https://ria.ru/20231218/kitay-1916492045.html

Чернышенко назвал приоритет российской внешней политики

Чернышенко назвал приоритет российской внешней политики - РИА Новости, 18.12.2023

Чернышенко назвал приоритет российской внешней политики

Укрепление равноправного доверительного партнерства с Китаем - приоритет российской внешней политики, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T14:09

2023-12-18T14:09

2023-12-18T14:09

китай

в мире

россия

дмитрий чернышенко

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ПЕКИН, 18 дек - РИА Новости. Укрепление равноправного доверительного партнерства с Китаем - приоритет российской внешней политики, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Укрепление взаимообъемлющего равноправного доверительного партнерства и стратегического взаимодействия с дружественным Китаем - приоритет российской внешней политики. Этот неизменный курс отвечает задачам укрепления добрососедства и обеспечения развития обеих стран", - сказал Чернышенко в ходе 27-го заседания российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств в Пекине.Он отметил, что сегодня отношения между Россией и Китаем достигли наивысшего в истории уровня развития.

https://ria.ru/20231017/diplomatiya-1903134142.html

китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

китай, в мире, россия, дмитрий чернышенко