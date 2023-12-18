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Умер педагог Большого театра Валерий Лагунов

Умер педагог Большого театра Валерий Лагунов - РИА Новости, 18.12.2023

Умер педагог Большого театра Валерий Лагунов

Танцовщик и педагог Большого театра, заслуженный артист России Валерий Лагунов умер на 82-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГАБТа. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T14:15

2023-12-18T14:15

2023-12-18T17:10

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большой театр

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москва

московское хореографическое училище

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Танцовщик и педагог Большого театра, заслуженный артист России Валерий Лагунов умер на 82-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГАБТа. "Сегодня в час ночи не стало прекрасного танцовщика и педагога Валерия Степановича Лагунова", — сказал представитель пресс-службы. Как отметили в театре, Лагунов славился благородством сценических манер, мощным актерским темпераментом и фантастически высоким прыжком — "летающий человек", по определению хореографа Касьяна Голейзовского. О дате прощания и похорон объявят позднее.Валерий Лагунов родился 2 июня 1942 года в Москве. В 1962 году закончил Московское хореографическое училище, а в 1979-м — балетмейстерское отделение Государственного института театрального искусства (ГИТИС). С 1962 по 1996 год — артист балетной труппы Большого театра, с 1996-го — балетмейстер-репетитор.

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большой театр, россия, москва, московское хореографическое училище