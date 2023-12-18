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Армия Израиля заявила, что нанесла удар по "Хезболле" в Ливане - РИА Новости, 18.12.2023
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00:29 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/livan-1916375641.html
Армия Израиля заявила, что нанесла удар по "Хезболле" в Ливане
Армия Израиля заявила, что нанесла удар по "Хезболле" в Ливане - РИА Новости, 18.12.2023
Армия Израиля заявила, что нанесла удар по "Хезболле" в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что нанесла удар по инфраструктуре ливанского шиитского движения "Хезболлах" в Ливане. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T00:29
2023-12-18T00:29
в мире
израиль
ливан
хезболла
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что нанесла удар по инфраструктуре ливанского шиитского движения "Хезболлах" в Ливане. "Истребитель ЦАХАЛ нанес удар по террористической инфраструктуре "Хезболлах" в Ливане", - говорится в сообщении военного ведомства. Армия также сообщила об ударе по ячейке ливанского движения, которая пыталась запустить противотанковую ракету. Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа вслед за нападением палестинского движения ХАМАС на юг Израиля. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболла" ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
https://ria.ru/20231217/ataka-1916368015.html
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в мире, израиль, ливан, хезболла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля заявила, что нанесла удар по "Хезболле" в Ливане

Армия Израиля заявила, что нанесла удар по инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане

© AP Photo / Hussein MallaПоследствия израильского авиаудара по южному Ливану
Последствия израильского авиаудара по южному Ливану - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© AP Photo / Hussein Malla
Последствия израильского авиаудара по южному Ливану. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что нанесла удар по инфраструктуре ливанского шиитского движения "Хезболлах" в Ливане.
«
"Истребитель ЦАХАЛ нанес удар по террористической инфраструктуре "Хезболлах" в Ливане", - говорится в сообщении военного ведомства.
Армия также сообщила об ударе по ячейке ливанского движения, которая пыталась запустить противотанковую ракету.
Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа вслед за нападением палестинского движения ХАМАС на юг Израиля. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболла" ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
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В миреИзраильЛиванХезболлаХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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