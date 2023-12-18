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Каждый 12-й предприниматель страны получил поддержку КМСП в 2023 году - РИА Новости, 18.12.2023
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09:00 18.12.2023 (обновлено: 10:38 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/kmsp-1915989858.html
Каждый 12-й предприниматель страны получил поддержку КМСП в 2023 году
Каждый 12-й предприниматель страны получил поддержку КМСП в 2023 году - РИА Новости, 18.12.2023
Каждый 12-й предприниматель страны получил поддержку КМСП в 2023 году
В 2023 году каждый 12-й предприниматель страны получил правительственную поддержку по линии Корпорации МСП (КМСП); в прошлом году мерами федерального института... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T09:00
2023-12-18T10:38
россия
корпорация мсп
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. В 2023 году каждый 12-й предприниматель страны получил правительственную поддержку по линии Корпорации МСП (КМСП); в прошлом году мерами федерального института развития воспользовалось каждое 17-е малое или среднее предприятие, сообщает пресс-служба организации.По сравнению с 2020 годом рост составил 3,5 раза. Это стало возможным за счет увеличения охвата финансовых программ, запуска механизма "зонтичных" поручительств, развития Цифровой платформы МСП.РФ и расширения квоты на закупки госкомпаний у малого и среднего бизнеса. Стратегия развития Корпорации МСП предусматривает, что по итогам 2025 года господдержкой будет охвачен каждый пятый предприниматель страны. Это будет достигнуто за счет цифровизации мер господдержки, упрощения процедуры их получения, говорится в сообщении.В этом году регионами-лидерами по числу получателей поддержки Корпорации от общего числа МСП являются Чукотский и Ненецкий автономные округа (каждый третий и каждый пятый предприниматель соответственно), а также Магаданская область (каждый шестой). Лидеры среди крупных регионов — Удмуртская Республика, Тюменская область, Хабаровский край, Иркутская и Оренбургская области (получателем поддержки в них стал каждый девятый предприниматель), пояснили в пресс-службе.Анализ КМСП показал, что компании, получившие господдержку по линии Корпорации, показывают прирост дохода на 19% и рост занятости на 5%. В то же время аналогичные МСП без господдержки смогли получить рост дохода на 6%."Сегодня благодаря цифровизации государство само предлагает меры поддержки предпринимателям, исходя из анализа их деятельности. В конце 2022 года мы запустили цифровой профиль на МСП.РФ. Платформа точно определяет, что нужно конкретной компании на данном этапе развития и предлагает необходимую поддержку, походящую именно этому бизнесу. В случае же отказа пользователь МСП.РФ всегда точно знает причины такого решения и может оперативно устранить недостатки. На примере цифровизации работы государственных МФО мы можем наглядно видеть и анализировать причины отказов в микрозаймах, смотреть долю начинающих компаний", — цитирует пресс-служба слова генерального директора КМСП Александра Исаевича.Там напомнили, расширение господдержки бизнеса, в том числе через ее цифровизацию, предусмотрено нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство". Он был инициирован президентом Владимиром Путиным и курируется первым вице-премьером Андреем Белоусовым.
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россия, корпорация мсп
Россия, Корпорация МСП

Каждый 12-й предприниматель страны получил поддержку КМСП в 2023 году

© Фото : КМСП Вывеска Корпорации МСП
Вывеска Корпорации МСП - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© Фото : КМСП
Вывеска Корпорации МСП . Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. В 2023 году каждый 12-й предприниматель страны получил правительственную поддержку по линии Корпорации МСП (КМСП); в прошлом году мерами федерального института развития воспользовалось каждое 17-е малое или среднее предприятие, сообщает пресс-служба организации.
По сравнению с 2020 годом рост составил 3,5 раза. Это стало возможным за счет увеличения охвата финансовых программ, запуска механизма "зонтичных" поручительств, развития Цифровой платформы МСП.РФ и расширения квоты на закупки госкомпаний у малого и среднего бизнеса. Стратегия развития Корпорации МСП предусматривает, что по итогам 2025 года господдержкой будет охвачен каждый пятый предприниматель страны. Это будет достигнуто за счет цифровизации мер господдержки, упрощения процедуры их получения, говорится в сообщении.
В этом году регионами-лидерами по числу получателей поддержки Корпорации от общего числа МСП являются Чукотский и Ненецкий автономные округа (каждый третий и каждый пятый предприниматель соответственно), а также Магаданская область (каждый шестой). Лидеры среди крупных регионов — Удмуртская Республика, Тюменская область, Хабаровский край, Иркутская и Оренбургская области (получателем поддержки в них стал каждый девятый предприниматель), пояснили в пресс-службе.
Анализ КМСП показал, что компании, получившие господдержку по линии Корпорации, показывают прирост дохода на 19% и рост занятости на 5%. В то же время аналогичные МСП без господдержки смогли получить рост дохода на 6%.
"Сегодня благодаря цифровизации государство само предлагает меры поддержки предпринимателям, исходя из анализа их деятельности. В конце 2022 года мы запустили цифровой профиль на МСП.РФ. Платформа точно определяет, что нужно конкретной компании на данном этапе развития и предлагает необходимую поддержку, походящую именно этому бизнесу. В случае же отказа пользователь МСП.РФ всегда точно знает причины такого решения и может оперативно устранить недостатки. На примере цифровизации работы государственных МФО мы можем наглядно видеть и анализировать причины отказов в микрозаймах, смотреть долю начинающих компаний", — цитирует пресс-служба слова генерального директора КМСП Александра Исаевича.
Там напомнили, расширение господдержки бизнеса, в том числе через ее цифровизацию, предусмотрено нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство". Он был инициирован президентом Владимиром Путиным и курируется первым вице-премьером Андреем Белоусовым.
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