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Главу самарского управления МЧС задержали за коррупцию

Главу самарского управления МЧС задержали за коррупцию - РИА Новости, 18.12.2023

Главу самарского управления МЧС задержали за коррупцию

Начальник главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майор Олег Бойко задержан за получение свыше 25 миллионов рублей за покровительство... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T12:40

2023-12-18T12:40

2023-12-18T12:58

происшествия

самарская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

олег бойко

россия

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Начальник главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майор Олег Бойко задержан за получение свыше 25 миллионов рублей за покровительство компании, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Силовиками задержан руководитель самарского регионального главка МЧС генерал-майор внутренней службы Олег Бойко", - сказал собеседник агентства. По его словам, генерал долгое время покровительствовал группе компаний в сфере пожарной безопасности. Согласно предварительной информации следствия, начальник главка получил от коммерсантов более 25 миллионов рублей.Судя по биографической справке на сайте главка, Бойко руководит ГУМЧС по Самарской области без малого 10 лет, был назначен на этот пост 14 марта 2014 года. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

https://ria.ru/20230927/zaderzhanie-1898986362.html

самарская область

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, самарская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), олег бойко, россия