https://ria.ru/20231218/mishustin-1916439354.html

Мишустин рассказал о проекте по строительству российских школ в Киргизии

Мишустин рассказал о проекте по строительству российских школ в Киргизии - РИА Новости, 18.12.2023

Мишустин рассказал о проекте по строительству российских школ в Киргизии

Большой проект по строительству школ с обучением на русском языке планируется в Киргизии, Россия рассматривает и другие подобные предложения в СНГ, сообщил... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T11:40

2023-12-18T11:40

2023-12-18T11:40

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Большой проект по строительству школ с обучением на русском языке планируется в Киргизии, Россия рассматривает и другие подобные предложения в СНГ, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин."В странах СНГ создаются школы, построенные Российской Федерацией. Уроки там ведутся на русском языке и по самым высоким образовательным стандартам. В Таджикистане уже работают пять таких учреждений. Большой проект планируется в Киргизии, рассматриваем и другие предложения", - сказал Мишустин на заседании совета глав правительств СНГ.Он отметил, что это позволит ребятам во время обучения ближе познакомиться с российской культурой."Мы поддерживаем и возможности для граждан из СНГ получить профессию в наших вузах, действуют и филиалы российских университетов за рубежом. Расширяем практику академических и преподавательских обменов. Всё это помогает укреплению гуманитарных связей", - добавил премьер.

https://ria.ru/20231218/sng-1916435534.html

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в мире, киргизия, россия, таджикистан, михаил мишустин, снг