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Чернышенко назвал приоритет российской внешней политики - РИА Новости, 18.12.2023
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14:09 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/kitay-1916492045.html
Чернышенко назвал приоритет российской внешней политики
Чернышенко назвал приоритет российской внешней политики - РИА Новости, 18.12.2023
Чернышенко назвал приоритет российской внешней политики
Укрепление равноправного доверительного партнерства с Китаем - приоритет российской внешней политики, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T14:09
2023-12-18T14:09
китай
в мире
россия
дмитрий чернышенко
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ПЕКИН, 18 дек - РИА Новости. Укрепление равноправного доверительного партнерства с Китаем - приоритет российской внешней политики, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Укрепление взаимообъемлющего равноправного доверительного партнерства и стратегического взаимодействия с дружественным Китаем - приоритет российской внешней политики. Этот неизменный курс отвечает задачам укрепления добрососедства и обеспечения развития обеих стран", - сказал Чернышенко в ходе 27-го заседания российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств в Пекине.Он отметил, что сегодня отношения между Россией и Китаем достигли наивысшего в истории уровня развития.
https://ria.ru/20231017/diplomatiya-1903134142.html
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китай, в мире, россия, дмитрий чернышенко
Китай, В мире, Россия, Дмитрий Чернышенко
Чернышенко назвал приоритет российской внешней политики

Чернышенко назвал укрепление партнерства с КНР приоритетом внешней политики РФ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ПЕКИН, 18 дек - РИА Новости. Укрепление равноправного доверительного партнерства с Китаем - приоритет российской внешней политики, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Укрепление взаимообъемлющего равноправного доверительного партнерства и стратегического взаимодействия с дружественным Китаем - приоритет российской внешней политики. Этот неизменный курс отвечает задачам укрепления добрососедства и обеспечения развития обеих стран", - сказал Чернышенко в ходе 27-го заседания российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств в Пекине.
Он отметил, что сегодня отношения между Россией и Китаем достигли наивысшего в истории уровня развития.
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Межгосударственные отношения России и Китая
17 октября, 00:32
 
КитайВ миреРоссияДмитрий Чернышенко
 
 
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