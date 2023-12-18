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Под Уфой пострадали шесть детей при столкновении автобуса с грузовиком - РИА Новости, 18.12.2023
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11:21 18.12.2023 (обновлено: 11:31 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/mchs-1916433760.html
Под Уфой пострадали шесть детей при столкновении автобуса с грузовиком
Под Уфой пострадали шесть детей при столкновении автобуса с грузовиком - РИА Новости, 18.12.2023
Под Уфой пострадали шесть детей при столкновении автобуса с грузовиком
Шесть детей и один взрослый пострадали в результате столкновения автобуса с "Камазом" под Уфой, сообщает ГУ МЧС по Башкирии в Telegram. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T11:21
2023-12-18T11:31
происшествия
уфа
алексеевка
уфимский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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УФА, 18 дек - РИА Новости. Шесть детей и один взрослый пострадали в результате столкновения автобуса с "Камазом" под Уфой, сообщает ГУ МЧС по Башкирии в Telegram. По данным ведомства, в 10.06 мск недалеко от пригородного поселка Алексеевка в Уфимском районе столкнулись автобус и "Камаз". "По предварительной информации, в салоне автобуса находилось 33 человека, в том числе 26 детей. На место прибыли сотрудники МЧС России и муниципальной пожарной охраны. В больницы доставлены шесть детей и водитель автобуса", - говорится в сообщении. Отмечается, что спасатели остановили попутный автобус, куда переместили оставшихся детей. Сейчас их осматривают врачи. Количество пострадавших уточняется.В пресс-службе ГИБДД по региону сообщают, что возраст пострадавших детей от 6 до 9 лет. "Известно, что автобус двигался с 25 детьми на экскурсию в Алексеевку. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы", - отметили в пресс-службе.
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уфа
алексеевка
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происшествия, уфа, алексеевка, уфимский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Уфа, Алексеевка, Уфимский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Под Уфой пострадали шесть детей при столкновении автобуса с грузовиком

МЧС: шесть детей и взрослый пострадали при аварии автобуса и грузовика под Уфой

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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УФА, 18 дек - РИА Новости. Шесть детей и один взрослый пострадали в результате столкновения автобуса с "Камазом" под Уфой, сообщает ГУ МЧС по Башкирии в Telegram.
По данным ведомства, в 10.06 мск недалеко от пригородного поселка Алексеевка в Уфимском районе столкнулись автобус и "Камаз".
«
"По предварительной информации, в салоне автобуса находилось 33 человека, в том числе 26 детей. На место прибыли сотрудники МЧС России и муниципальной пожарной охраны. В больницы доставлены шесть детей и водитель автобуса", - говорится в сообщении.
Отмечается, что спасатели остановили попутный автобус, куда переместили оставшихся детей. Сейчас их осматривают врачи. Количество пострадавших уточняется.
В пресс-службе ГИБДД по региону сообщают, что возраст пострадавших детей от 6 до 9 лет. "Известно, что автобус двигался с 25 детьми на экскурсию в Алексеевку. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы", - отметили в пресс-службе.
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ПроисшествияУфаАлексеевкаУфимский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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