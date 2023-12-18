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Главу самарского управления МЧС задержали за коррупцию - РИА Новости, 18.12.2023
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12:40 18.12.2023 (обновлено: 12:58 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/mchs-1916456172.html
Главу самарского управления МЧС задержали за коррупцию
Главу самарского управления МЧС задержали за коррупцию - РИА Новости, 18.12.2023
Главу самарского управления МЧС задержали за коррупцию
Начальник главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майор Олег Бойко задержан за получение свыше 25 миллионов рублей за покровительство... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T12:40
2023-12-18T12:58
происшествия
самарская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
олег бойко
россия
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Начальник главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майор Олег Бойко задержан за получение свыше 25 миллионов рублей за покровительство компании, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Силовиками задержан руководитель самарского регионального главка МЧС генерал-майор внутренней службы Олег Бойко", - сказал собеседник агентства. По его словам, генерал долгое время покровительствовал группе компаний в сфере пожарной безопасности. Согласно предварительной информации следствия, начальник главка получил от коммерсантов более 25 миллионов рублей.Судя по биографической справке на сайте главка, Бойко руководит ГУМЧС по Самарской области без малого 10 лет, был назначен на этот пост 14 марта 2014 года. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
https://ria.ru/20230927/zaderzhanie-1898986362.html
самарская область
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происшествия, самарская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), олег бойко, россия
Происшествия, Самарская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Олег Бойко, Россия
Главу самарского управления МЧС задержали за коррупцию

В Самаре задержали главу ГУМЧС Бойко за платное покровительство бизнесу

© Фото : ГУ МЧС России по Самарской областиОлег Бойко
Олег Бойко - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Самарской области
Олег Бойко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Начальник главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майор Олег Бойко задержан за получение свыше 25 миллионов рублей за покровительство компании, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Силовиками задержан руководитель самарского регионального главка МЧС генерал-майор внутренней службы Олег Бойко", - сказал собеседник агентства. По его словам, генерал долгое время покровительствовал группе компаний в сфере пожарной безопасности. Согласно предварительной информации следствия, начальник главка получил от коммерсантов более 25 миллионов рублей.
Судя по биографической справке на сайте главка, Бойко руководит ГУМЧС по Самарской области без малого 10 лет, был назначен на этот пост 14 марта 2014 года. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
Олег Волынкин - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
Источник сообщил о задержании начальника краснодарского управления МЧС
27 сентября, 16:03
 
ПроисшествияСамарская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Олег БойкоРоссия
 
 
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