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В Ставрополе ликвидировали открытое горение на мебельной фабрике - РИА Новости, 18.12.2023
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08:57 18.12.2023 (обновлено: 14:20 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/mchs-1916395222.html
В Ставрополе ликвидировали открытое горение на мебельной фабрике
В Ставрополе ликвидировали открытое горение на мебельной фабрике - РИА Новости, 18.12.2023
В Ставрополе ликвидировали открытое горение на мебельной фабрике
В Ставрополе ликвидировали открытое горение на мебельной фабрике, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T08:57
2023-12-18T14:20
происшествия
ставрополь
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. В Ставрополе ликвидировали открытое горение на мебельной фабрике, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. &quot;Открытое горение на мебельной фабрике в Ставрополе ликвидировано&quot;, — говорится в публикации.Примерно в 11:30 пожар полностью потушили.Пожар на складе в двухэтажном производственном здании на улице 3-й Промышленной начался около шести утра, горел утеплитель на площади 400 квадратных метров. К тушению привлекались 54 человека и 14 единиц техники, добавили в МЧС.Погибших и пострадавших нет, один человек спасен, отметили в ведомстве.
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происшествия, ставрополь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ставрополь, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ставрополе ликвидировали открытое горение на мебельной фабрике

МЧС: в Ставрополе ликвидировано открытое горение на площади 400 кв метров

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. В Ставрополе ликвидировали открытое горение на мебельной фабрике, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
«

"Открытое горение на мебельной фабрике в Ставрополе ликвидировано", — говорится в публикации.

Примерно в 11:30 пожар полностью потушили.
Пожар на складе в двухэтажном производственном здании на улице 3-й Промышленной начался около шести утра, горел утеплитель на площади 400 квадратных метров. К тушению привлекались 54 человека и 14 единиц техники, добавили в МЧС.
Погибших и пострадавших нет, один человек спасен, отметили в ведомстве.
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ПроисшествияСтавропольРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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