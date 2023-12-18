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Умер педагог Большого театра Валерий Лагунов - РИА Новости, 18.12.2023
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Культура
 
14:15 18.12.2023 (обновлено: 17:10 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/lagunov-1916497580.html
Умер педагог Большого театра Валерий Лагунов
Умер педагог Большого театра Валерий Лагунов - РИА Новости, 18.12.2023
Умер педагог Большого театра Валерий Лагунов
Танцовщик и педагог Большого театра, заслуженный артист России Валерий Лагунов умер на 82-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГАБТа. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T14:15
2023-12-18T17:10
культура
большой театр
россия
москва
московское хореографическое училище
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Танцовщик и педагог Большого театра, заслуженный артист России Валерий Лагунов умер на 82-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГАБТа. "Сегодня в час ночи не стало прекрасного танцовщика и педагога Валерия Степановича Лагунова", — сказал представитель пресс-службы. Как отметили в театре, Лагунов славился благородством сценических манер, мощным актерским темпераментом и фантастически высоким прыжком — "летающий человек", по определению хореографа Касьяна Голейзовского. О дате прощания и похорон объявят позднее.Валерий Лагунов родился 2 июня 1942 года в Москве. В 1962 году закончил Московское хореографическое училище, а в 1979-м  — балетмейстерское отделение Государственного института театрального искусства (ГИТИС). С 1962 по 1996 год — артист балетной труппы Большого театра, с 1996-го  — балетмейстер-репетитор.
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большой театр, россия, москва, московское хореографическое училище
Культура, Большой театр, Россия, Москва, Московское хореографическое училище
Умер педагог Большого театра Валерий Лагунов

Педагог Большого театра, заслуженный артист РФ Валерий Лагунов умер в 81 год

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкБалетмейстер-репетитор Валерий Лагунов
Балетмейстер-репетитор Валерий Лагунов - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Балетмейстер-репетитор Валерий Лагунов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Танцовщик и педагог Большого театра, заслуженный артист России Валерий Лагунов умер на 82-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГАБТа.
"Сегодня в час ночи не стало прекрасного танцовщика и педагога Валерия Степановича Лагунова", — сказал представитель пресс-службы.
Как отметили в театре, Лагунов славился благородством сценических манер, мощным актерским темпераментом и фантастически высоким прыжком — "летающий человек", по определению хореографа Касьяна Голейзовского.
О дате прощания и похорон объявят позднее.
Валерий Лагунов родился 2 июня 1942 года в Москве. В 1962 году закончил Московское хореографическое училище, а в 1979-м  — балетмейстерское отделение Государственного института театрального искусства (ГИТИС). С 1962 по 1996 год — артист балетной труппы Большого театра, с 1996-го  — балетмейстер-репетитор.
© РИА Новости / Александр Макаров | Перейти в медиабанкВалерий Лагунов
Валерий Лагунов - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Александр Макаров
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Валерий Лагунов. Архивное фото
 
КультураБольшой театрРоссияМоскваМосковское хореографическое училище
 
 
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