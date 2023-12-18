https://ria.ru/20231218/kolledzh-1916591083.html

Около 90 лабораторий и мастерских создадут в 2024 году в колледжах Москвы

Около 90 лабораторий и мастерских создадут в 2024 году в колледжах Москвы - РИА Новости, 18.12.2023

Около 90 лабораторий и мастерских создадут в 2024 году в колледжах Москвы

Около 90 лабораторий и мастерских создадут в 2024 году в колледжах Москвы, а более 230 обновят, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T20:24

2023-12-18T20:24

2023-12-18T20:24

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Около 90 лабораторий и мастерских создадут в 2024 году в колледжах Москвы, а более 230 обновят, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Заммэра напомнила, что в сентябре 2023 года стартовало масштабное обновление материально-технической базы городских колледжей. В учебных заведениях меняют устаревшее оборудование и открывают новые площадки для практического обучения студентов. "В планах на 2024 год у нас обновление более 230 площадок и создание около 90 новых лабораторий и мастерских. Для преподавателей и наставников мы организовываем стажировки на предприятиях столицы, чтобы они передавали реальный опыт работы на современном оборудовании", - сообщила Ракова, чьи слова приводятся на сайте мэра и правительства Москвы. По словам заммэра, с нового календарного года студенты Московского технологического колледжа уже начнут учиться в современных лабораториях. -0-

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

образование, образование - общество, сн_образование, социальный навигатор