новости. Новорожденную девочку, завернутую в плед, нашли на подвальной лестнице в доме в городе Острогожск Воронежской области, сообщает в понедельник управление СК РФ по региону. "Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 125 УК РФ (оставление в опасности), по факту обнаружения утром 16 декабря на лестничной площадке, ведущей в подвальное помещение дома, распложенного по улице Нарского города Острогожска, новорожденного ребенка", - говорится в сообщении. Следствие отмечает, что девочка была одета по возрасту и сезону, завернута в пеленку и плед "способом, не ограничивающим дыхание ребенка". Сейчас новорожденная находится в больнице. По данным ГУМВД по Воронежской области, информация о найденной девочке поступила в 7.20 мск воскресенья в дежурную часть полиции по Острогожскому району от медицинских работников. "Сотрудниками СК во взаимодействии с полицейскими организован комплекс мероприятий, направленных на установление лица, оставившего ребенка. Отрабатываются жилые дома данного микрорайона, изучаются записи с камер видеонаблюдения, организована работа с семьями "социального риска", состоящими на профилактическом учете, проверяются женщины, состоявшие на учете по беременности в женской консультации", - сообщает следствие.
https://ria.ru/20231215/ekaterinburg-1915974422.html
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воронежская область
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происшествия, воронежская область, острогожск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Воронежская область, Острогожск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Воронежской области нашли на лестнице младенца, завернутого в плед

Новорожденную девочку, завернутую в плед, нашли на лестнице в доме в Острогожске

© Fotolia / rufousМладенец
Младенец - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© Fotolia / rufous
Младенец. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 18 дек - РИА Новости. Новорожденную девочку, завернутую в плед, нашли на подвальной лестнице в доме в городе Острогожск Воронежской области, сообщает в понедельник управление СК РФ по региону.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 125 УК РФ (оставление в опасности), по факту обнаружения утром 16 декабря на лестничной площадке, ведущей в подвальное помещение дома, распложенного по улице Нарского города Острогожска, новорожденного ребенка", - говорится в сообщении.
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Следствие отмечает, что девочка была одета по возрасту и сезону, завернута в пеленку и плед "способом, не ограничивающим дыхание ребенка". Сейчас новорожденная находится в больнице.
По данным ГУМВД по Воронежской области, информация о найденной девочке поступила в 7.20 мск воскресенья в дежурную часть полиции по Острогожскому району от медицинских работников.
"Сотрудниками СК во взаимодействии с полицейскими организован комплекс мероприятий, направленных на установление лица, оставившего ребенка. Отрабатываются жилые дома данного микрорайона, изучаются записи с камер видеонаблюдения, организована работа с семьями "социального риска", состоящими на профилактическом учете, проверяются женщины, состоявшие на учете по беременности в женской консультации", - сообщает следствие.
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ПроисшествияВоронежская областьОстрогожскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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