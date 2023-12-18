https://ria.ru/20231218/magomedov-1916457009.html

Мосгорсуд уменьшил срок братьям Магомедовым

Мосгорсуд уменьшил срок братьям Магомедовым - РИА Новости, 18.12.2023

Мосгорсуд уменьшил срок братьям Магомедовым

Мосгорсуд с 19 до 18,5 лет колонии смягчил приговор совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову за хищение 11 миллиардов рублей, его брату Магомеду срок... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T12:42

2023-12-18T12:42

2023-12-18T15:17

московский городской суд

происшествия

москва

зиявудин магомедов

магомед магомедов

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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Мосгорсуд с 19 до 18,5 лет колонии смягчил приговор совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову за хищение 11 миллиардов рублей, его брату Магомеду срок также уменьшен на полгода, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Приговор Мещанского суда Москвы изменить… назначить Магомедову Зиявудину наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима", - огласила решение судебная коллегия.Магомеду Магомедову суд назначил 17,5 лет колонии строгого режима.Суд изменил приговор, исключив из его текста ссылки на некоторые доказательства и показания свидетелей, а также убрав статьи УК, по которым вышли сроки давности.Таким образом, сегодня приговор вступил в законную силу, он подлежит исполнению в ближайшее время.Обвиняемые принимали участие в слушании по видеоконференцсвязи из СИЗО.Мещанский суд Москвы 1 декабря 2022 года приговорил Зиявудина Магомедова к 19, его брата Магомеда - к 18 годам колонии строгого режима. Четверо их предполагаемых соучастников получили сроки от семи до 12 лет. Дело рассматривалось тройкой судей, на оглашение ушла неделя.Кроме того, суд удовлетворил иски потерпевших на сумму порядка 3,6 миллиарда рублей. Также у Зиявудина Магомедова конфискованы доли в "Сумме", транспортной группе Fesco и других подконтрольных компаниях. Что касается имущества для личного пользования, суд изъял самолет Gulfstream G650, квартиры в Москве и Лондоне, автомобили Porsche, Toyota Land Cruiser и другие.Братья вину не признали.Магомедовы были арестованы в 2018 году и с тех пор находятся под стражей. Прокуратура наложила арест на имущество фигурантов дела более чем на 45 миллиардов рублей и предложила после решения суда не снимать арест, пока весь ущерб не будет покрыт.Forbes в 2019 году оценивал состояние Зиявудина Магомедова в 550 миллионов долларов и отводил ему 185-е место в списке богатейших россиян. С тех пор ряд крупных активов "Суммы" перешел к госструктурам.

https://ria.ru/20221205/arashukov-1836351555.html

https://ria.ru/20231212/mazurov-1915318726.html

https://ria.ru/20221201/sud-1835591511.html

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