https://ria.ru/20231218/krym-1916434922.html

В Крыму рассказали, сколько туристов отдохнули на полуострове в этом году

В Крыму рассказали, сколько туристов отдохнули на полуострове в этом году - РИА Новости, 18.12.2023

В Крыму рассказали, сколько туристов отдохнули на полуострове в этом году

Власти Крыма рассказали о работе отелей и бронированиях на лето, сообщает АТОР. РИА Новости, 18.12.2023

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2023-12-18T12:12

2023-12-18T12:12

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Власти Крыма рассказали о работе отелей и бронированиях на лето, сообщает АТОР. По итогам 2023 года Крым посетит более пяти миллионов туристов, сообщил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко на выставке-форуме "Россия". Это на 21 процент меньше по сравнению с прошлым годом, хотя, судя по летним прогнозам, ситуация могла быть чуть хуже – тогда фиксировались снижение турпотока на четверть, отметил он.При этом, по наблюдениям министра, возвратность туристов в Крыму в этом году была достаточно высока: планировали вернуться на следующий год почти половина отдыхающих. Еще 40 процентов сказали, что готовы сделать это в ближайшие несколько лет. На полуострове работали порядка 1000 классифицированных средств размещения летом и около 300 – зимой. Загрузка топовых отелей составляла до 80 процентов. Самые высокие показатели были у гостиниц, которые применяли правильные маркетинговые инструменты – поддерживали контакты с постоянными клиентами, предлагали гибкую ценовую политику и имели хорошую круглогодичную инфраструктуру – подогреваемый бассейн, SPA-комплекс, условия для семейного отдыха. Активность при бронировании на лето выше, чем год назад. Волченко ожидает, что она вырастет после открытия аэропорта в Краснодаре, поскольку это позволит сократить для россиян время в пути до Крыма. Также министр отметил, что в этом году были благоустроены первые 100 километров экскурсионно-экологического пешеходного турмаршрута "Большая Крымская тропа". Другой приятной новинкой стало появление новых гастрономических объектов в проекте "Винные дороги Крыма". Гости могут посетить не только винодельни, но и устричные, улиточные фермы и сыроварни.

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