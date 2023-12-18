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Мосгорсуд уменьшил срок братьям Магомедовым - РИА Новости, 18.12.2023
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12:42 18.12.2023 (обновлено: 15:17 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/magomedov-1916457009.html
Мосгорсуд уменьшил срок братьям Магомедовым
Мосгорсуд уменьшил срок братьям Магомедовым - РИА Новости, 18.12.2023
Мосгорсуд уменьшил срок братьям Магомедовым
Мосгорсуд с 19 до 18,5 лет колонии смягчил приговор совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову за хищение 11 миллиардов рублей, его брату Магомеду срок... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T12:42
2023-12-18T15:17
московский городской суд
происшествия
москва
зиявудин магомедов
магомед магомедов
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Мосгорсуд с 19 до 18,5 лет колонии смягчил приговор совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову за хищение 11 миллиардов рублей, его брату Магомеду срок также уменьшен на полгода, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Приговор Мещанского суда Москвы изменить… назначить Магомедову Зиявудину наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима", - огласила решение судебная коллегия.Магомеду Магомедову суд назначил 17,5 лет колонии строгого режима.Суд изменил приговор, исключив из его текста ссылки на некоторые доказательства и показания свидетелей, а также убрав статьи УК, по которым вышли сроки давности.Таким образом, сегодня приговор вступил в законную силу, он подлежит исполнению в ближайшее время.Обвиняемые принимали участие в слушании по видеоконференцсвязи из СИЗО.Мещанский суд Москвы 1 декабря 2022 года приговорил Зиявудина Магомедова к 19, его брата Магомеда - к 18 годам колонии строгого режима. Четверо их предполагаемых соучастников получили сроки от семи до 12 лет. Дело рассматривалось тройкой судей, на оглашение ушла неделя.Кроме того, суд удовлетворил иски потерпевших на сумму порядка 3,6 миллиарда рублей. Также у Зиявудина Магомедова конфискованы доли в "Сумме", транспортной группе Fesco и других подконтрольных компаниях. Что касается имущества для личного пользования, суд изъял самолет Gulfstream G650, квартиры в Москве и Лондоне, автомобили Porsche, Toyota Land Cruiser и другие.Братья вину не признали.Магомедовы были арестованы в 2018 году и с тех пор находятся под стражей. Прокуратура наложила арест на имущество фигурантов дела более чем на 45 миллиардов рублей и предложила после решения суда не снимать арест, пока весь ущерб не будет покрыт.Forbes в 2019 году оценивал состояние Зиявудина Магомедова в 550 миллионов долларов и отводил ему 185-е место в списке богатейших россиян. С тех пор ряд крупных активов "Суммы" перешел к госструктурам.
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московский городской суд, происшествия, москва, зиявудин магомедов, магомед магомедов
Московский городской суд, Происшествия, Москва, Зиявудин Магомедов, Магомед Магомедов
Мосгорсуд уменьшил срок братьям Магомедовым

Мосгорсуд смягчил приговор братьям Магомедовым по делу о хищении 11 млрд руб

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСовладельцы группы "Сумма" Зиявудин Магомедов и его брат Магомед Магомедов в Мосгорсуде
Совладельцы группы Сумма Зиявудин Магомедов и его брат Магомед Магомедов в Мосгорсуде - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Совладельцы группы "Сумма" Зиявудин Магомедов и его брат Магомед Магомедов в Мосгорсуде. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Мосгорсуд с 19 до 18,5 лет колонии смягчил приговор совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову за хищение 11 миллиардов рублей, его брату Магомеду срок также уменьшен на полгода, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Приговор Мещанского суда Москвы изменить… назначить Магомедову Зиявудину наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима", - огласила решение судебная коллегия.
Советник генерального директора Газпром межрегионгаз Рауль Арашуков, бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, генеральный директор ООО Газпром межрегионгаз Астрахань Руслан Арашуков - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
Прокуратура запросила для Арашуковых пожизненные сроки за убийства
5 декабря 2022, 11:26
Магомеду Магомедову суд назначил 17,5 лет колонии строгого режима.
Суд изменил приговор, исключив из его текста ссылки на некоторые доказательства и показания свидетелей, а также убрав статьи УК, по которым вышли сроки давности.
Таким образом, сегодня приговор вступил в законную силу, он подлежит исполнению в ближайшее время.
Обвиняемые принимали участие в слушании по видеоконференцсвязи из СИЗО.
Мещанский суд Москвы 1 декабря 2022 года приговорил Зиявудина Магомедова к 19, его брата Магомеда - к 18 годам колонии строгого режима. Четверо их предполагаемых соучастников получили сроки от семи до 12 лет. Дело рассматривалось тройкой судей, на оглашение ушла неделя.
Кроме того, суд удовлетворил иски потерпевших на сумму порядка 3,6 миллиарда рублей. Также у Зиявудина Магомедова конфискованы доли в "Сумме", транспортной группе Fesco и других подконтрольных компаниях. Что касается имущества для личного пользования, суд изъял самолет Gulfstream G650, квартиры в Москве и Лондоне, автомобили Porsche, Toyota Land Cruiser и другие.
Дмитрий Мазуров - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Основатель "Нового потока" получил десять лет за хищения
12 декабря, 14:43
Братья вину не признали.
Магомедовы были арестованы в 2018 году и с тех пор находятся под стражей. Прокуратура наложила арест на имущество фигурантов дела более чем на 45 миллиардов рублей и предложила после решения суда не снимать арест, пока весь ущерб не будет покрыт.
Forbes в 2019 году оценивал состояние Зиявудина Магомедова в 550 миллионов долларов и отводил ему 185-е место в списке богатейших россиян. С тех пор ряд крупных активов "Суммы" перешел к госструктурам.
Совладелец группы Сумма Зиявудин Магомедов во время оглашения приговора в Мещанском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
Суд удовлетворил иски трех потерпевших по делу Магомедовых
1 декабря 2022, 15:31
 
Московский городской судПроисшествияМоскваЗиявудин МагомедовМагомед Магомедов
 
 
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