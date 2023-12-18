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В Крыму национализировали новые объекты имущества украинских олигархов - РИА Новости, 18.12.2023
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11:31 18.12.2023 (обновлено: 11:53 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/krym-1916436312.html
В Крыму национализировали новые объекты имущества украинских олигархов
В Крыму национализировали новые объекты имущества украинских олигархов - РИА Новости, 18.12.2023
В Крыму национализировали новые объекты имущества украинских олигархов
В Крыму национализировали еще свыше тысячи объектов движимого и недвижимого имущества украинских олигархов и политиков, сообщил глава крымского парламента... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T11:31
2023-12-18T11:53
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости. В Крыму национализировали еще свыше тысячи объектов движимого и недвижимого имущества украинских олигархов и политиков, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.Ранее крымский парламент уже национализировал имущество ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. Среди них Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции."В Крыму национализировано имущество ещё 77 юридических и физических лиц, осуществляющих подрывную деятельность в отношении России. Решение принято депутатами государственного совета на заочном голосовании. Всего в списке около 1150 объектов движимого и недвижимого имущества. При этом он будет уточняться и дополняться новыми объектами", - написал Константинов в своем Telegram-канале.В частности, по его словам, национализировано имущество курортных комплексов, включая гостиницу "Лондон" и "Отель 1001 ночь", парк-отель "МАРАТ" в посёлке Гаспра и другие."В перечень также включено имущество различных аграрных предприятий, банков (в том числе Государственного ощадного банка Украины), спортивных и реабилитационных центров, теннисного клуба в Ялте, Мариупольского металлургического Комбината имени Ильича и так далее", - подчеркнул Константинов.Под национализацию попало имущество украинских олигархов и политиков."В списке в том числе хорошо известные крымчанам персонажи Пинчук (он лишился жилого дома и земельного участка площадью 455 м² в Белоглинке) и Сенченко (остался без 1/4 доли нежилого помещения в Ялте)", - подчеркнул глава парламента.По его словам, среди национализированного имущества много крупных и перспективных проектов."К примеру, ООО "ЮВАС-ТРАНС" включает около 120 объектов движимого и недвижимого имущества в Керчи, ООО "КАРАКАШ АГРО" — 84 объекта в Раздольненском, Сакском и Первомайском районах. Уверен, что эти и другие комплексы заинтересуют наших, российских, предпринимателей, которые не будут тупо выкачивать из них деньги, а станут вкладываться в их развитие", - подчеркнул Константинов и добавил, что процесс национализации имущества "украинских олигархов, наших врагов, спонсирующих убийства русских людей, продолжается"."Мы не оставим им ни малейшего шанса зарабатывать деньги на наших людях", - заверил глава парламента.
https://ria.ru/20231030/kvartira-1906180626.html
https://ria.ru/20231030/ukraina-1905686548.html
https://ria.ru/20230201/natsionalizatsiya-1849042553.html
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республика крым
Республика Крым
В Крыму национализировали новые объекты имущества украинских олигархов

Власти Крыма национализировали новые объекты имущества украинских олигархов

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВладимир Константинов
Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Владимир Константинов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости. В Крыму национализировали еще свыше тысячи объектов движимого и недвижимого имущества украинских олигархов и политиков, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее крымский парламент уже национализировал имущество ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. Среди них Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции.
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"В Крыму национализировано имущество ещё 77 юридических и физических лиц, осуществляющих подрывную деятельность в отношении России. Решение принято депутатами государственного совета на заочном голосовании. Всего в списке около 1150 объектов движимого и недвижимого имущества. При этом он будет уточняться и дополняться новыми объектами", - написал Константинов в своем Telegram-канале.
В частности, по его словам, национализировано имущество курортных комплексов, включая гостиницу "Лондон" и "Отель 1001 ночь", парк-отель "МАРАТ" в посёлке Гаспра и другие.
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"В перечень также включено имущество различных аграрных предприятий, банков (в том числе Государственного ощадного банка Украины), спортивных и реабилитационных центров, теннисного клуба в Ялте, Мариупольского металлургического Комбината имени Ильича и так далее", - подчеркнул Константинов.
Под национализацию попало имущество украинских олигархов и политиков.
"В списке в том числе хорошо известные крымчанам персонажи Пинчук (он лишился жилого дома и земельного участка площадью 455 м² в Белоглинке) и Сенченко (остался без 1/4 доли нежилого помещения в Ялте)", - подчеркнул глава парламента.
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По его словам, среди национализированного имущества много крупных и перспективных проектов.
"К примеру, ООО "ЮВАС-ТРАНС" включает около 120 объектов движимого и недвижимого имущества в Керчи, ООО "КАРАКАШ АГРО" — 84 объекта в Раздольненском, Сакском и Первомайском районах. Уверен, что эти и другие комплексы заинтересуют наших, российских, предпринимателей, которые не будут тупо выкачивать из них деньги, а станут вкладываться в их развитие", - подчеркнул Константинов и добавил, что процесс национализации имущества "украинских олигархов, наших врагов, спонсирующих убийства русских людей, продолжается".
"Мы не оставим им ни малейшего шанса зарабатывать деньги на наших людях", - заверил глава парламента.
 
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