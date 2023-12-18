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КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря - РИА Новости, 18.12.2023
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02:38 18.12.2023 (обновлено: 04:50 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/kndr-1916380975.html
КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря
КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря - РИА Новости, 18.12.2023
КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря
КНДР запустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря, передает Рёнхап со ссылкой на минобороны Южной Кореи. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T02:38
2023-12-18T04:50
в мире
кндр (северная корея)
южная корея
японское море
сеул
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. КНДР запустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря, передает Рёнхап со ссылкой на минобороны Южной Кореи."Северная Корея пустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря", — говорится в материале.Японская служба безопасности на море предположила, что снаряд уже упал вне исключительной экономической зоны страны. По данным NHK, высота полета превысила шесть тысяч километров. В Сеуле выяснили, что ракету выпустили под вертикальным углом, а дальность полета составила тысячу километров.Токио созвал совет нацбезопасности.Ранее первый заместитель советника национальной безопасности при президенте Южной Кореи Ким Тхэ Хё говорил, что, по мнению Сеула, в этом месяце КНДР может запустить межконтинентальную баллистическую ракету.Последнее испытание МБР "Хвасон-18" Пхеньян провел в июле.
https://ria.ru/20231202/kndr-1913295237.html
кндр (северная корея)
южная корея
японское море
сеул
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в мире, кндр (северная корея), южная корея, японское море, сеул
В мире, КНДР (Северная Корея), Южная Корея, Японское море, Сеул
КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря

Рёнхап: КНДР запустила баллистическую ракету в направлении японского моря

© AP Photo / Lee Jin-manЛюди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты
Люди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© AP Photo / Lee Jin-man
Люди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. КНДР запустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря, передает Рёнхап со ссылкой на минобороны Южной Кореи.
«
"Северная Корея пустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря", — говорится в материале.
Японская служба безопасности на море предположила, что снаряд уже упал вне исключительной экономической зоны страны. По данным NHK, высота полета превысила шесть тысяч километров. В Сеуле выяснили, что ракету выпустили под вертикальным углом, а дальность полета составила тысячу километров.
Токио созвал совет нацбезопасности.
Ранее первый заместитель советника национальной безопасности при президенте Южной Кореи Ким Тхэ Хё говорил, что, по мнению Сеула, в этом месяце КНДР может запустить межконтинентальную баллистическую ракету.
Последнее испытание МБР "Хвасон-18" Пхеньян провел в июле.
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В миреКНДР (Северная Корея)Южная КореяЯпонское мореСеул
 
 
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