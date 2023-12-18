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Лавров принял участие в благотворительной акции "Елка желаний" - РИА Новости, 18.12.2023
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19:45 18.12.2023 (обновлено: 19:54 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/mechta-1916585523.html
Лавров принял участие в благотворительной акции "Елка желаний"
Лавров принял участие в благотворительной акции "Елка желаний" - РИА Новости, 18.12.2023
Лавров принял участие в благотворительной акции "Елка желаний"
Глава МИД РФ Сергей Лавров принял участие во Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний", он пообещал исполнить мечты трех ребят, сообщили в... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T19:45
2023-12-18T19:54
общество
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров принял участие во Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний", он пообещал исполнить мечты трех ребят, сообщили в дипведомстве России. Так, Лавров пообещал увидеться с Анастасией из ЛНР, которая попросила министра о личной встрече. 14-летней Ксении из Амурской области, чей шарик с желанием глава МИД снял с елки, он пообещал подарить на Новый год проигрыватель для виниловых пластинок. Кроме того, Лавров сообщил, что попробует "использовать административный ресурс", чтобы организовать для 11-летнего Арсения из Московской области партию в шахматы с гроссмейстером Сергеем Карякиным. Лавров выбрал три желания с новогодней елки, которая расположена в Доме приемов МИД России. Видеозапись участия министра в акции опубликована в официальном Telegram-канале МИД РФ. Акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. В 2022 году почти 47 тысяч детей и пожилых людей смогли исполнить свои мечты в рамках акции. По данным организаторов, за пять лет были исполнены мечты около 107 тысяч человек.
https://ria.ru/20231218/elka-1916556722.html
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общество, россия, сергей лавров
Общество, Россия, Сергей Лавров
Лавров принял участие в благотворительной акции "Елка желаний"

Лавров исполнит три детские мечты на благотворительной акции "Елка желаний"

© Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие во Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Кадр видео
Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие во Всероссийской благотворительной акции Елка желаний. Кадр видео
© Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие во Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров принял участие во Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний", он пообещал исполнить мечты трех ребят, сообщили в дипведомстве России.
Так, Лавров пообещал увидеться с Анастасией из ЛНР, которая попросила министра о личной встрече. 14-летней Ксении из Амурской области, чей шарик с желанием глава МИД снял с елки, он пообещал подарить на Новый год проигрыватель для виниловых пластинок.
Кроме того, Лавров сообщил, что попробует "использовать административный ресурс", чтобы организовать для 11-летнего Арсения из Московской области партию в шахматы с гроссмейстером Сергеем Карякиным.
Лавров выбрал три желания с новогодней елки, которая расположена в Доме приемов МИД России. Видеозапись участия министра в акции опубликована в официальном Telegram-канале МИД РФ.
Акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. В 2022 году почти 47 тысяч детей и пожилых людей смогли исполнить свои мечты в рамках акции. По данным организаторов, за пять лет были исполнены мечты около 107 тысяч человек.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Медведев принял участие в акции "Елка желаний"
Вчера, 17:28
 
ОбществоРоссияСергей Лавров
 
 
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