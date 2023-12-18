https://ria.ru/20231218/mishustin-1916439354.html
Мишустин рассказал о проекте по строительству российских школ в Киргизии
Мишустин рассказал о проекте по строительству российских школ в Киргизии - РИА Новости, 18.12.2023
Мишустин рассказал о проекте по строительству российских школ в Киргизии
Большой проект по строительству школ с обучением на русском языке планируется в Киргизии, Россия рассматривает и другие подобные предложения в СНГ, сообщил... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T11:40
2023-12-18T11:40
2023-12-18T11:40
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Большой проект по строительству школ с обучением на русском языке планируется в Киргизии, Россия рассматривает и другие подобные предложения в СНГ, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин."В странах СНГ создаются школы, построенные Российской Федерацией. Уроки там ведутся на русском языке и по самым высоким образовательным стандартам. В Таджикистане уже работают пять таких учреждений. Большой проект планируется в Киргизии, рассматриваем и другие предложения", - сказал Мишустин на заседании совета глав правительств СНГ.Он отметил, что это позволит ребятам во время обучения ближе познакомиться с российской культурой."Мы поддерживаем и возможности для граждан из СНГ получить профессию в наших вузах, действуют и филиалы российских университетов за рубежом. Расширяем практику академических и преподавательских обменов. Всё это помогает укреплению гуманитарных связей", - добавил премьер.
https://ria.ru/20231218/sng-1916435534.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, киргизия, россия, таджикистан, михаил мишустин, снг
В мире, Киргизия, Россия, Таджикистан, Михаил Мишустин, СНГ
Мишустин рассказал о проекте по строительству российских школ в Киргизии
Мишустин: в Киргизии планируется большой проект по строительству российских школ
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Большой проект по строительству школ с обучением на русском языке планируется в Киргизии, Россия рассматривает и другие подобные предложения в СНГ, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
«
"В странах СНГ создаются школы, построенные Российской Федерацией. Уроки там ведутся на русском языке и по самым высоким образовательным стандартам. В Таджикистане уже работают пять таких учреждений. Большой проект планируется в Киргизии, рассматриваем и другие предложения", - сказал Мишустин на заседании совета глав правительств СНГ.
Он отметил, что это позволит ребятам во время обучения ближе познакомиться с российской культурой.
"Мы поддерживаем и возможности для граждан из СНГ получить профессию в наших вузах, действуют и филиалы российских университетов за рубежом. Расширяем практику академических и преподавательских обменов. Всё это помогает укреплению гуманитарных связей", - добавил премьер.
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