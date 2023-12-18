https://ria.ru/20231218/mchs-1916528698.html
Спецборт МЧС с группой эвакуированных из Газы россиян вылетел в Москву
Спецборт МЧС с группой эвакуированных из Газы россиян вылетел в Москву - РИА Новости, 18.12.2023
Спецборт МЧС с группой эвакуированных из Газы россиян вылетел в Москву
Транспортный самолет Ил-76 МЧС России вылетел из Каира в Москву с последней группой россиян из сектора Газа, на борту 73 человека, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T15:57
2023-12-18T15:57
2023-12-18T16:19
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
каир (город)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0c/1909014099_56:66:793:480_1920x0_80_0_0_996513a6c65d3655ac5381dc5c9ff161.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Транспортный самолет Ил-76 МЧС России вылетел из Каира в Москву с последней группой россиян из сектора Газа, на борту 73 человека, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства."Спецборт МЧС России вылетел из Каира в Москву. Самолет перевезет сегодня еще 73 человека, в том числе 45 детей", - сказал собеседник агентства.Ранее министерство сообщило о завершении работы по эвакуации россиян из Сектора Газа. Всего почти за два месяца работы российские спасатели эвакуировали из зоны палестино-израильского конфликта 1124 человека и доставили 350 тонн гуманитарных грузов.
каир (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0c/1909014099_104:0:744:480_1920x0_80_0_0_80f7d4a0b42191a64dd608f82fa7a83b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), каир (город), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Каир (город), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Спецборт МЧС с группой эвакуированных из Газы россиян вылетел в Москву
Спецборт МЧС доставит в Москву 73 россиянина, эвакуированных из Газы