https://ria.ru/20231218/mchs-1916528698.html

Спецборт МЧС с группой эвакуированных из Газы россиян вылетел в Москву

Спецборт МЧС с группой эвакуированных из Газы россиян вылетел в Москву - РИА Новости, 18.12.2023

Спецборт МЧС с группой эвакуированных из Газы россиян вылетел в Москву

Транспортный самолет Ил-76 МЧС России вылетел из Каира в Москву с последней группой россиян из сектора Газа, на борту 73 человека, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T15:57

2023-12-18T15:57

2023-12-18T16:19

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

каир (город)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Транспортный самолет Ил-76 МЧС России вылетел из Каира в Москву с последней группой россиян из сектора Газа, на борту 73 человека, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства."Спецборт МЧС России вылетел из Каира в Москву. Самолет перевезет сегодня еще 73 человека, в том числе 45 детей", - сказал собеседник агентства.Ранее министерство сообщило о завершении работы по эвакуации россиян из Сектора Газа. Всего почти за два месяца работы российские спасатели эвакуировали из зоны палестино-израильского конфликта 1124 человека и доставили 350 тонн гуманитарных грузов.

каир (город)

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2023

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), каир (город), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире