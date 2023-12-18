https://ria.ru/20231218/kndr-1916380975.html

КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря

КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря - РИА Новости, 18.12.2023

КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря

КНДР запустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря, передает Рёнхап со ссылкой на минобороны Южной Кореи. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T02:38

2023-12-18T02:38

2023-12-18T04:50

в мире

кндр (северная корея)

южная корея

японское море

сеул

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/05/1793325247_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0be1675bcb607d4d3eb8d4507db0414a.jpg

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. КНДР запустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря, передает Рёнхап со ссылкой на минобороны Южной Кореи."Северная Корея пустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря", — говорится в материале.Японская служба безопасности на море предположила, что снаряд уже упал вне исключительной экономической зоны страны. По данным NHK, высота полета превысила шесть тысяч километров. В Сеуле выяснили, что ракету выпустили под вертикальным углом, а дальность полета составила тысячу километров.Токио созвал совет нацбезопасности.Ранее первый заместитель советника национальной безопасности при президенте Южной Кореи Ким Тхэ Хё говорил, что, по мнению Сеула, в этом месяце КНДР может запустить межконтинентальную баллистическую ракету.Последнее испытание МБР "Хвасон-18" Пхеньян провел в июле.

https://ria.ru/20231202/kndr-1913295237.html

кндр (северная корея)

южная корея

японское море

сеул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, кндр (северная корея), южная корея, японское море, сеул