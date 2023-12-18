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Проект "Русские сезоны" подвел итоги года в Узбекистане - РИА Новости, 18.12.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:30 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/kultura-1916534210.html
Проект "Русские сезоны" подвел итоги года в Узбекистане
Проект "Русские сезоны" подвел итоги года в Узбекистане - РИА Новости, 18.12.2023
Проект "Русские сезоны" подвел итоги года в Узбекистане
Крупнейший международный проект "Русские сезоны" по представлению русской культуры за рубежом подвел итоги годовой программы в Узбекистане, сообщили РИА Новости РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T16:30
2023-12-18T16:30
культура
узбекистан
россия
сергей дягилев
никита михалков
ильдар абдразаков
гитис
вгик
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Крупнейший международный проект "Русские сезоны" по представлению русской культуры за рубежом подвел итоги годовой программы в Узбекистане, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта. "Когда мы дали старт “Русским сезонам” в мае этого года, мы были в предвкушении, у нас были огромные планы. А сейчас, когда мы завершаем “Русские сезоны”, то на душе и тепло, и грустно. Столько всего случилось за это время! Мы действительно смогли провести очень много мероприятий. Но этого не случилось, если бы нас так не принимали, если бы так не поддерживали и не помогали наши коллеги из Республики Узбекистан", — сказала статс-секретарь – заместитель министра культуры Российской Федерации Надежда Преподобная.Она поблагодарила правительство и Минкультуры Республики Узбекистан, а также всех, кто участвовал в мероприятиях проекта.“Русские сезоны” доказали, что у культуры нет границ. Между нашими странами абсолютно искренняя дружба, которая стала еще крепче за это время. И для нас это возможность и вызов для последующего сотрудничества в сфере культуры", – отметила Надежда Преподобная."Русские сезоны" в Республике Узбекистан в 2023 году проводились впервые. Они открылись на сцене Государственного академического Большого театра имени Алишера Навои в мае спектаклем "12" Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова. В дальнейшем в разных городах состоялось 38 мероприятий. В их числе — выставка Российского национального музея музыки "Рахманинов и Шаляпин. Параллели и пересечения", мастер-классы педагогов ГИТИСа и ВГИКа. А также концерт знаменитого оперного певца Ильдара Абдразакова, гастроли Театра кукол имени С. В. Образцова и театра "Сатирикон", лекции и показы мультфильмов Студии "Союзмультфильм", серия концертов оперной дивы Хиблы Герзмава, Камерного ансамбля "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета."Мы заинтересованы в развитии всестороннего сотрудничества между Узбекистаном и Россией и уверены, что межкультурный диалог предоставляет нашим народам широкую возможность глубже и лучше понять друг друга. Практика сотрудничества между нашими странами свидетельствует о больших возможностях в сфере культуры в деле укрепления двусторонних отношений. Хочу поблагодарить министерство культуры РФ за активное совместное сотрудничество. Надеюсь, что наши дружественные отношения будут и впредь развиваться", – отметил заместитель министра культуры Республики Узбекистан Муроджон Маджидов.Завершилась церемония закрытия "Русских сезонов" в Узбекистане концертом Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. В концерте также приняли участие солисты – лауреаты XVII Международного конкурса им. П. И. Чайковского.Во Дворце международных форумов была организована фотовыставка, где представили лучшие моменты "Русских сезонов" в Республике Узбекистан.Международный проект "Русские сезоны" по представлению русской культуры за рубежом проводится ежегодно. Его миссия – представить Россию как страну, бережно сохраняющую и развивающую богатейшее культурное наследие и традиции. Тематика и формат мероприятий разнообразны: от концертов классической музыки и театральных постановок до фестивалей кинематографистов, художественных выставок и просветительских проектов. Всего за время существования "Русские сезоны" посетили более 13 миллионов зрителей.Бренд "Русские сезоны" появился более ста лет назад, когда в 1908 году известный деятель искусств Сергей Дягилев начал проводить в Европе выступления звезд русской оперы и балета, а также выставки шедевров изобразительного искусства. Сказочная Жар-птица, олицетворяющая в русских народных сказках свет, тепло, удачу и возрождение, является символом проекта в наше время."Русские сезона" проводились при поддержке министерства культуры Российской Федерации и министерства культуры Республики Узбекистан.
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узбекистан, россия, сергей дягилев, никита михалков, ильдар абдразаков, гитис, вгик, новости культуры
Культура, Узбекистан, Россия, Сергей Дягилев, Никита Михалков, Ильдар Абдразаков, ГИТИС, ВГИК, Новости культуры
Проект "Русские сезоны" подвел итоги года в Узбекистане

Крупнейший международный проект "Русские сезоны" подвел итоги года в Узбекистане

© Фото : предоставлено пресс-службой проекта "Русские сезоны"Дирижер, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев на фестивале "Русские сезоны"
Дирижер, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев на фестивале Русские сезоны - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой проекта "Русские сезоны"
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Крупнейший международный проект "Русские сезоны" по представлению русской культуры за рубежом подвел итоги годовой программы в Узбекистане, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.
© Фото : предоставлено пресс-службой проекта "Русские сезоны"Фестиваль "Русские сезоны"
Фестиваль Русские сезоны - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой проекта "Русские сезоны"
Фестиваль "Русские сезоны"
"Когда мы дали старт “Русским сезонам” в мае этого года, мы были в предвкушении, у нас были огромные планы. А сейчас, когда мы завершаем “Русские сезоны”, то на душе и тепло, и грустно. Столько всего случилось за это время! Мы действительно смогли провести очень много мероприятий. Но этого не случилось, если бы нас так не принимали, если бы так не поддерживали и не помогали наши коллеги из Республики Узбекистан", — сказала статс-секретарь – заместитель министра культуры Российской Федерации Надежда Преподобная.
Она поблагодарила правительство и Минкультуры Республики Узбекистан, а также всех, кто участвовал в мероприятиях проекта.
«
“Русские сезоны” доказали, что у культуры нет границ. Между нашими странами абсолютно искренняя дружба, которая стала еще крепче за это время. И для нас это возможность и вызов для последующего сотрудничества в сфере культуры", – отметила Надежда Преподобная.
"Русские сезоны" в Республике Узбекистан в 2023 году проводились впервые. Они открылись на сцене Государственного академического Большого театра имени Алишера Навои в мае спектаклем "12" Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова. В дальнейшем в разных городах состоялось 38 мероприятий. В их числе — выставка Российского национального музея музыки "Рахманинов и Шаляпин. Параллели и пересечения", мастер-классы педагогов ГИТИСа и ВГИКа. А также концерт знаменитого оперного певца Ильдара Абдразакова, гастроли Театра кукол имени С. В. Образцова и театра "Сатирикон", лекции и показы мультфильмов Студии "Союзмультфильм", серия концертов оперной дивы Хиблы Герзмава, Камерного ансамбля "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета.
© Фото : предоставлено пресс-службой проекта "Русские сезоны"Фестиваль "Русские сезоны"
Фестиваль Русские сезоны - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой проекта "Русские сезоны"
Фестиваль "Русские сезоны"
"Мы заинтересованы в развитии всестороннего сотрудничества между Узбекистаном и Россией и уверены, что межкультурный диалог предоставляет нашим народам широкую возможность глубже и лучше понять друг друга. Практика сотрудничества между нашими странами свидетельствует о больших возможностях в сфере культуры в деле укрепления двусторонних отношений. Хочу поблагодарить министерство культуры РФ за активное совместное сотрудничество. Надеюсь, что наши дружественные отношения будут и впредь развиваться", – отметил заместитель министра культуры Республики Узбекистан Муроджон Маджидов.
Завершилась церемония закрытия "Русских сезонов" в Узбекистане концертом Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. В концерте также приняли участие солисты – лауреаты XVII Международного конкурса им. П. И. Чайковского.
Во Дворце международных форумов была организована фотовыставка, где представили лучшие моменты "Русских сезонов" в Республике Узбекистан.
© Фото : предоставлено пресс-службой проекта "Русские сезоны"Фестиваль "Русские сезоны"
Фестиваль Русские сезоны - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой проекта "Русские сезоны"
Фестиваль "Русские сезоны"
Международный проект "Русские сезоны" по представлению русской культуры за рубежом проводится ежегодно. Его миссия – представить Россию как страну, бережно сохраняющую и развивающую богатейшее культурное наследие и традиции. Тематика и формат мероприятий разнообразны: от концертов классической музыки и театральных постановок до фестивалей кинематографистов, художественных выставок и просветительских проектов. Всего за время существования "Русские сезоны" посетили более 13 миллионов зрителей.
Бренд "Русские сезоны" появился более ста лет назад, когда в 1908 году известный деятель искусств Сергей Дягилев начал проводить в Европе выступления звезд русской оперы и балета, а также выставки шедевров изобразительного искусства. Сказочная Жар-птица, олицетворяющая в русских народных сказках свет, тепло, удачу и возрождение, является символом проекта в наше время.
"Русские сезона" проводились при поддержке министерства культуры Российской Федерации и министерства культуры Республики Узбекистан.
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КультураУзбекистанРоссияСергей ДягилевНикита МихалковИльдар АбдразаковГИТИСВГИКНовости культуры
 
 
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