https://ria.ru/20231218/magomedov-1916457009.html
Мосгорсуд уменьшил срок братьям Магомедовым
Мосгорсуд уменьшил срок братьям Магомедовым - РИА Новости, 18.12.2023
Мосгорсуд уменьшил срок братьям Магомедовым
Мосгорсуд с 19 до 18,5 лет колонии смягчил приговор совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову за хищение 11 миллиардов рублей, его брату Магомеду срок... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T12:42
2023-12-18T12:42
2023-12-18T15:17
московский городской суд
происшествия
москва
зиявудин магомедов
магомед магомедов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155910/84/1559108480_0:0:3022:1700_1920x0_80_0_0_a1d7f042ddb6814724d0cd08f6c73a22.jpg
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Мосгорсуд с 19 до 18,5 лет колонии смягчил приговор совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову за хищение 11 миллиардов рублей, его брату Магомеду срок также уменьшен на полгода, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Приговор Мещанского суда Москвы изменить… назначить Магомедову Зиявудину наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима", - огласила решение судебная коллегия.Магомеду Магомедову суд назначил 17,5 лет колонии строгого режима.Суд изменил приговор, исключив из его текста ссылки на некоторые доказательства и показания свидетелей, а также убрав статьи УК, по которым вышли сроки давности.Таким образом, сегодня приговор вступил в законную силу, он подлежит исполнению в ближайшее время.Обвиняемые принимали участие в слушании по видеоконференцсвязи из СИЗО.Мещанский суд Москвы 1 декабря 2022 года приговорил Зиявудина Магомедова к 19, его брата Магомеда - к 18 годам колонии строгого режима. Четверо их предполагаемых соучастников получили сроки от семи до 12 лет. Дело рассматривалось тройкой судей, на оглашение ушла неделя.Кроме того, суд удовлетворил иски потерпевших на сумму порядка 3,6 миллиарда рублей. Также у Зиявудина Магомедова конфискованы доли в "Сумме", транспортной группе Fesco и других подконтрольных компаниях. Что касается имущества для личного пользования, суд изъял самолет Gulfstream G650, квартиры в Москве и Лондоне, автомобили Porsche, Toyota Land Cruiser и другие.Братья вину не признали.Магомедовы были арестованы в 2018 году и с тех пор находятся под стражей. Прокуратура наложила арест на имущество фигурантов дела более чем на 45 миллиардов рублей и предложила после решения суда не снимать арест, пока весь ущерб не будет покрыт.Forbes в 2019 году оценивал состояние Зиявудина Магомедова в 550 миллионов долларов и отводил ему 185-е место в списке богатейших россиян. С тех пор ряд крупных активов "Суммы" перешел к госструктурам.
https://ria.ru/20221205/arashukov-1836351555.html
https://ria.ru/20231212/mazurov-1915318726.html
https://ria.ru/20221201/sud-1835591511.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155910/84/1559108480_291:0:3022:2048_1920x0_80_0_0_44f07cd7ea0613a2006262511280d9d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московский городской суд, происшествия, москва, зиявудин магомедов, магомед магомедов
Московский городской суд, Происшествия, Москва, Зиявудин Магомедов, Магомед Магомедов
Мосгорсуд уменьшил срок братьям Магомедовым
Мосгорсуд смягчил приговор братьям Магомедовым по делу о хищении 11 млрд руб
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Мосгорсуд с 19 до 18,5 лет колонии смягчил приговор совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову за хищение 11 миллиардов рублей, его брату Магомеду срок также уменьшен на полгода, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Приговор Мещанского суда Москвы
изменить… назначить Магомедову Зиявудину наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима", - огласила решение судебная коллегия.
Прокуратура запросила для Арашуковых пожизненные сроки за убийства
Магомеду Магомедову суд назначил 17,5 лет колонии строгого режима.
Суд изменил приговор, исключив из его текста ссылки на некоторые доказательства и показания свидетелей, а также убрав статьи УК, по которым вышли сроки давности.
Таким образом, сегодня приговор вступил в законную силу, он подлежит исполнению в ближайшее время.
Обвиняемые принимали участие в слушании по видеоконференцсвязи из СИЗО.
Мещанский суд Москвы 1 декабря 2022 года приговорил Зиявудина Магомедова к 19, его брата Магомеда - к 18 годам колонии строгого режима. Четверо их предполагаемых соучастников получили сроки от семи до 12 лет. Дело рассматривалось тройкой судей, на оглашение ушла неделя.
Кроме того, суд удовлетворил иски потерпевших на сумму порядка 3,6 миллиарда рублей. Также у Зиявудина Магомедова конфискованы доли в "Сумме", транспортной группе Fesco
и других подконтрольных компаниях. Что касается имущества для личного пользования, суд изъял самолет Gulfstream G650, квартиры в Москве и Лондоне
, автомобили Porsche, Toyota Land Cruiser и другие.
Основатель "Нового потока" получил десять лет за хищения
Магомедовы были арестованы в 2018 году и с тех пор находятся под стражей. Прокуратура наложила арест на имущество фигурантов дела более чем на 45 миллиардов рублей и предложила после решения суда не снимать арест, пока весь ущерб не будет покрыт.
Forbes
в 2019 году оценивал состояние Зиявудина Магомедова в 550 миллионов долларов и отводил ему 185-е место в списке богатейших россиян. С тех пор ряд крупных активов "Суммы" перешел к госструктурам.
Суд удовлетворил иски трех потерпевших по делу Магомедовых