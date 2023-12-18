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Под Уфой пострадали шесть детей при столкновении автобуса с грузовиком

Под Уфой пострадали шесть детей при столкновении автобуса с грузовиком - РИА Новости, 18.12.2023

Под Уфой пострадали шесть детей при столкновении автобуса с грузовиком

Шесть детей и один взрослый пострадали в результате столкновения автобуса с "Камазом" под Уфой, сообщает ГУ МЧС по Башкирии в Telegram. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T11:21

2023-12-18T11:21

2023-12-18T11:31

происшествия

уфа

алексеевка

уфимский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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УФА, 18 дек - РИА Новости. Шесть детей и один взрослый пострадали в результате столкновения автобуса с "Камазом" под Уфой, сообщает ГУ МЧС по Башкирии в Telegram. По данным ведомства, в 10.06 мск недалеко от пригородного поселка Алексеевка в Уфимском районе столкнулись автобус и "Камаз". "По предварительной информации, в салоне автобуса находилось 33 человека, в том числе 26 детей. На место прибыли сотрудники МЧС России и муниципальной пожарной охраны. В больницы доставлены шесть детей и водитель автобуса", - говорится в сообщении. Отмечается, что спасатели остановили попутный автобус, куда переместили оставшихся детей. Сейчас их осматривают врачи. Количество пострадавших уточняется.В пресс-службе ГИБДД по региону сообщают, что возраст пострадавших детей от 6 до 9 лет. "Известно, что автобус двигался с 25 детьми на экскурсию в Алексеевку. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы", - отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231217/delo-1916370263.html

уфа

алексеевка

уфимский район

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происшествия, уфа, алексеевка, уфимский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство внутренних дел рф (мвд россии)