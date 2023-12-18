https://ria.ru/20231218/mechta-1916585523.html

Лавров принял участие в благотворительной акции "Елка желаний"

Лавров принял участие в благотворительной акции "Елка желаний" - РИА Новости, 18.12.2023

Лавров принял участие в благотворительной акции "Елка желаний"

Глава МИД РФ Сергей Лавров принял участие во Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний", он пообещал исполнить мечты трех ребят, сообщили в... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T19:45

2023-12-18T19:45

2023-12-18T19:54

общество

россия

сергей лавров

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров принял участие во Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний", он пообещал исполнить мечты трех ребят, сообщили в дипведомстве России. Так, Лавров пообещал увидеться с Анастасией из ЛНР, которая попросила министра о личной встрече. 14-летней Ксении из Амурской области, чей шарик с желанием глава МИД снял с елки, он пообещал подарить на Новый год проигрыватель для виниловых пластинок. Кроме того, Лавров сообщил, что попробует "использовать административный ресурс", чтобы организовать для 11-летнего Арсения из Московской области партию в шахматы с гроссмейстером Сергеем Карякиным. Лавров выбрал три желания с новогодней елки, которая расположена в Доме приемов МИД России. Видеозапись участия министра в акции опубликована в официальном Telegram-канале МИД РФ. Акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. В 2022 году почти 47 тысяч детей и пожилых людей смогли исполнить свои мечты в рамках акции. По данным организаторов, за пять лет были исполнены мечты около 107 тысяч человек.

https://ria.ru/20231218/elka-1916556722.html

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общество, россия, сергей лавров