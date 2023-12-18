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В Крыму рассказали, сколько туристов отдохнули на полуострове в этом году - РИА Новости, 18.12.2023
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Туризм
 
12:12 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/krym-1916434922.html
В Крыму рассказали, сколько туристов отдохнули на полуострове в этом году
В Крыму рассказали, сколько туристов отдохнули на полуострове в этом году - РИА Новости, 18.12.2023
В Крыму рассказали, сколько туристов отдохнули на полуострове в этом году
Власти Крыма рассказали о работе отелей и бронированиях на лето, сообщает АТОР. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T12:12
2023-12-18T12:12
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Власти Крыма рассказали о работе отелей и бронированиях на лето, сообщает АТОР. По итогам 2023 года Крым посетит более пяти миллионов туристов, сообщил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко на выставке-форуме "Россия". Это на 21 процент меньше по сравнению с прошлым годом, хотя, судя по летним прогнозам, ситуация могла быть чуть хуже – тогда фиксировались снижение турпотока на четверть, отметил он.При этом, по наблюдениям министра, возвратность туристов в Крыму в этом году была достаточно высока: планировали вернуться на следующий год почти половина отдыхающих. Еще 40 процентов сказали, что готовы сделать это в ближайшие несколько лет. На полуострове работали порядка 1000 классифицированных средств размещения летом и около 300 – зимой. Загрузка топовых отелей составляла до 80 процентов. Самые высокие показатели были у гостиниц, которые применяли правильные маркетинговые инструменты – поддерживали контакты с постоянными клиентами, предлагали гибкую ценовую политику и имели хорошую круглогодичную инфраструктуру – подогреваемый бассейн, SPA-комплекс, условия для семейного отдыха. Активность при бронировании на лето выше, чем год назад. Волченко ожидает, что она вырастет после открытия аэропорта в Краснодаре, поскольку это позволит сократить для россиян время в пути до Крыма. Также министр отметил, что в этом году были благоустроены первые 100 километров экскурсионно-экологического пешеходного турмаршрута "Большая Крымская тропа". Другой приятной новинкой стало появление новых гастрономических объектов в проекте "Винные дороги Крыма". Гости могут посетить не только винодельни, но и устричные, улиточные фермы и сыроварни.
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туризм, новости - туризм, туристы, республика крым, куда поехать, отдых на море, отдых в россии, достопримечательности
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Республика Крым, куда поехать, Отдых на море, отдых в России, Достопримечательности
В Крыму рассказали, сколько туристов отдохнули на полуострове в этом году

Власти Крыма: за год на полуострове отдохнули более пяти миллионов туристов

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Балаклавскую бухту
Вид на Балаклавскую бухту - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Власти Крыма рассказали о работе отелей и бронированиях на лето, сообщает АТОР.
По итогам 2023 года Крым посетит более пяти миллионов туристов, сообщил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко на выставке-форуме "Россия". Это на 21 процент меньше по сравнению с прошлым годом, хотя, судя по летним прогнозам, ситуация могла быть чуть хуже – тогда фиксировались снижение турпотока на четверть, отметил он.
При этом, по наблюдениям министра, возвратность туристов в Крыму в этом году была достаточно высока: планировали вернуться на следующий год почти половина отдыхающих. Еще 40 процентов сказали, что готовы сделать это в ближайшие несколько лет.
На полуострове работали порядка 1000 классифицированных средств размещения летом и около 300 – зимой. Загрузка топовых отелей составляла до 80 процентов. Самые высокие показатели были у гостиниц, которые применяли правильные маркетинговые инструменты – поддерживали контакты с постоянными клиентами, предлагали гибкую ценовую политику и имели хорошую круглогодичную инфраструктуру – подогреваемый бассейн, SPA-комплекс, условия для семейного отдыха.
Активность при бронировании на лето выше, чем год назад. Волченко ожидает, что она вырастет после открытия аэропорта в Краснодаре, поскольку это позволит сократить для россиян время в пути до Крыма.
Также министр отметил, что в этом году были благоустроены первые 100 километров экскурсионно-экологического пешеходного турмаршрута "Большая Крымская тропа". Другой приятной новинкой стало появление новых гастрономических объектов в проекте "Винные дороги Крыма". Гости могут посетить не только винодельни, но и устричные, улиточные фермы и сыроварни.
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