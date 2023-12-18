https://ria.ru/20231218/livan-1916375641.html

Армия Израиля заявила, что нанесла удар по "Хезболле" в Ливане

Армия Израиля заявила, что нанесла удар по "Хезболле" в Ливане - РИА Новости, 18.12.2023

Армия Израиля заявила, что нанесла удар по "Хезболле" в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что нанесла удар по инфраструктуре ливанского шиитского движения "Хезболлах" в Ливане. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T00:29

2023-12-18T00:29

2023-12-18T00:29

в мире

израиль

ливан

хезболла

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907443803_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_be63f2abaf7ae993c27ad7956230e6f8.jpg

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что нанесла удар по инфраструктуре ливанского шиитского движения "Хезболлах" в Ливане. "Истребитель ЦАХАЛ нанес удар по террористической инфраструктуре "Хезболлах" в Ливане", - говорится в сообщении военного ведомства. Армия также сообщила об ударе по ячейке ливанского движения, которая пыталась запустить противотанковую ракету. Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа вслед за нападением палестинского движения ХАМАС на юг Израиля. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболла" ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.

https://ria.ru/20231217/ataka-1916368015.html

израиль

ливан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, ливан, хезболла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году