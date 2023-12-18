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ЕС выкинул минимум 215 миллионов доз вакцин против COVID-19, пишут СМИ
ЕС выкинул минимум 215 миллионов доз вакцин против COVID-19, пишут СМИ - РИА Новости, 18.12.2023
ЕС выкинул минимум 215 миллионов доз вакцин против COVID-19, пишут СМИ
Страны Евросоюза выкинули на свалки более двухсот миллионов доз вакцин против коронавируса стоимостью четыре миллиарда евро, сообщила газета Politico. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T11:02
2023-12-18T11:02
2023-12-18T13:08
в мире
евросоюз
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Страны Евросоюза выкинули на свалки более двухсот миллионов доз вакцин против коронавируса стоимостью четыре миллиарда евро, сообщила газета Politico. "По меньшей мере 215 миллионов доз вакцин COVID-19, закупленных странами ЕС в разгар пандемии, были выброшены, что обошлось налогоплательщикам в четыре миллиарда евро", — говорится в публикации.Как отмечает издание, страны ЕС получили в общей сложности полтора миллиарда доз вакцин, но многие из них оказались "на свалках по всему континенту". По информации Politico, вакцины закупались в основном в разгар пандемии в 2021 году. Но это продолжалось и после того, как заболеваемость пошла на убыль. А попытки передать излишки в третьи страны были сорваны из-за падения спроса и проблем с логистикой. Режим чрезвычайной ситуации в связи с COVID-19 действовал в мировом здравоохранении с конца января 2020 по 5 мая 2023 года.
https://ria.ru/20231217/vaktsiny-1916305332.html
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в мире, евросоюз, воз, коронавирус covid-19
В мире, Евросоюз, ВОЗ, Коронавирус COVID-19
ЕС выкинул минимум 215 миллионов доз вакцин против COVID-19, пишут СМИ
Politico: страны ЕС выкинули минимум 215 миллионов доз вакцин против COVID-19