https://ria.ru/20231218/lizing-1916073148.html

"Альфа-Лизинг": дорожные машины в лизинг – выгодно бизнесу, полезно стране

"Альфа-Лизинг": дорожные машины в лизинг – выгодно бизнесу, полезно стране - РИА Новости, 18.12.2023

"Альфа-Лизинг": дорожные машины в лизинг – выгодно бизнесу, полезно стране

Стереотип о том, что Россия — страна с плохими дорогами, давно не соответствует действительности. С 2000 года протяженность и качество российских дорог выросли... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T20:17

2023-12-18T20:17

2023-12-18T20:23

авто

россия

экономика

европа

китай

автомобильные дороги

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Стереотип о том, что Россия — страна с плохими дорогами, давно не соответствует действительности. С 2000 года протяженность и качество российских дорог выросли в разы, причем это касается как платных автомагистралей, так и дорог общего пользования. О хорошем качестве автодорог косвенно свидетельствует высокий спрос на дорогие марки автомобилей, которые просто "убились" бы на плохих дорогах. В планах правительства — дальнейшее мощное развитие дорожной сети, включающее как ремонт существующих, так и строительство новых трасс. Например, такие амбициозные проекты, как автодорога Казань–Екатеринбург и трасса М12, которая станет частью маршрута из Европы в Китай. Вместе с ростом дорожного строительства и реализацией крупных инфраструктурных проектов растет и внутренний рынок дорожной техники. По оценкам экспертов, рост спроса на дорожные машины, комплектующие и дополнительное оборудование в 2024 может составить 10-15%.Комбинированные дорожные машины — всегда в делеНаиболее востребованной техникой у дорожников являются комбинированные дорожные машины (КДМ), которые представляют собой автомобиль на специальном шасси с возможностью установки оборудования для различных видов дорожных работ. КДМ могут использоваться для укладки асфальта, укатки грунта, подметания, очистки от снега и льда, мытья дорожных ограждений и так далее. В зависимости от задач, которые нужно решить в данный момент, они могут быть оснащены плугами, щетками, катками, баками для воды и асфальта, а также другими приспособлениями или сезонными модулями. Здесь коротко расскажем о шести популярных в России КДМ.1. Для всесезонного обслуживания скоростных автодорог и магистралей с твердым покрытием дорожники часто используют КДМ 7881.02, которую производит завод "Смоленские машины" на базе трехосного шасси КАМАЗ 65115 (колесная формула 6х4, мощность двигателя 300 лошадиных сил). Здесь возможна установка широкого спектра навесного оборудования для выполнения разных задач: зимой – это скоростная снегоочистка и разброс противоледных материалов; летом – мойка и полив дорожного полотна, сметание мусора, мойка дорожных знаков и других элементов обустройства дорог. Для зимы активно используется передний отвал для снега, бункер для песка и пескоразбрасывающее оборудование из нержавеющей стали; для лета – цистерна для воды (из металла или пластика) с возможностью забора из водоема, поливомоечное оборудование в комплекте со щеткой и дополнительные приспособления для мойки ограждений. Управление навесным оборудованием осуществляется из кабины водителя во время движения, при этом есть возможность установки автоматической системы управления.2. Второе место по популярности также занимает изделие "Смолмаша" - КДМ 7881.10 на базе самосвала КАМАЗ 6520 (колесная формула 6х4, мощность 400 лошадиных сил). Преимуществом является возможность монтажа и демонтажа всех видов навесного оборудования в течение 15 минут без применения грузоподъемных механизмов. Зимой машина может чистить снег, удалять спрессованный снег и наледь, распределять песок и реагенты. Летом — мыть дороги, ограждения и знаки, сметать мусор, а также разбрасывать щебень и песок. К используемому оборудованию добавляются грейдерный нож, боковой отвал и система для распыления жидких агрегатов. При этом машину можно использовать как обычный самосвал для перевозки до 20 тонн сыпучих грузов, что позволяет экономить денежные средства.3. Активно работает на дорогах комбинированная машина Ряжского авторемонтного завода (РАРЗ) марки МК-9534-08 с базовым шасси одного из старейших китайских брендов FAW (колесная формула 6х4, мощность 375 "лошадей"). Машина, исполняемая в летнем и зимнем вариантах, оснащена скребковым транспортером повышенной жесткости и разбрасывающим устройством с возможностью установки системы асимметрии посыпки. Специальная система увлажнения увеличивает эффективность работы с технической солью и другими реагентами. Управление ведется из кабины, с пульта системы автоматического управления, также доступна опция бортового компьютера. Передний скоростной отвал особой конструкции позволяет отбрасывать снег на 15-20 метров при очистке дорог вне населенных пунктов. Городской снегоуборочный отвал снабжается резиновым или металлическим ножом.4. Машина завода дорожной техники "Регион 45" - Р-45.SH реализована на базе китайского самосвала Shacman (колесная формула 6х4, мощность — 430 "лошадей"). С помощью пескоразбрасывателя машина способна равномерно распределять песок или соль на дорожном покрытии, а городской отвал, работающий на скорости до 40 километров в час, позволяет собирать и утилизировать накопившийся на дороге снег. Шаг между полосами решетки пескоразбрасывателя составляет 50 миллиметров, что обеспечивает размельчение и фильтрование крупных камней при загрузке бункера сыпучим материалом.5. Целая плеяда небольших коммунальных машин реализована на безе изделий Минского тракторного завода (МТЗ). Одна из самых современных моделей - МК-82М производится на основе трактора "Беларус" МТЗ-82.1 с мощностью двигателя 81 лошадиная сила. Для очистных и снегоуборочных работ тракторы комплектуются фронтальными и задними подметальными щетками, прямыми и поворотными отвалами. Это позволяет использовать технику для сухой и увлажненной уборки дорог и тротуаров в бесснежный сезон, а при выпадении снега своевременно убирать его при помощи коммунальных отвалов и щеток повышенной жесткости. Тракторы отличаются высокой маневренностью, что позволяет использовать их в условиях плотной городской застройки.6. Несколько иные функции выполняют так называемые мультилифты – автомобили-погрузчики, снабженные гидравлической крюковой системой погрузки и крюковым захватным устройством. Одна из популярных моделей, оснащенная погрузочной установкой Palfinger PH26 (Палфингер ПиЭйч26), производится на люберецком заводе спецтехники "ТК Лифт" на базе шасси FAW CA3310. Машина применяется для перевозки сменных кузовов, используемых при погрузке песка, щебня, строительного мусора и других грузов. Система позволяет значительно сократить время погрузочно-разгрузочных работ, увеличить темп грузоперевозок и, таким образом, сэкономить значительные средства.Лизинг техники — помощь бизнесу и дорогамДля дорожных компаний-подрядчиков, представляющих малый и средний бизнес, покупка спецтехники даже в кредит является не самой простой задачей. Поэтому оптимальным решением для них становится приобретение такой техники в лизинг, что не только помогает освободить ресурсы на развитие бизнеса, но и дает ряд других преимуществ, среди которых: расширенный выбор поставщиков, отсутствие залога, гибкий график платежей, а также экономия на налогах. Кроме того, лизинг предполагает возможность покупки как нового, так и бывшего в употреблении оборудования.Предлагаемые финансовыми организациями лизинговые продукты сегодня предусматривают минимальный авансовый платеж (вплоть до 0% от стоимости техники), возможность подачи заявки онлайн, ее быстрое рассмотрение, а также различные скидки.Обновись через лизингЛюбая специальная техника сегодня становится доступна даже небольшим компаниям по мере совершенствования лизинговых схем и разработки новых, более выгодных лизинговых продуктов. Поэтому многие предприниматели сегодня понимают, что обновление парка техники с помощью лизинга — это отличный вариант развития бизнеса и повышения конкурентоспособности.В свою очередь, лизинговые компании готовы оказывать своим клиентам дополнительные услуги, которые дают преимущества — это подбор техники и оборудования, его оценка, страхование и многое другое. Например, "Альфа-Лизинг" найдет нужную технику среди предложений тысяч поставщиков, подобрав конкурентное предложение, от официальных дилеров-партнеров, список которых постоянно пополняется. При этом учитывается и география – нужные модели постараются найти как можно ближе к локации клиента, чтобы он не тратился на командировочные и транспортировку. Если же подходящее предложение окажется неблизким, то лизинговая компания готова организовать доставку в любое место.Реклама, ООО "Альфамобиль", erid: 4CQwVszH9pWupKDTQEy

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

авто, россия, экономика, европа, китай, автомобильные дороги