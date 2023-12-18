https://ria.ru/20231218/kitay-1916492045.html
Чернышенко назвал приоритет российской внешней политики
Чернышенко назвал приоритет российской внешней политики - РИА Новости, 18.12.2023
Чернышенко назвал приоритет российской внешней политики
Укрепление равноправного доверительного партнерства с Китаем - приоритет российской внешней политики, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T14:09
2023-12-18T14:09
2023-12-18T14:09
китай
в мире
россия
дмитрий чернышенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903830802_0:0:2952:1660_1920x0_80_0_0_0b8536bccebfd814a0c82be64bb6a242.jpg
ПЕКИН, 18 дек - РИА Новости. Укрепление равноправного доверительного партнерства с Китаем - приоритет российской внешней политики, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Укрепление взаимообъемлющего равноправного доверительного партнерства и стратегического взаимодействия с дружественным Китаем - приоритет российской внешней политики. Этот неизменный курс отвечает задачам укрепления добрососедства и обеспечения развития обеих стран", - сказал Чернышенко в ходе 27-го заседания российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств в Пекине.Он отметил, что сегодня отношения между Россией и Китаем достигли наивысшего в истории уровня развития.
https://ria.ru/20231017/diplomatiya-1903134142.html
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903830802_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_11825ba18e787192c807322211b3ac2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, в мире, россия, дмитрий чернышенко
Китай, В мире, Россия, Дмитрий Чернышенко
Чернышенко назвал приоритет российской внешней политики
Чернышенко назвал укрепление партнерства с КНР приоритетом внешней политики РФ